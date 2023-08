BEPPEMAO E QUELLA SUA INTOLLERANZA VERSO I GIORNALISTI – “IL FATTO QUOTIDIANO” LAMENTA CHE LA RAI ABBIA IGNORATO LA PRIMA DELLO SPETTACOLO DI BEPPE GRILLO IN CALABRIA MA DA VIALE MAZZINI FANNO SAPERE CHE È STATO “L’ELEVATO” A NON VOLERE TELECAMERE AL SEGUITO – LA SEDE RAI DI COSENZA: “SIAMO STATI, TEMPO FA, AD UNA MANIFESTAZIONE DI BEPPE GRILLO MA LA NOSTRA TROUPE È TORNATA INDIETRO SENZA POTER RIPRENDERE NULLA, PERCHÉ IL COMICO GENOVESE HA IMPOSTO IL VETO A QUALSIASI TELECAMERA”

Estratto dell’articolo di Carlo Macrì per il “Corriere della Sera”

Riecco Beppe Grillo (con coda polemica e precisazione della Rai). Il comico ha scelto la Calabria per la prima nazionale del suo nuovo spettacolo. Titolo: L’Altrove. Il tema del suo show è noto e suona come una delle tante provocazioni dell’artista-fondatore del Movimento Cinque Stelle: mettere in piedi un nuovo movimento religioso. Quell’«Altrove» di cui parla il titolo. […]

Ma non è mancata la polemica. A farla scaturire, in questo caso, è stato un corsivo del Fatto Quotidiano dal titolo «Per la Rai calabrese Beppe Grillo non esiste». Nel testo si sottolinea come lo spettacolo di Grillo, in prima nazionale, sia stato ignorato dalla Rai regionale.

Dalla sede locale della tv di Stato si precisa che nessuna censura o dimenticanza c’è stata nel palinsesto quotidiano, ma solo una presa d’atto della volontà di Grillo di non essere filmato e intervistato nel corso delle sue performance, siano esse politiche che d’intrattenimento. […]

«Siamo stati, tempo fa, ad una manifestazione di Beppe Grillo ma la nostra troupe è tornata indietro senza poter riprendere nulla, perché il comico genovese ha imposto il veto a qualsiasi telecamera», ha spiegato Livia Blasi, vicecaporedattrice della sede Rai di Cosenza. «Da quel giorno nessuna troupe su delega della Rai regionale si muove per i suoi spettacoli, anche perché l’affitto delle telecamere ha un costo».

