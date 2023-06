6 giu 2023 12:07

BENTORNATA HOLLYWOOD SUL TEVERE! - ROMA E' SEMPRE PIÙ CONSIDERATA DALLE GRANDI PRODUZIONI AMERICANE: DOPO "FAST X", LA CAPITALE OSPITA TOM CRUISE E COMPANY PER L'ANTEPRIMA MONDIALE DI "MISSION: IMPOSSILE - DEAD RECKONING PARTE 1" - SAREBBE STATO PROPRIO TOM CRUISE A PREFERIRE ROMA A VENEZIA COME SEDE DELL'ANTEPRIMA - L'ATTORE 61ENNE SPERA DI RIPETERE IL SUCCESSO DI "TOP GUN: MAVERICK" DELL'ANNO SCORSO, MA E' INCAZZATISSIMO PER IL FATTO CHE IL FILM USCIRÀ IN CONTEMPORANEA CON ALTRI 2 BLOCKBUSTER… - VIDEO