BONI NOTIZIE – ALESSIO BONI RIVELA A “OGGI”: “A 53 ANNI DIVENTO PAPÀ. ULTIMAMENTE AVEVO SMESSO DI RIPETERE CHE VOLEVO UN FIGLIO PER SCARAMANZIA, PERCHÉ PIÙ ME LO AUGURAVO PIÙ NON SUCCEDEVA NIENTE. ALLA FINE SONO STATO ZITTO ED ECCO CHE È ARRIVATO” - LA FUTURA MAMMA È NINA VERDELLI, GIORNALISTA E FIGLIA DEL DIRETTORE DI REPUBBLICA, COMPAGNA DI BONI DA 4 ANNI

Anticipazione stampa da Oggi

Alessio Boni dà a «Oggi», in edicola da domani, la più bella delle notizie: diventa papà a 53 anni. «Sarà a marzo», dice il protagonista di «La strada di casa 2» e di tante altre fiction di successo. E aggiunge: «Ultimamente avevo smesso di ripetere nelle interviste che volevo un figlio per scaramanzia. Perché più me lo auguravo e più non succedeva niente. Alla fine sono stato zitto ed ecco che è arrivato».

La futura mamma è la giornalista Nina Verdelli, 34 anni, figlia del direttore di «Repubblica» Carlo Verdelli e dell’ex condirettrice di «Donna Moderna» Cipriana Dall’Orto. Con Boni stanno insieme da quattro anni.

Boni racconta a OGGI anche la sua attività a sostegno di Medici Senza Frontiere e la sua visita al campo profughi di Moria, sull’isola di Lesbo, in Grecia: «C’è un reticolato alto 5 metri, col filo spinato. Condizioni igieniche inesistenti: non c’è acqua e nemmeno coperte contro il freddo della notte. Questi bambini fanno disegni cupi, nefasti, di guerra. Non sorridono. Alcuni di loro hanno cominciato a procurarsi lesioni e c’è un’equipe MSF di salute pediatrica che offre sostegno. Questi piccoli non hanno prospettiva, io li avrei presi e portati via».

