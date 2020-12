DALLE BOLLICINE A BOLLE: VASCO MA CHE COSA TI E' SUCCESSO? L’ETOILE DOMANI SERA SU RAI 1 DANZERA’ SULLE NOTE DEL NUOVO BRANO DEL "BLASCO" - NON È LA PRIMA VOLTA CHE VASCO SI AVVICINA AL MONDO DEL BALLO: NEL 2009 VOLLE NEL VIDEO DI "AD OGNI COSTO" ELEONORA ABBAGNATO E TRE ANNI DOPO DIEDE IL SUO ASSENSO ALLA REALIZZAZIONE DA PARTE DELLA SCALA DI MILANO DI UN BALLETTO INCENTRATO SULLE SUE CANZONI... – VIDEO

Mattia Marzi per "il Messaggero"

Ci voleva la pandemia per far tornare Vasco in tv. In tempi di emergenza, con la promozione ridotta ai minimi termini, un' ospitata in prima serata in uno show attesissimo come Danza con me di Roberto Bolle su Rai1 (che già con le sue precedenti edizioni ha raccolto ampi successi in termini di ascolti, sempre sopra il 20% di share), peraltro il 1° dell' anno, è un' occasione ghiotta per presentare un nuovo singolo. E quando è arrivato l' invito del ballerino, il rocker non si è tirato certo indietro. Dalle bollicine (era il titolo dell' album Vita spericolata, dell''83) a Bolle.

La quarta edizione dello spettacolo dell' étoile, domani sera, si aprirà con l' inedito duetto - se così si può definire - tra i due. Rossi, per la verità, si limiterà a cantare per la prima volta Una canzone d' amore... buttata via, il singolo in uscita sulle piattaforme e in radio proprio domani, una ballata che lo vede fare il provolone con una donna, con un sottotesto ironico tutto da decifrare («Non lasciarmi andar via / non lasciare che sia / una stupida storia, una notte ubriaca / una sola bugia», canta, lui che di avventure chissà quante ne ha avute). E Bolle - affiancato dalla prima ballerina della Scala di Milano, Virna Toppi - proporrà una coreografia, curata da Mauro Bigonzetti, eccellenza italiana, sulle note del brano.

BENAUGURANTE «Una canzone d' amore... buttata via non poteva uscire nell' anno peggiore di tutti i tempi. Volevo che uscisse nel 2021, l' anno della rinascita.

E andare da Bolle, il mito mondiale della danza, è una combinazione astrale unica e benaugurante», dice Vasco. Ospiti della serata anche Diodato, Ghali, Miriam Leone, Michelle Hunziker, Francesco Montanari, Stefano Fresi e Fabio Caressa. La performance è stata registrata a ottobre nei magazzini della Scala (tamponi per tutti i presenti per scongiurare possibili situazioni di contagio).

Al 68enne rocker l' étoile ha detto: «Io sono te, in danza: ti interpreterò danzando». Non è la prima volta che Vasco si avvicina al mondo del ballo: nel 2009 volle nel video di Ad ogni costo Eleonora Abbagnato e tre anni dopo diede il suo assenso alla realizzazione da parte della Scala di Milano di un balletto incentrato sulle sue canzoni, riarrangiate in chiave classica (ne fu tratto il disco L' altra metà del cielo).

L' operazione è stata promossa con l' enfasi che da sempre accompagna le mosse di Rossi, che nell' ultimo mese ha ricevuto anche due prestigiosi riconoscimenti, il Premio Tenco alla carriera e il Nettuno d' Oro della sua Bologna (in piazza Maggiore ha girato il video del singolo): «La prima canzone dell' anno, la prima nel programma di Bolle, la prima dell' album che verrà nel 2021, l' anno della rinascita».

TRIPUDIO È da quasi sedici anni, in effetti, che Vasco non si concede alla tv, se si escludono gli speciali dedicati ai suoi concerti, dal tripudio di Modena Park (nel 2017 in 220 mila assistettero alla festa per i quarant' anni di carriera) ai sei sold out a San Siro del 2019. L' ultima volta nel 2005, l' anno del trionfale ritorno al Festival di Sanremo - come superospite - a ventidue anni da Vita spericolata: ad accoglierlo, in quell' occasione, c' era un Paolo Bonolis gongolante, fiero di essere riuscito a centrare un colpaccio per il suo primo Sanremo. Da allora Vasco si è sempre negato, vuoi perché le varie proposte non lo convincevano, vuoi perché troppo impegnato o perché, in fondo, non ne aveva poi così bisogno, con le vendite sempre e comunque dalla sua parte.

Il 2020 avrebbe dovuto essere l' anno dei grandi show sui palchi dei festival italiani, da Milano a Imola, passando per Firenze, con tappa speciale doppia al Circo Massimo di Roma. Poi la pandemia lo ha spinto a rivedere i propri piani: i concerti - tutti sold out con oltre 360 mila biglietti venduti - saranno recuperati la prossima estate (al Circo Massimo è atteso il 26 e 27 giugno 2021). Se le condizioni lo permetteranno, chiaramente: «Speriamo nel vaccino, di tornare presto alla normalità dei concerti. Altro non si può fare», riflette.

IN STUDIO Lo stop forzato, però, una cosa buona l' ha fatta: ha spinto Rossi, che pure comincia a soffrire degli svantaggi ai quali lo streaming ha condannato le vecchie glorie nella conversione tra clic e copie vendute (il suo ultimo singolo, Se ti potessi dire, ha raggiunto il Disco d' oro per le 35 mila copie vendute solamente lo scorso novembre, un anno dopo la sua pubblicazione - un traguardo che in era pre-streaming Vasco avrebbe polverizzato in una manciata di settimane), a tornare in studio di registrazione. Da mesi è al lavoro sul nuovo album di inediti, di cui Una canzone d' amore...

buttata via rappresenta la prima anticipazione, atteso per l' autunno del 2021, a distanza di sette anni dal precedente Sono innocente.

L' attesa è tanta: nella sua discografia mai un intervallo così lungo tra un album e l' altro.

