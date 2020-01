BIANCA CON SALVINI (6,5%) SUPERA FLORIS (6,3%) - M.GIORDANO (5,1%) - BENE LA COPPA ITALIA SU RAI1 (21,5%) - 'NEW AMSTERDAM' (11,8%) - CONTRO IL CALCIO CALA 'LA PUPA E IL SECCHIONE' (9,3%) - MORENO (5,1%), PALOMBA (5,6-4,8%), GRUBER (6,5%) - 'STRISCIA' (19%) - GOMEZ (1,1%) - E.DANIELE (19,1-15,3%) - 'FORUM (19,1%), ISOARDI (13%) - VESPA (7,3%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Su Rai1 l’incontro di Coppa Italia Napoli-Lazio ha conquistato 5.679.000 spettatori pari al 21.5% di share. Su Canale 5 New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.303.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Rai2 Il Fidanzato di mia Sorella ha interessato 1.717.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Italia 1 La Pupa e il Secchione e Viceversa ha catturato l’attenzione di 1.808.000 spettatori (9.3%). Su Rai3 #CartaBianca ha raccolto davanti al video 1.390.000 spettatori pari ad uno share del 6.5%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.002.000 spettatori con il 5.1% di share.

MATTEO SALVINI BERLINGUER CARTABIANCA

Su La7 DiMartedì ha registrato 1.415.000 spettatori con uno share del 6.3%. Su TV8 Men in Black 3 ha segnato il 2.3% con 546.000 spettatori mentre sul Nove Allacciate le cinture ha catturato l’attenzione di 404.000 spettatori (1.7%). Su Rai4 Miss Peregrine – La Casa dei ragazzi Speciali sigla il 2% con 487.000 spettatori e su Rai Premium la replica de La Guerra è Finita si porta all’1.2% con 295.000 spettatori. Su La5 quella del Grande Fratello Vip è la scelta di 225.000 spettatori con l’1.2% di share. Su Real Time Primo Appuntamento piace a 502.000 spettatori con l’1.9% di share. Su Sky Uno Best Bakery – La Miglior Pasticceria d’Italia sigla lo 0.37% con 99.927 spettatori.

Access Prime Time

Guess my Age sfiora il 3%

Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.176.000 spettatori con uno share del 19%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 5.1% con 1.392.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.161.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3 Nuovi Eroi ha appassionato 1.200.000 spettatori pari al 4.8% e Un Posto al Sole 1.767.000 (6.6%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.454.000 individui all’ascolto (5.6%) nella prima parte e 1.298.000 (4.8%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.735.000 spettatori (6.5%). Su TV8 Guess my Age piace a 774.000 spettatori con il 2.9% di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 381.000 spettatori con l’1.4%.

Preserale

Sono le Venti all’1.1%

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.641.000 spettatori (21.3%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.616.000 spettatori (26.6%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 3.034.000 spettatori con il 18.1% di share e Avanti un Altro! 4.342.000 con il 21% di share. Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 782.000 spettatori (4.1%) e NCIS 1.196.000 (5.1%). Su Italia1 Studio Aperto Mag segna il 3.4% con 621.000 spettatori e Ieneyeh ha totalizzato 536.000 spettatori (2.4%). Su Rai3 Blob segna 1.078.000 spettatori con il 4.5%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 3.8% con 618.000 spettatori nella prima parte e il 4% con 919.000 spettatori nella seconda. Su La7 Perception ha appassionato 228.000 spettatori (share dell’1.1%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 555.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Sono le Venti si porta all’1.1% con 261.000 spettatori.

Daytime Mattina

Mattino Cinque 16%-16.3%

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 889.000 telespettatori con il 16.9% di share; Storie Italiane ottiene 1.103.000 spettatori con il 19.1% di share nella prima parte e 1.012.000 (15.3%) nella seconda. Su Canale5 Mattino Cinque ha informato 954.000 spettatori (16%) nella prima parte e 936.000 (16.3%) nella seconda. Su Rai 2 Streghe sigla l’1.8% con 103.000 spettatori. Su Italia 1 The Mentalist piace a 176.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 Agorà convince 523.000 spettatori pari all’8.8% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 7.4% con 426.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con The Closer registra 103.000 spettatori con share dell’1.7%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 146.000 spettatori con il 3.4% nelle News e 276.000 (4.6%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 313.000 spettatori pari al 5.4%.

salvini al citofono

Daytime Mezzogiorno

L’Aria che Tira al 7.2% nella prima parte

Su Rai1 La Prova del Cuoco ha raccolto 1.529.000 spettatori con il 13%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.714.000 telespettatori con il 19.1%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 457.000 spettatori con il 6.4% nella prima parte e 1.004.000 (9%) nella seconda. Su Italia 1 The Mentalist piace a 269.000 spettatori con il 3.3% di share, il GF Vip si porta al 6.6% con 940.000 spettatori e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.280.000 spettatori con l’8.3%.

Su Rai3 Tutta Salute è seguito da 527.000 spettatori (7.7%), Quante Storie si porta al 5.2% con 703.000 spettatori e Passato e Presente al 4.1% con 624.000 spettatori. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 116.000 spettatori con l’1.7% di share nella prima parte e 177.000 (1.4%) nella seconda e La Signora in Giallo fa compagnia a 648.000 spettatori (4.3%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 487.000 spettatori con share del 7.2% nella prima parte, e 632.000 spettatori con il 5.2% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Geo al 12.7%

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.797.000 spettatori (12.5% di share) e Il Paradiso delle Signore piace a 1.740.000 spettatori (14.4%). La Vita in Diretta informa 1.915.000 spettatori con il 14.1% (presentazione 1.439.000 – 12.2%). Su Canale5 Beautiful appassiona 2.700.000 spettatori (17.4%), Una Vita ha convinto 2.599.000 spettatori con il 17.3% di share mentre Uomini e Donne si porta al 23.8% con 3.221.000 spettatori (Uomini e Donne Finale al 23% con 2.797.000 spettatori).

LA PUPA E IL SECCHIONE

Il GF Vip è seguito da 2.467.000 spettatori (21%) e Amici di Maria De Filippi da 2.539.000 spettatori (22%). Il Segreto sigla il 20.5% con 2.421.000 spettatori. Pomeriggio Cinque si porta al 16.5% con 2.123.000 spettatori nella prima parte, al 17.2% con 2.472.000 spettatori nella seconda e al 15.5% con 2.419.000 spettatori nella terza, di breve durata. Su Rai 2 Detto Fatto ha convinto 744.000 spettatori (5.5%), Squadra Speciale Cobra 11 592.000 (5%) nel primo episodio e 675.000 (5.1%) nel secondo.

Su Italia1 I Simpson intrattengono 1.000.000 spettatori (6.6%) nel primo episodio, 1.008.000 (6.8%) nel secondo e 889.000 (6.3%) nel terzo. Big Bang Theory diverte 691.000 spettatori (5.5%) e il GF Vip 357.000 (2.6%). Su Rai3 Last Cop ha fatto compagnia a 488.000 spettatori (3.9%) e Geo a 1.761.000 spettatori con il 12.7% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.266.000 spettatori con l’8.7%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 407.000 spettatori con il 3.1% mentre Tagadoc 173.000 (1.4%). Su TV8 Vite da Copertina piace a 204.000 spettatori (1.5%) e su Real Time Amici di Maria De Filippi convince 231.000 spettatori (1.5%).

Seconda Serata

Il Molo Rosso al 3.6%

Su Rai1 Porta a Porta convince 561.000 spettatori con il 7.3% di share. Su Canale 5 Station 19 ha totalizzato una media di 638.000 spettatori pari ad uno share del 9.5% nel primo episodio e una di 381.000 spettatori (9.4%) nel secondo. Su Rai2 Il Molo Rosso segna 367.000 spettatori con il 3.6%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna il 5.1% con 427.000 spettatori. Su Italia1 Nome in Codice: Broker Arrow viene visto da una media di 522.000 ascoltatori con il 9.4% di share. Su Rete4 Al Lupo al lupo ha segnato il 2.4% con 119.000 spettatori. Su Real Time Il Salone delle Meraviglie piace a 416.000 spettatori (1.7%) nella prima puntata e a 441.000 (2.25) nella seconda.

LA PUPA E IL SECCHIONE

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.154.000 (20.3%)

Ore 20.00 5.764.000 (24%)

TG2

Ore 13.00 2.050.000 (14.2%)

Ore 20.30 1.922.000 (7.4%)

TG3

Ore 14.25 1.587.000 (10.6%)

Ore 19.00 2.250.000 (11.7%)

TG5

Ore 13.00 3.037.000 (20.8%)

Ore 20.00 4.914.000 (20.1%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.483.000 (12.2%)

Ore 18.30 759.000 (4.8%)

TG4

Ore 12.00 331.000 (3.4%)

Ore 18.55 673.000 (3.5%)

TGLA7

Ore 13.30 657.000 (4.2%)

la pupa e il secchione

Ore 20.00 1.309.000 (5.4%)