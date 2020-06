UN BISCIONE PER DUE – CHE SUCCEDE A MEDIASET CON 'ALFONSINA' E 'BARBARIE' D’URSO? PER ORA NON C’È NIENTE SCRITTO NERO SU BIANCO, MA PRIMA ‘DAVIDE MAGGIO’ POI ‘TVBLOG’ CONFERMANO RUMORS CHE DANNO A SIGNORINI LO SPAZIO DI ‘DOMENICA LIVE’, OLTRE AL GF, 'VIP' E 'NIP' – CANDELA: “QUESTA È GUERRA”

Dopo l'indiscrezione di Maggio, la smentita esagerata di Signorini e quella accennata della D'Urso, Tvblog peggiora la situazione. Non solo conferma il triplo impegno di Signorini ma oltre al GfNip prenderebbe il posto di Domenica Live (e non la prima parte). Esto es la guerra. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) June 1, 2020

2 – SIGNORINI E D'URSO RIVALI IN CASA

Alessandra Menzani per “Libero Quotidiano

Bartali contro Coppi, Beatles contro Rolling Stones, Lecciso contro Romina Power... Non importa quanto ci sia di reale o di inventato, non c' è nulla da fare: i duelli dicotomici hanno sempre appassionato il grande pubblico e ora se ne sta consumando uno squisitamente televisivo che, vero o verosimile, sta dividendo gli spettatori.

Loro sono Alfonso Signorini e Barbara d' Urso. Lui penna del gossip italiano, direttore di Chi, conduttore prima di Kalispera e poi di una delle edizioni più difficili del Grande Fratello Vip, che ha portato a casa con onore in piena pandemia. Lei infaticabile regina di Mediaset, maratoneta che passa dalle interviste politiche a Luigi Favoloso, dalla prima serata alla tv del pomeriggio e della domenica, sempre con il suo stile, col cuore e con gli ascolti dalla sua parte.

BOMBA TELEVISIVA

Ecco, sembra che il prossimo palinsesto autunnale i due protagonisti dell' intrattenimento del Biscione si dovranno spartire un programma o forse più. Ufficialmente Mediaset presenta i suoi prodotti i primi di luglio ai palinsesti, dunque per ora non si sbilancia, di nero su bianco non c' è nulla. Ma gli esperti di telemercato sono scatenati tra indiscrezioni, smentite e conferme. Il sito di Davide Maggio, per primo, ha rivelato che Signorini, nella prossima stagione televisiva, avrebbe condotto, oltre il Grande Fratello Vip, anche quello dei non famosi e una nuova trasmissione domenicale in diretta concorrenza con Domenica In di Mara Venier su Raiuno. Il giornalista però ha smentito bollando le indiscrezioni come «fake news» su cui fare semplicemente una bella risata.

Passa qualche giorno di silenzio e arriva ieri. Il sito TvBlog.it conferma i rumors del "rivale" sottolineando che il nuovo spazio domenicale andrebbe a sostituire Domenica Live di Barbara d' Urso, la quale ha altre tre trasmissioni: Pomeriggio Cinque (confermatissimo in palinsesto) il Grande Fratello Nip e Live non è la d' Urso. Signorini, la domenica, andrebbe a parlare di gossip e di tutte le vicende legate al prossimo GF Vip.

La chiusura di Domenica Live di Barbara d' Urso rappresenterebbe una svolta epocale nelle dinamiche televisive in quanto lo spazio è da anni la "fortezza" di Carmelita in Mediaset. Una bomba, dunque, non priva di conseguenze. Per ora l' unica certezza è che lei da Pomeriggio Cinque non si muove, ma il resto dei suoi "possedimenti"? Ci sarà ancora Live non è la d' Urso e il Grande Fratello Nip?

«Questa è guerra», tuona il sempre informatissimo Giuseppe Candela, firma di Dagospia e del Fatto Quotidiano. Che riassume così la spinosa faccenda: «Dopo l' indiscrezione di Maggio, la smentita esagerata di Signorini e quella accennata della D' Urso, Tvblog peggiora la situazione. Non solo conferma il triplo impegno di Signorini ma oltre al GfNip prenderebbe il posto di Domenica Live (e non la prima parte). Esto es la guerra.». ultime fatiche Ma la stagione non è ancora finita. Se da un lato Signorini è andato in vacanza (televisivamente), Barbara macina ancora ore e ore di trasmissione. Dopo l' ultima puntata due giorni fa di Live, ha scritto trionfale su Instagram: «Picchi di 3 milioni e mezzo di spettatori e del 21% di share con oltre 10 milioni di contatti!! Orgogliosi di aver fatto informazione e di avervi fatto anche sorridere! E orgogliosi dei nostri NOVE spazi pubblicitari! Questa stagione di Livenoneladurso sarebbe già dovuta essere finita la scorsa settimana ma grazie al vostro affetto l' azienda ci ha chiesto di proseguire!! A domenica prossima!!!».