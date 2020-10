UN BRUTTO RISVEGLIO PER DI MEO: IL TALK ''SECONDA LINEA'' DI GIULI-FAGNANI È ANDATO PEGGIO DELL'ESORDIO, CON UN TREMENDO 1,7% DI SHARE. STESSO DICASI PER IL PROGRAMMA A SEGUIRE, ''ONOREVOLI CONFESSIONI'' CONDOTTÒ DA LAURA TECCE, 1,4% E POCO PIÙ DI 100 MILA SPETTATORI. E ORA IL DIRETTORE DI RAI2 STA VALUTANDO SE…

Un brutto risveglio per il direttore di Raidue Ludovico Di Meo. Il talk politico su Raidue seconda linea del meloniano Giuli e di Francesca Fagnani e’ andato ancora peggio dell’esordio e verrà ricordato per il più grande flop della storia di Raidue. La seconda puntata andata in onda ieri sera ha fatto l’1,7 di share, ancora meno del disastroso debutto di giovedì attestatosi all’1,9.

Stesso dicasi per il programma a seguire, Onorevoli Confessioni condottò dalla meloniana Laura Tecce che ha chiesto e ottenuto da Di Meo un programma in seconda serata con risultati altrettanto disastrosi, share 1,4 e poco più di 100 mila spettatori. In queste ore Di Meo sta valutando se dare il via libera alla terza puntata di Giuli-Fagnani , giovedì, oppure chiudere definitivamente il programma battuto da reti minori come tv8 e Iris.

alessandro giuli francesca fagnani seconda linea