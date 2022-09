CAFONALINO NO MATANO, NO PARTY! – PER FESTEGGIARE I SUOI PRIMI 50 ANNI ALBERTO MATANO IN CAMICIA NERA (HA FIUTATO L'ARIA POLITICA...) E PETTO VILLOSO IN BELLA VISTA, CON AL FIANCO IL NEO-SPOSO RICCARDO MANNINO E UNA SBACIUCCHIANTE “ZIA” MARA, HA RADUNATO AL JACKIE O’ TROMBONI E TROMBATI RAI, ATTORI, CANTANTI E SVIPPATI – A SCALDARE L'ATMOSFERA CI HANNO PENSATO LE SEMPRE FRIZZANTI STEFANIA ORLANDO E NANCY BRILLI, LA BOMBASTICA ANDREA DELOGU CON IL FIDANZATINO E UN’ALBA PARIETTI IN TIRO...