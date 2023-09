29 set 2023 20:00

BRITNEY ONE MORE TIME! - DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL VIDEO DEL "BALLETTO" CON COLTELLI IN MANO DA PARTE DI BRITNEY SPEARS, ALCUNI VICINI DELLA POPSTAR HANNO CHIAMATO LA POLIZIA PER VERIFICARE IL SUO STATO MENTALE - UN SERGENTE DELLA POLIZIA, CHE HA AVUTO DIVERSI CONTATTI CON LA CANTANTE, HA RASSICURATO CHE NON C'ERA ALCUNA MINACCIA PER LA SUA SICUREZZA: "PER ALCUNI STA ESPRIMENDO LA SUA LIBERTÀ CREATIVA..." - VIDEO