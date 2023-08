BOTTURA FA FREDDURA – “MANCINI HA LASCIATO LA NAZIONALE PER ANDARE IN ARABIA SAUDITA CON UN CONTRATTO DA 40 MILIONI L'ANNO. DIVENTA L'AZZURRO PIÙ REMUNERATO DAGLI SCEICCHI DOPO MATTEO RENZI” – “PRONTO UN CONTRATTO DA TESTIMONIAL PER LE POSTE ARABE: SONO SPECIALISTI NEL TRASPORTO VALIGIE. CON DENTRO I GIORNALISTI” – “RICORDIAMO IL MODULO DELLA NAZIONALE SAUDITA: IL 4-3-0 DIRITTI PER DONNE E MINORANZE”

Estratto dell'articolo di Luca Bottura per "La Stampa"

Il Governo Meloni sta ripetutamente chiedendo aiuto alle ONG per i salvataggi nel Canale di Sicilia. Ma non per spirito solidale: è che, coi prezzi che ci sono da noi, ormai è l'unico modo per convincere un po' di stranieri a trascorrere qualche giorno in Italia.

Mancini ha lasciato la Nazionale per andare in Arabia Saudita con un contratto da 40 milioni l'anno. Diventa l'azzurro più remunerato dagli sceicchi dopo Matteo Renzi.

Ricordiamo il modulo della nazionale saudita: il 4-3-0 diritti per donne e minoranze.

Allarme all'Upa, l'unione utenti pubblicitari: senza Mancini viene meno il 97 per cento degli spot italiani.

Ieri Bardonecchia è stata investita da una valanga di fango. Fortunatamente non è in Emilia-Romagna e il Governo dovrebbe stanziare velocemente i fondi per messa in sicurezza e ripristino.

Purtroppo, essendo in vacanza in Albania per rimediare alle uscite classiste del cognato, Meloni non potrà essere sul luogo del disastro per il consueto selfie. Le stanno comunque preparando un fondale per posare direttamente a Tirana e attaccare Bonaccini. […]

