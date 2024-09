serena autieri

DAGOREPORT

Nata a Napoli il 4 aprile 1976, Serena Autieri è una artista di grande talento. Sa recitare, cantare e condurre. Un passato come volto di soap opera, poi al cinema nelle commedie di Neri Parenti, Fausto Brizzi, Carlo Vanzina e Vincenzo Salemme. Nel 2003 venne persino scelta da Pippo Baudo, insieme a Claudia Gerini, come valletta per Sanremo. Ma pur lavorando molti anni sui set, il passaggio alla tv come conduttrice è una conquista recente.

serena autieri

Dal 2021, tra la fase finale del governo Draghi e l’ascesa del centrodestra meloniano, s’è vista sul piccolo schermo con il programma, poco fortunato dal punto di vista auditel, "Dedicato" e a seguire "Unomattina Show" con Alessandro Greco. Prima di allora, solo poche partecipazioni rilevanti su Rai1, l'ultima nella stagione 2012-2013 a "Tale e Quale Show".

serena autieri michelle hunziker

Ora Serena Autieri, dopo una pausa di un anno, vive una fase di rinnovate fortune.

Le sue qualità artistiche, infatti, possono contare sulla stima professionale della premier Giorgia Meloni, molto amica del di lei marito Enrico Griselli. Tra i suoi più entusiasti fan c'è anche quel trottolino amoroso di Gennaro Sangiuliano.

Ad esempio, lo scorso 28 giugno ha condotto la serata “Puccini secondo Muti”, sulle Mura di Lucca, che Rai Cultura ha trasmesso in diretta e in mondovisione. Tra i tanti ospiti d’onore c'era anche l'allora ministro della Cultura Sangiuliano.

Per la Autieri, è in arrivo un bastimento carico-carico di impegni a Viale Mazzini e su reti diverse. Come anticipato dal nostro Giuseppe Candela, sarà alla conduzione del "Festival del Circo Internazionale di Montecarlo" che per l'occasione sarà promosso da Rai3 su Rai1, in onda in prima serata venerdì 27 dicembre e il 2 gennaio.

serena autieri

Non solo: sulla terza rete avrà il timone di un nuovo programma dal titolo "Il Canto della Terra" e, da ottobre, sarà impegnata con Monica Setta alla guida del "Prix Italia", concorso internazionale organizzato dalla Rai dal 1948, da settantasei anni premia il meglio della produzione radiofonica, televisiva e multimediale.

Non è finita qui.

Nel corso della presentazione di palinsesti Rai a luglio scorso, ha annunciato la realizzazione di un nuovo show mentre, come svelato da Dagospia, si starebbe lavorando per lei anche a un programma di interviste da collocare in seconda serata al sabato sera su Rai1 (avvisate Nunzia De Girolamo!).

Autieri gode anche della stima di Simona Agnes, candidata numero uno alla presidenza Rai in quota Gianni Letta. La conduttrice con la passione per il canto ha prestato l'ugola all'evento romano di Forza Italia cantando l'inno d'Italia, Nel blu dipinto di blu, Roma nun fa la stupida stasera.

serena autieri

Amica di Michelle Hunziker, con cui ha trascorso le vacanze nelle scorse settimane, a inizio luglio Serena Autieri è volata a Los Angeles dove ha fatto il suo arrivo l'Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare Italiana definita dalla marina statunitense "la nave più bella del mondo". Il concerto di apertura del Villaggio Italia a Los Angeles ha visto protagonista proprio lei, la vispa Serena.

Sul sito del Ministero degli Affari Esteri, dicastero guidato dal forzista Antonio Tajani, si legge: "Figura amata nel mondo dello spettacolo italiano, la Autieri ha calcato i palcoscenici e gli schermi con il suo straordinario talento. Nota per i suoi ruoli in serie televisive e film, Serena Autieri ha anche incantato il pubblico come cantante e interprete teatrale. Ha co-presentato il Festival di Sanremo nel 2003 e ha prestato la sua voce a Elsa nel doppiaggio italiano di “Frozen” della Disney".

https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/diplomazia-culturale/2024/07/a-los-angeles-lamerigo-vespucci-con-serena-autieri/

serena autieri enrico griselli serena autieri canta foto di bacco (2) serena autieri foto di bacco (2) serena autieri foto di bacco serena autieri michelle hunziker serena autieri foto di bacco serena autieri

serena autieri serena autieri foto di bacco serena autieri canta foto di bacco