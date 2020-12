BERLUSCONI SOCIAL CLUB - IL CAV FA UNA VIDEOCHIAMATA AI FERRAGNEZ E SI CONGRATULA PER L’AMBROGINO D’ORO ALLA “DOTTORESSA CHIARA FERRAGNI” (“DOTTORESSA DE CHE?”) E A “FEDERICO ‘FEDEZ’ LUCIA’: "E’ MOTIVO DI ORGOGLIO SAPERE CHE SIA ANDATO A DUE TRENTENNI DI SUCCESSO” – LORO FANNO FINTA DI NIENTE E NON LO DEGNANO MANCO DI UNA STORY, MA I SOCIAL SI INFIAMMANO: “CAVALIERE, FEDEZ HA BASATO METÀ DELLA SUA CARRIERA MUSICALE INSULTANDOLA E PRENDENDOLA PER IL CULO” – IL DUBBIO DELLA LAUREA

1 – BERLUSCONI CHIAMA FEDEZ E FERRAGNI: "I MIEI COMPLIMENTI PER L'AMBROGINO D'ORO"

Da www.repubblica.it

VIDEOCHIAMATA TRA SILVIO BERLUSCONI E I FERRAGNEZ

"Mi sono complimentato con la dottoressa Chiara Ferragni e con Federico "Fedez" Lucia per l'Ambrogino d'oro, massimo riconoscimento che viene tributato a chi illustra Milano, la mia città".

Un messaggio inaspettato, quello di Silvio Berlusconi, pubblicato sul proprio profilo Instagram insieme a una foto della videochiamata ricevuta dalla coppia. "È motivo di orgoglio sapere che sia andato a due ragazzi – ha scritto ancora Berlusconi - due trentenni di successo che si sono impegnati con generosità durante l'emergenza Covid. Bravi!"

Il massimo riconoscimento cittadino è stato assegnato ai “Ferragnez” – che insieme raggiungono sui social 33 milioni di follower - perché "durante la prima fase dell'emergenza sanitaria – si legge nella motivazione - hanno messo la notorietà al servizio della lotta al Covid-19 per provare a lenire le ferite della loro città.

Con un racconto ironico sulla vita da famiglia milanese in quarantena, hanno sensibilizzato sull'importanza di osservare le regole per contenere il contagio". In più sono stati protagonisti, "con altruismo unito a senso pratico”, della raccolta fondi per la creazione di un reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele.

chiara ferragni e fedez arrivano a palazzo marino per l ambrogino d'oro

La motivazione fa riferimento anche all’impegno come volontari nell’iniziativa “Milano Aiuta”. “Preparando la spesa e pedalando per la città per consegnare cibo alle famiglie in difficoltà, hanno mostrato quanto sia importante, anche con gesti semplici, porgere la mano ai più fragili nel segno di un autentico spirito ambrosiano".

2 – BERLUSCONI CHIAMA FEDEZ E FERRAGNI. MA IL GIALLO DELLA "DOTTORESSA CHIARA" SCATENA I SOCIAL

Da www.iltempo.it

quilla il telefono di Chiara Ferragni e Fedez. Parla Silvio Berlusconi: "Mi sono complimentato con la dottoressa Chiara Ferragni e con Federico 'Fedez' Lucia per l’Ambrogino d’oro, massimo riconoscimento che viene tributato a chi illustra Milano, la mia città. È motivo di orgoglio sapere che sia andato a due ragazzi, due trentenni di successo che si sono impegnati con generosità durante l’emergenza Covid. Bravi!", è il contenuto della conversazione come lo stesso Cavaliere ha spiegato su Instagram, postando uno screenshot della videochiamata.

chiara ferragni fedez

Un messaggio di stima e riconoscenza che provoca qualche scaramuccia sui social. Già, perché in rete si ironizza sulla laurea della Ferragni". "Dottoressa di che?", scrivono in molti. In effetti l'influencer e imprenditrice di grande successo non si è laureata, fermandosi a qualche esame dalla tesi alla Bocconi. Nessun dubbio sul marito rapper, che ha mollato gli studi prima del diploma.

