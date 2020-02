BONI, STATE BONI - MAURIZIO COSTANZO: "IL CORONAVIRUS? E’ STATA SCATENATA UNA VERGOGNOSA CORSA AL PANICO. COLPA DELLE ISTITUZIONI, NON DEI MEDIA. LA MASCHERINA DI FONTANA? IL GOVERNATORE FACCIA IL GOVERNATORE. VOLETE VEDERE CONTE CON LA MASCHERINA? SIAMO SERI UNA VOLTA TANTO - LE SARDINE AD 'AMICI'? SCELTA GIUSTA, LI VORREI AL COSTANZO SHOW""

Da Un Giorno da Pecora

“Le Sardine ad Amici? Mi pare una scelta molto giusta, questi ragazzi mi sono simpatici, in un talent per ragazzi che vadano le Sardine mi pare giusto”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Maurizio Costanzo, giornalista e conduttore. E' più vantaggioso per le Sardine o il programma? “ Io sospetto più per le Sardine. Li vorrei anche al Costanzo Show, li inviterò quando ricomincerà la trasmissione”. Sa già di cose parleranno Mattia Santori e co.? “Di combattere l'odio”.

Quando la De Filippi le ha detto che li avrebbe invitati? “Ieri sera, perché aveva fatto la conferenza stampa”. In questi giorni è stata molto criticata la gestione mediatica del Coronavirus: a lei cosa non è piaciuto? “Tutto. E' stata fatta una vergognosa corsa al panico e all'ansia”. Colpa delle istituzioni o dei media? “Delle istituzioni.

Quando lei vede il governatore Fontana che si mette la mascherina perché una sua collaboratrice forse è stata contagiata...” Non le è piaciuto quel gesto? “Il governatore Fontana faccia il governatore, non si metta la mascherina. Le istituzioni sono istituzioni: volete vedere Conte con la mascherina? Non credo, siamo seri una volta tanto”, ha chiosato Costanzo a Un Giorno da Pecora.

