belen

Ivan Rota per Novella 2000 -www.novella2000.it

Il libro di Bernard-Henri Lévy, «Questo virus che rende folli» («Ce virus qui rend fou») é uscito il 16 luglio da La nave di Teseo. Il 27 luglio l’autore é stato alla Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, per uno spettacolo unico e in anteprima mondiale a Milano nel cortile di Palazzo Reale.

Andrea Bocelli, accompagnato dalla moglie e dall'amico Davide Bertellini, ha dedicato una canzone a Milano emozionando il pubblico. Arturo Artom, sponsor della Milanesiana, sul palco con Vittorio Sgarbi ha regalato una rosa a Henri Lévy.

belen 99

Grande omaggio al Maxxi a Roma in settembre per Giovanni Gastel, uno dei più grandi fotografi, nipote di un mito: Luchino Visconti.Anche nel 2020 spazio alla fotografia d’autore: la mostra Giovanni Gastel. The people I like presenta 200 ritratti delle persone che, come scrive Gastel, gli hanno “trasmesso qualcosa”.

michele morrone 365 giorni 17

Tra questi, Barack Obama, Marco Pannella, Roberto Bolle, Zucchero, Forattini, Ferruccio Ferragamo e molti altri. Prima delle vacanze Gastel, sempre alla ricerca di nuovi talenti, ha fotografato l'attore Francesco Butteri già visto nella fiction "Non dirlo al mio capo 2" e nel film "Nato a Casal di Principe".

LA STORY DI BELEN RODRIGUEZ SUL TRADIMENTO michele morrone 41

È slittata al prossimo 7 ottobre, la prima udienza del processo d'appello al cantante Marco Carta, assolto in primo grado dall'accusa di avere rubato sei magliette, del valore complessivo di 1.200 euro, il 31 maggio 2019 alla Rinascente di piazza del Duomo a Milano. Per ora il cantante , solitamente "schivo", si mostra sui social mentre bacia il fidanzato Sirio in attesa di tornare ospite da Barbara D'Urso.

belen rodriguez a ibiza

Francesco Oppini sulle orme di mamma Alba Parietti: l'"enfant prodige" fa grandi ascolti nelle trasmissioni sportive della 7Gold come ai tempi la mamma a Telemontecarlo dove mostrava le sue gambe su uno sgabello al cui posto in molti volevano essere. Ora Francesco è stato contattato per un reality. Ne ha già rifiutato uno...

belen rodriguez a ibiza 1

Anche Bruno Vespa a festeggiare Beppe Convertini.Sulla terrazza del Rhinoceros Entr’acte - Le Restau de la Galerie, il ristorante della Rhinoceros Gallery,da cui si gode una vista mozzafiato sulla Città Eterna, il conduttore pugliese, padrone di casa di C'è tempo per..., in onda dal lunedì al venerdì alle 10 su Rai 1, ha accolto i suoi attesissimi ospiti.

de martino belen

Presenti al dinner, oltre a Bruno Vespa, accompagnato dalla moglie Augusta Iannini, Valeria Marini, Serena Bortone, che dal prossimo autunno sarà la regina del pomeriggio della rete ammiraglia Rai, Nunzia De Girolamo , Giusy Versace, Anna Falchi che divide con Convertini l'impegno quotidiano al timone di C'è tempo per...,Lisa Marzoli e Barbara Bouchet.

Raffinato menu curato dallo chef Alessandro Circiello. Il conduttore è stato confermato anche per la prossima stagione alla guida di Linea Verde con la sua amata compagna di viaggio Ingrid Muccitelli.

belen antinolfi

Ancora oggi Red Canzian ringrazia Patty Pravo, addirittura la chiama Santa Nicoletta Strambelli (suo vero nome) da Venezia. Dovete sapere che quando Riccardo Fogli lasciò i Pooh per amore di Patty Pravo, fu scelto proprio Canzian per sostituirlo.E da li iniziò la sua fortunatissima carriera.

Vi ricordate Stefano Sani? Partecipò a Sanremo con la canzone "Lisa", era molto amico di Zucchero con il quale divideva anche una camera a Milano. Sani é tornato tempo fa in televisione e continua a fare un appello a Zuccheo, quello di farsi sentire. Erano molto amici, poi il nulla.

BELEN FESTEGGIA A CAPRI

Coppie scoppiate (per chi se le ricorda). Jessica Vella e Kevin Ishebabi sono stati concorrenti della quattordicesima edizione del "Grande Fratello", lei era in coppia con la sorella gemella Lidia. Ebbene, tra loro é finita così come tra Elena D'Amario e Alessio La Padula, due ballerini molto amati del programma "Amici" di Maria De Filippi.

La telenovela continua: Belen Rodriguez pubblica la pagina di un libro su Instagram evidenziando la frase: "Lealtà? Sii sempre fedele ai tuoi principi e a chi lotta al tuo fianco." La frecciatina al suo ex Stefano De Martino pare evidente. Ma qual è il "grosso" segreto riguardante De Martino di cui tanti parlano?

belen antinolfi

Nessun tormentone estivo per Fabio Rovazzi che con "Andiamo a comandare" e "Faccio quello che voglio" era stato il re di due estati.Il Cantante ha perso il nonnp a causa del covid19 e con un post aveva espresso tutto il suo dolore. E' stato questo lutto che, come lui dice, lo ha buttato nel "buio più totale."

Non osate dire che un suo programma non vi piace perché la vendetta può essere letale. La scorso anno un ragazzo bell e dalla grande culturavabbè, ormai questo é un handicap) era già nel cast den programma, ma quando la conduttrice lo ha visto, ha fatto fuoco e fiamme per escluderlo e ci é riuscita. Il ragazzo é amico di un attore che aveva osato criticare l'operato della "signora"...

BELEN

Da novella2000.it

compleanno beppe convertini

Pare dunque che Belen Rodriguez abbia detto addio a Gianmaria Antinolfi, ma che nel mentre a stravolgere le sue giornate sia arrivato un altro uomo. Parliamo di niente che meno che di Michele Morrone, senza dubbio uno degli attori del momento. Dopo averlo visto nel film Netflix 365 Giorni...

valeria marini beppe convertini anna falchi

obama foto di giovanni gastel bernard henri levy compleanno beppe convertini 2 francesco butteri by giovanni gastel andrea e veronica bocelli davide bertellini 2 andrea e veronica bocelli davide bertellini arturo artom vittorio sgarbi bernard henri levy ivan rota giovanni gastel francesco butteri BELEN RODRIGUEZ E GIANMARIA ANTINOLFI A NAPOLI veronica e andrea bocelli elisabetta sgarbi michele morrone 365 giorni 99 belen all'anema e core 3 belen rodriguez stefano de martino.