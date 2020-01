BOOM! LA PRIMA PUNTATA DE “IL CANTANTE MASCHERATO” DI RAIUNO (20,85%), CONDOTTA DA MILLY CARLUCCI, HA BATTUTO IL “GRANDE FRATELLO VIP 4” DI ALFONSO SIGNORINI (16,76%) - SU RETE4 “QUARTO GRADO” FA IL 6.1% MENTRE SU LA7 “PROPAGANDA LIVE” SI FERMA AL 4.51%. SU TV8 “MASTERCHEF” (2.7%) SUPERA DI POCO LE REPLICHE DI “FRATELLI DI CROZZA” SUL NOVE (2.48%)

Da https://www.davidemaggio.it/

Nella serata di ieri, venerdì 10 gennaio 2020, su Rai1 – dalle 21.37 alle 0.08 – la prima puntata de Il Cantante Mascherato ha conquistato 4.437.000 spettatori pari al 20.85% di share (presentazione di 2 minuti: 4.848.000 – 18.55%; ll Cantante Mascherato Remix dalle 0.13 alle 0.17: 1.750.000 – 15.26%). Il programma ha ottenuto 12 milioni di contatti. Su Canale 5 – dalle 21.40 all’1.13 – la seconda puntata di Grande Fratello Vip 4 ha raccolto davanti al video 2.922.000 spettatori pari al 16.76% di share (Grande Fratello Vip Night dall’1.16 all’1.23: 1.262.000 – 23.07%).

Su Rai2 in prima visione l’esordio dell’undicesima stagione di NCIS Los Angeles ha interessato 1.105.000 spettatori pari al 4.25% di share, nel primo episodio, e 1.102.000 spettatori pari al 4.6% nel secondo episodio. A seguire The Resident segna 577.000 spettatori pari al 2.99%. Su Italia 1 Giustizia Privata ha intrattenuto 1.636.000 spettatori (6.75%). Su Rai3 la commedia in prima visione Io Sono Tempesta ha raccolto davanti al video 1.593.000 spettatori pari ad uno share del 6.5%.

Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.157.000 spettatori con il 6.1% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 869.000 spettatori con uno share del 4.51%. Su Tv8 Masterchef ha raccolto 593.000 spettatori con il 2.7%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza segna 621.000 spettatori con il 2.48%. Su Real Time/+1 Bake Off Italia – All Stars Battle raccoglie 447.000 spettatori pari all’1.76%. Su Sky Atlantic l’esordio di The New Pope ha ottenuto 216.000 spettatori (0.83%), nel primo episodio, e 168.000 spettatori (0.73%), nel secondo episodio. Su Sky Cinema il primo episodio di The New Pope ha raccolto 75.000 spettatori e lo 0.29% (qui i dati dell’esordio della prima stagione). Su Iris Danko segna 535.000 spettatori e il 2.17%. Su La5 Miracolo nella 34^ strada segna 378.000 spettatori e l’1.67%.

Ascolti TV Access Prime Time

Oltre 1 milione di differenza tra I Soliti Ignoti e Striscia.

Su Rai1 I Soliti Ignoti ottiene 5.817.000 spettatori con il 22.53%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.726.000 spettatori con uno share del 18.27%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 927.000 spettatori con il 3.56%. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.171.000 spettatori con il 4.67%. Su Rai3 Generazione Bellezza raccoglie 1.544.000 spettatori con il 6.29% mentre la soap Un Posto al Sole ha appassionato 1.838.000 spettatori pari al 7.11%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.383.000 individui all’ascolto (5.58%), nella prima parte, e 1.400.000 spettatori (5.39%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.582.000 spettatori (6.24%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 605.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 341.000 spettatori con l’1.3%.

Preserale

NCIS al 5.18%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.586.000 spettatori (21.28%) mentre L’Eredità ha raccolto 5.270.000 spettatori (25.83%). Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 2.687.000 spettatori (16.33%) mentre Avanti un Altro ha interessato 4.002.000 spettatori (20.09%). Su Rai2 Blue Bloods segna 752.000 spettatori con il 3.96%. NCIS ha raccolto 1.169.000 spettatori (5.18%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ha informato 618.000 spettatori (3.43%). Ieneyeh ha totalizzato 603.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 Blob segna 1.080.000 spettatori con il 4.68%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 602.000 individui all’ascolto (3.72%), nella prima parte, e 967.000 spettatori (4.34%), nella seconda parte. Su La7 Body od Proof ha appassionato 177.000 spettatori (share dello 0.89%). Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 528.000 spettatori con il 2.4%.

Daytime Mattina

Storie Italiane tocca il 20.89%.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 895.000 telespettatori con il 17.79%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.093.000 spettatori (20.89%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 859.000 spettatori (15.32%), nella prima parte, e 785.000 spettatori (15%) nella seconda parte. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 130.000 spettatori con il 2.34%. Su Italia 1 Riverdale ottiene un ascolto di 193.000 spettatori pari al 3.45% di share. Su Rai3 Agorà convince 488.000 spettatori pari all’8.62% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 346.000 spettatori con il 6.58%. Su Rete 4 The Closer registra una media di 90.000 spettatori (1.67%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 248.000 spettatori con il 4.5%. A seguire Coffee Break ha informato 246.000 spettatori pari al 4.69%.

Daytime Mezzogiorno

In 231.000 per l’ultima di Riverdale 3.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.128.000 spettatori (18.07%). La Prova del Cuoco ha raccolto 1.525.000 spettatori con il 13.41% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.494.000 telespettatori con il 17.94%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 402.000 spettatori con il 6.07%, nella prima parte, e 961.000 spettatori con il 9.1% nella seconda parte. Su Italia 1 Riverdale raccoglie 231.000 spettatori con il 3.02%. Grande Fratello Vip ha ottenuto 889.000 spettatori con il 6.7%. Su Rai3 Tutta Salute ha interessato 434.000 spettatori con il 6.83%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 840.000 spettatori (7.65%). Quante Storie ha raccolto 761.000 spettatori (5.97%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 113.000 spettatori con l’1.72%, nella prima parte, e 257.000 spettatori (2.21%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 667.000 (4.6%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 388.000 spettatori con share del 6.14% nella prima parte, e 553.000 spettatori con il 4.8% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Il Paradiso delle Signore al 15.36%.

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.817.000 spettatori pari al 12.83% della platea. Il Paradiso delle Signore ha convinto 1.763.000 spettatori con il 15.36%. La Vita Diretta ha raccolto 1.789.000 spettatori con il 13.47% (presentazione: 1.340.000 – 11.73%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.624.000 spettatori con il 17.27%. Una Vita ha convinto 2.673.000 spettatori con il 17.91% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.694.000 spettatori con il 20.56% (finale: 2.440.000 – 21.26%). Grande Fratello Vip raccoglie 2.525.000 spettatori e il 22.62%. Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 2.393.000 spettatori pari al 21.39% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.055.000 spettatori (16.45%), nella prima parte, 2.181.000 spettatori (15.33%), nella seconda parte, e 2.132.000 spettatori (13.72%) nell’ultima parte di breve durata. Su Rai2 Detto Fatto ha raccolto 696.000 spettatori con il 5.27%. Squadra Speciale Cobra 11 ottiene 523.000 spettatori con il 4.65%, nel primo episodio, e 648.000 spettatori con il 5.14%, nel secondo episodio. Su Italia1 Sport Mediaset segna 1.150.000 spettatori con il 7.63%. L’appuntamento con I Simpson ha raccolto 1.156.000 spettatori (7.66%), nel primo episodio, 1.275.000 spettatori (8.59%), nel secondo episodio, e 1.035.000 spettatori (7.41%), nel terzo episodio. La serie The Big Bang Theory segna 717.000 spettatori (5.71%). Lara Croft – Tomb Raider 2 ha appassionato 491.000 spettatori con il 4.16%. Grande Fratello Vip ha ottenuto 435.000 spettatori con il 3.13%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.627.000 spettatori con il 14.39%. Last Cop – L’Ultimo Sbirro ha raccolto 456.000 spettatori (3.84%). Aspettando Geo… segna 797.000 spettatori con il 7.21%. Geo ha registrato 1.743.000 spettatori con il 12.88%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.044.000 spettatori con il 7.33%. Su La7 Tagadà ha interessato 386.000 spettatori (share del 3.09%). Tagadoc ha raccolto 155.000 spettatori con l’1.24%. Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto 238.000 spettatori con l’1.8%.

Seconda Serata

La Confessione con Barbareschi si ferma all’1.2% (D’Eusanio all’1.6%).

Su Rai1 Tv7 è stato seguito da 844.000 spettatori con il 10.37% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip Live ha totalizzato una media di 814.000 spettatori pari ad uno share del 16.47%. Su Rai2 Il Cacciatore segna 253.000 spettatori con il 2.08% (primo episodio) e 199.000 spettatori con il 3.05% (secondo episodio). Su Rai 3 La Grande Storia – Lourdes Tra Fede e Scienza segna 585.000 spettatori con il 3.4%. Su Italia1 Ieneyeh è visto da 597.000 spettatori (3.92%). Su Rete 4 Il Commissario Schumann è stato scelto da 199.000 spettatori con il 3.83% di share. Sul Nove La Confessione segna 326.000 spettatori (1.6%) e 201.000 spettatori (1.2%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.191.000 (21.06%)

Ore 20.00 5.631.000 (24.35%)

TG2

Ore 13.00 2.114.000 (15.32%)

Ore 20.30 1.415.000 (5.67%)

TG3

Ore 14.25 1.750.000 (11.79%)

Ore 19.00 2.183.000 (11.65%)

TG5

Ore 13.00 2.966.000 (21.16%)

Ore 20.00 4.447.000 (19.02%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.524.000 (13.45%)

Ore 18.30 841.000 (5.39%)

TG4

Ore 12.00 346.000 (3.86%)

Ore 18.55 827.000 (4.41%)

TGLA7

Ore 13.30 585.000 (3.85%)

Ore 20.00 1.161.000 (4.98%)