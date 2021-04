BROCCOLI INDIGESTI - MICHELE GUARDI' HA CHIESTO AL DIRETTORE DI RAIDUE, DI MEO, DI SILURARE GIANCARLO MAGALLI DALLA GUIDA DE "I FATTI VOSTRI" - DOVREBBE SUBENTRARE SALVO SOTTILE - TRA GUARDI' E MAGALLI I RAPPORTI ERANO BURRASCOSI GIA' DAI TEMPI DELLA LITE CON ADRIANA VOLPE, PUPILLA DEL REGISTA - MA A FAR SCOPPIARE LA FAIDA, L'INSOFFERENZA DI MAGALLI PER L'ENORME SPAZIO CONCESSO A UMBERTO BROCCOLI

Che ci faceva qualche giorno fa Michele Guardi ai piani alti di Viale Mazzini? Semplice . Secondo i bene informati lo storico autore dei Fatti Vostri avrebbe formalizzato al direttore di Raidue la rottura con Giancarlo Magalli e avrebbe dichiarato la sua intenzione di cambiare conduttore nella nuova stagione.

Il nome che Guardi vorrebbe come sostituto è quello di Salvo Sottile, già nel cast dei fatti vostri da settembre . Non è un mistero che Guardi e Magalli siano ai ferri corti da parecchio tempo. Già dai tempi di Adriana Volpe, mal sopportata da Giancarlo e molto sostenuta da Guardì. La Volpe non c’è più, ma Magalli oggi dietro le quinte si lamenta per un programma pensato ‘per vecchi’ che ritiene brutto e ‘noioso’, tutta colpa, a suo dire di Guardi e delle sue autrici, ormai un gruppo usurato e a corto di redattori e di idee.

Guardi tiene a fare la regia del programma ma per Magalli non è più quello di un tempo, tanto che in onda non manca di far notare che il regista preme bottoni sbagliati, fa partire stacchi e applausi quando non deve, un modo neanche troppo velato per far notare al pubblico che chi ha fatto il suo tempo non e lui ma semmai ‘il comitato’.

L’ingresso di Salvo Sottile avrebbe tolto altro spazio a Magalli ma secondo i bene informati il vero pomo della discordia tra il regista e il conduttore sarebbe l’antipatia e l’avversione che Magalli manifesta nei confronti del professor Umberto Broccoli, pupillo di Guardi ma anche amico del direttore di Raidue, Di Meo, e che puntata dopo puntata , complice il regista, ormai con la sua rubrica della memoria ‘I fatti Vostri’ è arrivato a occupare quasi un terzo del programma.

Un affronto per Magalli che spesso si ritrova a dargli la linea e a rimanere per molto tempo muto e ai margini del programma per colpa di uno spazio a suo dire ‘troppo lungo e soporifero’. Ma più Magalli mostra insofferenza verso Broccoli più Guardi inquadra il professore durante i balletti, durante i giochi, elogiandolo apposta in diretta durante i suoi interventi: ‘bellissima questa canzone’ ‘bravissimo Umberto’ (con Magalli inquadrato che rosica tra il rassegnato e il disgustato ) .

Magalli con Broccoli a telecamere spente non parla, ma in puntata è costretto a salutarlo ogni giorno a inizio programma, altro stratagemma che Guardi , perfido, ha escogitato per pungere Magalli nel vivo. Magalli ingoia rospi ma si sente forte dei dati di ascolto e anche sicuro della sua riconferma nella prossima stagione. Pochi giorni fa ha rilasciato un’intervista a Nuovo, ha messo le mani avanti e senza parlarne con Guardì ha dichiarato che sarà lui a rifare l’anno prossimo I Fatti Vostri.

Un ennesimo guanto di sfida lanciato a Guardì per vedere chi conta più in Rai. Magalli sa che a Raidue, una rete che fa il 2 per cento di media, hanno bisogno di lui. E se Guardi va in Rai a chiedere la sua testa? Pazienza...Per Magalli è come quando dalla regia ‘il comitato ‘ preme un bottone e fa partire un applauso quando non deve. Un peccatuccio d’istinto che non conta nulla.