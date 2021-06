7 giu 2021 15:47

BRUTTA ARIA PER I MEDIA VATICANI: IL PAPA PREFERISCE LA "GAZZETTA DELLO SPORT" ALL'"OSSERVATORE ROMANO" - IL 24 MAGGIO IL PAPA SI È RECATO IN VISITA NEL PALAZZO CHE OSPITA I MEDIA VATICANI MA INVECE DI CELEBRARE I 160 ANNI DELLO STORICO QUOTIDIANO PONTIFICIO HA AVUTO PER ESSO SOLO PAROLE DI RIMPROVERO E HA PREFERITO FAR FESTA CON LA "GAZZETTA", VENDUTO IN EDICOLA CON IN OMAGGIO IL LIBRO "LO SPORT SECONDO PAPA FRANCESCO" - L'UMILIAZIONE PER ANDREA TORNIELLI, PAOLO RUFFINI E ANDREA MONDA…