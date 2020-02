BERLINGUER CON DAGO (VIDEO - 5,1%) VS FLORIS (6,1%) - IL FILM DI RAI1 CON ROJA-FOGLIATI SI FERMA AL 17,3% CONTRO JESSICA CHASTAIN SU CANALE5 (11,3%) - ''PECHINO EXPRESS'' RIPARTE DAL 9,2% - ''LA PUPA E IL SECCHIONE'' (8,3%) - MORENO (3%), PALOMBA (5,5-4,8%), GRUBER (6,3%) - AMADEUS (23,4%), 'STRISCIA' (18,1%) - E.DANIELE (21,9-19,8%) - 'FORUM' (17,7%), ISOARDI (13,7%) - BRU-NEO (13,7%) - MANNONI (5%), ''IENEYEH'' (9,4%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

MAURO CORONA BIANCA BERLINGUER CARTABIANCA

Su Rai1 Purché Finisca Bene – Mai Scherzare con le Stelle ha conquistato 3.972.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale 5 La Signora della Zoo di Varsavia ha raccolto davanti al video 2.223.000 spettatori pari all’11.3% di share. Su Rai2 Pechino Express – le Stagioni dell’Oriente ha interessato 1.936.000 spettatori pari al 9.2% di share. Su Italia 1 La Pupa e il Secchione e Viceversa ha catturato l’attenzione di 1.563.000 spettatori (8.3%).

Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.103.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 894.000 spettatori con il 4.6% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.358.000 spettatori con uno share del 6.1%. Su TV8 Jack Reacher – Punto di non Ritorno ha segnato il 3.2% con 743.000 spettatori mentre sul Nove Qualunquemente ha catturato l’attenzione di 367.000 spettatori (1.5%). Su Rai Premium la replica di Come una Madre si porta all’1% con 238.000 spettatori e su La5 quella del Grande Fratello Vip piace a 235.000 spettatori con l’1.4%.

Access Prime Time

Guess my Age 2.4%

pilar fogliati foto di bacco (2)

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 6.298.000 spettatori con il 23.4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.878.000 spettatori con uno share del 18.1%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 3% con 826.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.184.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3 Nuovi Eroi ha appassionato 1.137.000 spettatori pari al 4.5% e Un Posto al Sole 1.818.000 (6.8%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.407.000 individui all’ascolto (5.5%) nella prima parte e 1.308.000 (4.8%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.675.000 spettatori (6.3%). Su TV8 Guess my Age piace a 644.000 spettatori con il 2.4% di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 311.000 spettatori con l’1.2%.

Preserale

L’Eredità al 27.1%

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.851.000 spettatori (22.5%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.643.000 spettatori (27.1%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.817.000 spettatori con il 17.1% di share e Avanti un Altro! 4.162.000 con il 20.5% di share. Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 768.000 spettatori (4%) e NCIS 1.171.000 (5%) nel secondo.

giovanni floris 1

Su Italia1 Studio Aperto Mag segna il 3% con 553.000 spettatori, Ieneyeh ha totalizzato 558.000 spettatori (2.5%) e La Pupa e il Secchione 666.000 (2.6%). Su Rai3 Blob segna 1.208.000 spettatori con il 5.1%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 3.5% con 575.000 spettatori nella prima parte e il 3.9% con 890.000 spettatori nella seconda. Su La7 Body of Proof ha appassionato 260.000 spettatori (share dell’1.3%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 554.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Sono le Venti piace a 204.000 spettatori (0.9%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 922.000 telespettatori con il 17.6% di share; Storie Italiane ottiene 1.154.000 spettatori con il 21.9% di share nella prima parte e 1.242.000 (19.8%) nella seconda. Su Canale5 Mattino Cinque ha informato 863.000 spettatori (15.1%) nella prima parte e 832.000 (15.9%) nella seconda. Su Rai 2 Streghe sigla l’1.9% con 118.000 spettatori. Su Italia 1 The Mentalist piace a 238.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 Agorà convince 492.000 spettatori pari all’8.6% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 6.6% con 364.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con The Closer registra 1.08.000 spettatori con share del 2%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 160.000 spettatori con il 3.5% nelle News e 267.000 (4.5%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 239.000 spettatori pari al 4.5%.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 La Prova del Cuoco ha raccolto 1.574.000 spettatori con il 13.7%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.517.000 telespettatori con il 17.7%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 365.000 spettatori con il 5.3% nella prima parte e 975.000 (8.9%) nella seconda. Su Italia 1 The Mentalist piace a 377.000 spettatori con il 4.8% di share e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.166.000 spettatori con il 7.8%.

costantino della gherardesca alla presentazione di pechino express 2

Su Rai3 Tutta Salute è seguito da 390.000 spettatori (6%), Quante Storie si porta al 6.5% con 849.000 spettatori e Passato e Presente al 3.5% con 519.000 spettatori. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 111.000 spettatori con l’1.7% di share nella prima parte e 170.000 (1.4%) nella seconda e La Signora in Giallo fa compagnia a 657.000 spettatori (4.5%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 386.000 spettatori con share del 6% nella prima parte, e 547.000 spettatori con il 4.6% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Il Paradiso delle Signore al 16.6%

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 2.130.000 spettatori (15.2% di share) e Il Paradiso delle Signore piace a 1.868.000 spettatori (16.6%). La Vita in Diretta informa 1.915.000 spettatori con il 15.1% (presentazione 1.493.000 – 13.5%). Su Canale5 Beautiful appassiona 2.576.000 spettatori (17.1%), Una Vita ha convinto 2.694.000 spettatori con il 18.2% di share mentre Uomini e Donne si porta al 23.7% con 3.124.000 spettatori (Uomini e Donne Finale al 22.3% con 2.520.000 spettatori).

Il GF Vip è seguito da 2.121.000 spettatori (19.9%) e Amici di Maria De Filippi da 2.290.000 spettatori (21.3%). Il Segreto sigla il 20.8% con 2.286.000 spettatori. Pomeriggio Cinque si porta al 15.9% con 1.851.000 spettatori nella prima parte, al 16.7% con 2.321.000 spettatori nella seconda e al 14.9% con 2.270.000 spettatori nella terza, di breve durata. Su Rai 2 Detto Fatto ha convinto 664.000 spettatori (5.1%), Il Dolce Sapore dell’Amore 504.000 (4.4%).

Su Italia1 I Simpson intrattengono 1.004.000 spettatori (6.7%) nel primo episodio, 1.064.000 (7.3%) nel secondo e 911.000 (6.6%) nel terzo. Big Bang Theory diverte 634.000 spettatori (5%) e il GF Vip 295.000 (2.3%). Su Rai3 Last Cop ha fatto compagnia a 477.000 spettatori (3.9%) e Geo a 1.713.000 spettatori con il 12.8% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.050.000 spettatori con il 7.4%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 374.000 spettatori con il 3% mentre Tagadoc 155.000 (1.3%). Su TV8 Vite da Copertina piace a 162.000 spettatori (1.3%) e su Real Time Amici di Maria De Filippi convince 215.000 spettatori (1.5%).

Seconda Serata

Ieneyeh al 9.4%

servizio de le iene sul turismo sessuale in kenya 32

Su Rai1 Porta a Porta convince 1.337.000 spettatori con il 13.7% di share. Su Canale 5 X-Style ha totalizzato una media di 391.000 spettatori pari ad uno share del 5%. Su Rai2 Closed Circuit segna 296.000 spettatori con il 4.3%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna il 5% con 466.000 spettatori. Su Italia1 Ieneyeh viene visto da una media di 573.000 ascoltatori con il 9.4% di share. Su Rete4 Extreme Measures ha segnato il 3% con 155.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.309.000 (21.9%)

Ore 20.00 6.070.000 (25.1%)

TG2

Ore 13.00 2.010.000 (14.3%)

Ore 20.30 1.567.000 (6%)

TG3

Ore 14.25 1.594.000 (10.9%)

Ore 19.00 2.068.000 (10.8%)

TG5

Ore 13.00 2.963.000 (20.9%)

Ore 20.00 4.653.000 (19%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.498.000 (12.6%)

Ore 18.30 768.000 (4.9%)

TG4

Ore 12.00 260.000 (2.8%)

Ore 18.55 688.000 (3.6%)

TGLA7

Ore 13.30 625.000 (4.1%)

Ore 20.00 1.290.000 (5.3%)