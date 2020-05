SIGNORINI UNO E TRINO! - ALFONSINA SMENTISCE DAVIDE MAGGIO, CHE LO DÀ CONDUTTORE, OLTRE AL ''GF VIP'', ANCHE DEL ''GF NIP'' E DI UNO SHOW DELLA DOMENICA POMERIGGIO, SULL'ONDA DELLA VECCHIA ''BUONA DOMENICA'' DI COSTANZO, CHE FAREBBE SLITTARE BARBARIE D'URSO - MA SIGNORINI: ''FAKE NEWS DELLA SERIE 'FAMO DU RISATE'. ALLA LISTA MANCANO LE PREVISIONI DEL TEMPO E DELLE FRONTIERE DELLO SPIRITO''

FAKE NEWS Della serie ‘famo du risate’. ??? A proposito, qualcuno avvisi il sito di @davidemaggioit che ha lanciato la CLAMOROSA notizia che alla sua lista mancano la conduzione delle previsioni del tempo e delle Frontiere dello spirito ???????

BOOM! SIGNORINI TRIPLICA SU CANALE 5: GF VIP, GF NIP E TALK DOMENICALE CONTRO LA VENIER

Davide Maggio per www.davidemaggio.it

barbara d urso

I giochi sembrano fatti. E, su Canale 5, a giocare più degli altri sarà Alfonso Signorini. Il neo-conduttore del Grande Fratello VIP è in odor di promozione. E che promozione: il direttore di Chi, infatti, starebbe per portare a casa non uno, non due, ma ben tre programmi nella prossima stagione TV. A farne le spese la povera Barbara D’urso.

Oltre al confermato GF Vip in partenza a settembre, sembra che a Cologno Monzese abbiano deciso di affidare a Signorini anche l’edizione NIP, già programmata e poi cancellata dalla stagione in corso, con la conduzione di Barbara D’urso. Signorini prenderebbe così il posto della padrona di casa di Live, Pomeriggio Cinque e Domenica Live, al timone del GF dal 2018.

Le novità, tuttavia, non si limitano alla prima serata. Per Signorini sarebbe previsto anche, in diretta concorrenza con la Domenica In di Mara Venier, un talk domenicale che vedrebbe schierati proprio i concorrenti del reality show. Come la vecchia, cara Buona Domenica di Maurizio Costanzo! L’obiettivo del talk domenicale sembrerebbe essere quello di tutelare e tenere sotto controllo le vicende dei gieffini, sottraendoli ad altri programmi della rete. A seguire, Domenica Live.

gf vip signorini wanda nara

pupo signorini ALFONSO SIGNORINI GRANDE FRATELLO maurizio costanzo