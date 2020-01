27 gen 2020 17:42

BRRRR! GIULIA DE LELLIS NON SI VESTE NEMMENO IN MONTAGNA – L’INFLUENCER E ANDREA IANNONE SI STANNO GODENDO UNA VACANZA A POCHI PASSI DA COURMAYER E LA BELLA GIULIA SI È FATTA FOTOGRAFARE MENTRE ENTRA IN UNA VASCA TERMALE VESTITA SOLO DI UNO SLIP INFRACHIAPPA – TRA I COMMENTI DEI FOLLOWERS CON LA BAVA ALLA BOCCA C’È CHI TIRA IN BALLO L’EX DAMANTE… – FOTOGALLERY RISCALDANTE