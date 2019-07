IL BISCIONE COL PALLONE! PALINSESTI MEDIASET: TORNA LA CHAMPIONS AL MERCOLEDÌ PER DUE ANNI, ''ADRIAN'' DIVENTA ADRIANO CON LUI STAVOLTA IN CARNE E OSSA. 'AMICI VIP', 'TEMPTATION VIP', 'LA PUPA E IL SECCHIONE', PIO E AMEDEO CON 'LOW COST', SHOW DI ABATANTUONO, D'URSO CAMBIA GIORNO, FERILLI AL POSTO DELLA ZANICCHI A 'TU SI QUE VALES', PARDO E GIACOBBO PASSANO SU ITALIA1 - NESSUN CONTATTO CON GILETTI, GIALAPPA'S FUORI - ''DENUNCIARE PER IL PRATIGATE? L'ESCLUSIVA ALLA FINE NON È STATA PAGATA'' - ''CLERICI? SPIACE SE FUORI DAI PALINSESTI, PER ORA SIAMO COPERTI MA MAI DIRE MAI''

A Santa Margherita Ligure Mediaset ha svelato i palinsesti della prossima stagione. Tra new entry, riconferme, ritorni eccellenti e dubbi ancora non risolti. Ecco tutte le novità dei prossimi mesi sulle reti del Biscione.

LA CHAMPIONS LEAGUE TORNA SU CANALE 5 AL MERCOLEDI' SERA PER DUE ANNI

La notizia era circolata nei giorni scorsi ora è ufficiale: Mediaset ha trovato con Sky l'accordo per la Champions League. "La migliore partita del mercoledì sera sarà su Canale 5", ha detto Piersilvio Berlusconi per poi aggiungere: "È stato complicato capire quanto pagare e il ritorno commerciale, viviamo di pubblicità, il tutto ha senso se genera margine o non perde soldi." Dopo un solo anno la coppa dalle grandi orecchie torna sulle reti Mediaset per mostrare agli spettatori le partite di Juventus, Napoli, Atalanta e Inter.

ADRIAN DIVENTA ADRIANO, L'AD: "CELENTANO LAVORA A UNO SHOW CON LA SUA PRESENZA COSTANTE"

“Non siamo soddisfatti di come sono andate le cose, il primo insoddisfatto è lui", ammette con onestà Piersilvio Berlusconi parlando di Adrian. La serie evento aveva ottenuto bassi ascolti, numerose stroncature e una successiva sospensione. Con un filmato viene annunciato il ritorno di Adrian che diventa Adriano, quando una vocale fa la differenza: "È giusto dare al suo prodotto e al suo pensiero una seconda chance, ci sembra convinto. Celentano lavora a uno show con la sua presenza costante. Farà quello che doveva fare. Speriamo che questa volta andrà così”, aggiunge l'amministratore delegato. Il ritorno, questa volta in video, del Molleggiato dovrebbe avvenire il prossimo ottobre.

ARRIVA AMICI VIP, A TU SI QUE VALES SABRINA FERILLI AL POSTO DI IVA ZANICCHI. MAMMUCARI INCERTO

"Amici Vip è un progetto nato dieci giorni fa. La formula parte da Amici, ci sono due discipline che sono il canto e il ballo ma pensiamo alla struttura che deve avere il programma. La conduzione è una questione aperta", spiega Alessandro Salem, direttore generale dei contenuti Mediaset. Il nuovo prodotto Fascino non sarà condotto da Maria De Filippi e andrà in onda da fine settembre su Canale 5. Novità a Tu si que vales, al posto di Iva Zanicchi arriverà Sabrina Ferilli nel ruolo di giudice popolare. Confermati in giuria, oltre alla De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi mentre è ancora incerta la presenza di Teo Mammucari.

Dubbi anche sullla conduttrice di Temptation Island Vip che dovrà sostituire l'uscente Simona Ventura, in primavera arriverà in prime time una nuova edizione di Amici mentre da settembre alle 14.45 appuntamento con Uomini e Donne.

BONOLIS SOLO PRESERALE NEL 2019, SIGNORINI AL GFVIP. BLASI A EUROGAMES, RICONFERME PER HUNZIKER E MARCUZZI

Nel 2019 Paolo Bonolis non avrà un prime time su Canale 5, nemmeno il chiacchierato speciale da Matera de "Il senso della vita". Il mattatore romano lavorerà nel preserale con Avanti un altro, in onda a fine 2019, per poi tornare probabilmente in prime time nella primavera del 2020. Sarà Alfonso Signorini il nuovo conduttore del Grande Fratello Vip, sarà affiancato da due opinionisti non ancora decisi. L'edizione andrà in onda anche durante le feste natalizie, debuttando più tardi rispetto alle precedenti stagioni. Ilary Blasi non resterà a mani vuote, nel suo futuro Eurogames, il nuovo Giochi senza Frontiere, dove sarà affiancata da Alvin.

Il gioco a squadre vedrà sfidarsi in sei puntate diverse nazioni, oltre all'Italia ci sono per ora Spagna, Germania e Svizzera. Tempo invece di riconferme per Alessia Marcuzzi e Michelle Hunziker, la prima sarà ancora una volta alla guida de L'Isola dei Famosi (primavera 2020) e di una nuova edizione de Le Iene con Nicola Savino. La seconda tornerà alla conduzione di All together now dopo i risultati altalenanti della prima edizione.

LIVE-NON E' LA D'URSO CAMBIA GIORNO, IN BILICO LA SUA PRESENZA A DOMENICA LIVE

Dopo i risultati positivi, grazie al caso Prati, Live-Non è la D'Urso tornerà in onda il prossimo autunno su Canale 5. La trasmissione con l'arrivo della Champions League non potrà più occupare il mercoledì sera e potrebbe spostarsi alla domenica. "Anche chi non ama la D’Urso, la guarda. È stato Piersilvio a volere Domenica Live in prima serata. Barbara ci ha guardato con stupore, poi si è buttata e la sfida l’ha vinta. Dalle 21.30 in poi ci si può far male”, ha detto Mauro Crippa, capo dell'informazione Mediaset.

La conduttrice tornerà anche alla guida di Pomeriggio 5 e nel 2020 in primavera ci sarà spazio per una nuova edizione del Grande Fratello. Discorso diverso per Domenica Live, confermata nel nuovo orario alle 17.20 ma senza certezze sulla presenza di Barbara D'Urso: "Ha tanti impegni, le abbiamo dato la libertà di capire se ce la fa o meno. E' una fascia meno rivelante."

GIACOBBO DA RETE 4 A ITALIA1, NUOVO SHOW DI PIO E AMEDEO. TORNA LA PUPA E IL SECCHIONE

Freedom-Oltre il confine, dopo i buoni risultati ottenuti su Rete 4, sbarca su Italia1 anche in virtù del suo pubblico più maschile. Torna a casa anche Tiki Taka con Pierluigi Pardo che a stagione in corso era stato promosso su Canale 5. Il duo formato da Pio e Amedeo sarà protagonista del nuovo show dal titolo Low cost, torna distanza di anni su Italia 1 La Pupa e il Secchione con conduzione ancora da definire. In arrivo un programma tutto nuovo con Diego Abatantuono dedicato a una sfida tra comici, così come troverà spazio la nuova edizione di Colorado. Accennato, senza fornire troppi dettagli, il progetto Social. Di cosa si tratterà?

BERLUSCONI: "NO CONTATTI CON GILETTI, NON ABBIAMO RINNOVATO CON LA GIALAPPA'S. CLERICI? MAI DIRE MAI"

"Non ci sono stati contatti con Massimo Giletti", così Piersilvio Berlusconi ha smentito i rumors circolati nei giorni scorsi. Per restare in tema telemercato rischia di restare ferma un anno in Rai Antonella Clerici, potrebbe arrivare a Mediaset? "Mi spiace, è un’ottima professionista. Per ora però i nostri professionisti hanno conduzioni già decise, abbiamo buone possibilità in casa. Ma mai dire mai." Nessuno spazio per la Gialappa's Band, non è stato trovato un accordo per il rinnovo del contratto dello storico trio.

CASO PRATI, MEDIASET DENUNCIA? "LA TRUFFA NON C'E' STATA, NON ABBIAMO PAGATO L'ESCLUSIVA"

"Mark Caltagirone? Se esistesse un programma lo farei", scherza Piersilvio Berlusconi. Alle critiche sulla scelta di occuparsi con costanza del caso e sui limiti da porsi ha così replicato: "I nostri programmi hanno portato alla luce ciò che si rischia nella bolla dei social. Quando le cose non interessano basta cambiare canale. Io non penso sia stato sorpassato il limite, non più che in altri casi, cosa è giusto o non giusto a livello editoriale è frutto nella nostra riflessione ma abbiamo vigilato. È una storia di oggi, una fotografia di oggi." Mediaset aveva acquistato una esclusiva del matrimonio che per ovvie ragioni non poteva essere celebrato, sull'ipotesi di una denuncia per truffa l'amministratore delegato ha spiegato: "La truffa non si è poi consumata perché l'esclusiva del matrimonio non è stata pagata."

CANALE 5: UN NUOVO GAME PER SCOTTI, LE NUOVE FICTION E IL RITORNO FOTOCOPIA DEL DAYTIME

Il pubblico della rete diretta da Giancarlo Scheri da settembre troverà in onda nel daytime la stessa formazione e gli stessi programmi. Francesco Vecchi e Federica Panicucci daranno il buongiorno gli spettatori con Mattino 5, gli ascolti record riporteranno Barbara Palombelli alla guida di Forum. Confermato il cosidetto blocco soap (Beautiful, Una Vita, Il Segreto) con Uomini e Donne e Pomeriggio 5 certezze del daytime. Nel preserale Gerry Scotti, dopo Caduta Libera, testerà un nuovo game show dal titolo Conto alla rovescia, spazio anche a The Wall e Avanti un altro. Nell'access prime appuntamento con Striscia la notizia, in seconda serata è tempo di Maurizio Costanzo Show. Al sabato pomeriggio confermato Verissimo con Silvia Toffanin.

"Tutti i titoli storici si erano esauriti, cosa che era coincisa con il rallentamento degli investimenti. Abbiamo ricostruito una nuova linea editoriale sperimentando e facendo un lavoro di scrittura per mettere al centro personaggi con forte impatto", ha detto Alessandro Salem, direttore generale dei contenuti Mediaset, parlando della fiction Mediaset. Arriveranno le nuove stagioni di Rosy Abate con Giulia Michelini e L'Isola di Pietro con Gianni Morandi, spazio a sei importanti novità.

Taodue punta forte sul mondo della moda con Made in Italy, con Greta Ferro e Margherita Buy, e su Giustizia per tutti con Raoul Bova. Nelle serie di Canale 5 troveranno sempre più spazio volti solitamente Rai: Nino Frassica e Cesare Bocci saranno i Fratelli Caputo, vedremo Gabriella Pession e Giorgio Marchesi in Oltre la soglia, protagonisti de Il Processo Vittoria Puccini e Francesco Scianna e per concludere Alessandro Preziosi sarà il protagonista di Scomparsi.

RETE 4, PUNTA TUTTO SULLE RICONFERME

Dopo la rivoluzione, riuscita o meno dipende dai punti di vista, Rete 4 punta tutto sulle riconfeme. In prime time torneranno Piero Chiambretti con CR4-La Repubblica delle donne, Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio, Quarto Grado con Gianlugi Nuzzi e Alessandra Viero, Quarta Repubblica con Nicola Porro. Spazio alle soap Il Segreto e Una Vita, in access dopo i buoni riscontri torna Stasera Italia con Barbara Palombelli, nel week end la conduzione è di Giuseppe Brindisi e Veronica Gentili. Nel preserale spazio a Fuori dal coro con Mario Giordano e Luisella Costamagna.