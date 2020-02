LA BUONA “NOVELLA” - DOPO LE PAROLE DI EVA ROBIN'S CHE HA LODATO LE SUE "MISURE", ORA SI DICE CHE ZEQUILA SIA STATO CORTEGGIATO DA UN FAMOSISSIMO CANTANTE. CARMEN DI PIETRO PARLA DI MATTEO ALESSANDRONI, UNO DEI "SUPERBOY" ENTRATO NELLA CASA: FUORI LO ASPETTEREBBERO UNA FIDANZATA E ANCHE UN FIDANZATO. A SANREMO, C'È UN GRANDE FAVORITO SECONDO I BOOKMAKER. ECCO CHI E' - IL LATO B DI JUDE LAW

Grande Fratello Vip (e hard). A scatenare il pecoreccio é come sempre Antonio Zequila: l'ex pupillo di Memé Perlini ha fatto un lungo elenco delle sue conquiste (tipo pagine gialle). Dopo le belle parole di Eva Robin's che ha lodato le sue "misure", ora si dice che sia stato corteggiato da un famosissimo cantante. Per non farci mancare niente, Carmen Di Pietro parla di Matteo Alessandroni, uno dei "superboy" entrato nella casa: fuori dalla casa lo aspetterebbero una fidanzata e anche un fidanzato. Lui nega tutto via social.

Il celebre Carnevale di Viareggio ha scelto come protagonista dell’Edizione 2020 la Maison Enrico Coveri e il suo rapporto “vitale, sostanziale ed irrinunciabile” con l’arte. La Maison ha deciso di raccontarsi attraverso una mostra che riunisce opere d’arte uniche.L’esposizione dal titolo “Festa - Enrico Coveri Art Collection”,sino al 15 marzo alla Gamc di Viareggio, riunisce una selezione delle opere cardine della grande collezione di Palazzo Coveri a Firenze.

Un percorso appassionante e pieno di sorprese, che attraverso la collaborazione con Andy Warhol, l’amicizia con Keith Haring e Renato Guttuso, gli straordinari progetti con - tra i tanti - Romero Britto, Marco Lodola, Maurizio Galimberti, Daze, documenta “la continua, reciproca ispirazione tra la Maison e l’arte in un solco di continuità che da Enrico, attraverso la sorella Silvana, arriva fino alla nuova generazione”, dice Francesco Martini Coveri, nipote di Enrico e direttore artistico della Maison.

Torna a Nettuno con grande successo il Festival del Mediterraneo, con un programma ricco di appuntamenti e super ospiti che hanno messo in risalto e valorizzato la storia e la cultura della pesca di Nettuno (bandiera blu del Lazio). Non sono mancati come sempre musica, arte, cultura e soprattutto buon cibo, l'evento che si svolge dal Folle, luogo di ritrovo per i cultori del pesce fresco, ha visto come special guest la splendida attrice Antonella Salvucci. Questa manifestazione capitanata dal direttore Roberto Spadaro e dallo Chef Mattia, valorizza il pescato della giornata.

In molti lo considerano il “nuovo Mao”. Lui è Xi Jinping, presidente della Repubblica Popolare di Cina, segretario generale del Partito comunista cinese e, soprattutto, capo della Commissione militare centrale. Di lui parla il libro del direttore del TG2 Gennaro Sangiuliano, “Il Nuovo Mao”, che é stato presentato a Milano alla Società del Giardino. Molti spettatori e cena nelle splendide sale del palazzo antico.

E' da tempo di culto tra i feticisti la foto del lato B di Jude Law in "The new Pope" di Paolo Sorrentino, Chi é interessato solo a questo guardi l'ottava puntata. Il divo aveva infatti dichiarato: "Posso dirvi che quello slip non è la cosa più piccola che ho indossato in questa stagione..."

Il Festival di Sanremo é diventato un libro.Dal 1950 al 2019, anno per anno, Eddy Anselmi racconta tutto quello che c’è da sapere sul Festival più amato dagli italiani: le serate, le canzoni, gli autori, gli interpreti, le classifiche, le curiosità, i vincitori e i vinti, i dietro le quinte. E, negli ultimi anni, l’esplosione del fenomeno anche sui social. Una vera e propria “Bibbia” per tutti gli appassionati di musica, tv e cultura. Anselmi é media manager e autore tv. È considerato un’autorità sul Festival da tutti gli addetti ai lavori.

Daniele Frontoni , nella foto, è il pizzaiolo più tatuato che mai si sia visto.Nipote, da parte di padre, di uno dei capostipiti della famiglia Frontoni, fornai a Roma dagli anni Venti e, da parte di madre, dell’attore Enzo Cerusico, è riuscito a coniugare la professione di pizzaiolo con la predisposizione all’arte. Un anno e mezzo fa ha aperto la sua pizzeria. Lo ha fatto incastonandola in un centro culturale polivalente di circa 4000 metri quadrati con una terrazza immensa, forse la più grande di Roma che affaccia sull’Acquedotto Claudio. Ricordiamo che Daniele é nipote di Angelo Frontoni, uno dei più grandi fotografi di scena e ritrattisti, conosciuto come "il fotografo delle dive". Anche per questo il locale é affollato da vip.

Remo Girone, nuovamente alla ribalta mondiale per l’interpretazione di Enzo Ferrari in 'Le Mans66-La grande sfida' di James Mangold (in corsa per l’Oscar nella categoria Miglior Film) L’attore sara’ infatti premiato, venerdì 7 febbraio al TCL Chinese Theatre di Hollywood, in occasione del “Nominees Gala” del ‘ Los Angeles, Italia Festival’. Ad annunciarlo è il premio Oscar Nick Vallelonga, presidente della 15.ma edizione della manifestazione promossa dall’Istituto Capri nel Mondo.Accompagnato dalla moglie e collega attrice Victoria Zinny, Girone ricevera’ il premio ‘L.A., Italia alla Carriera’ e subito dopo raggiungera’ i colleghi Matt Damon e Christian Bale e il regista del film (titolo originale 'Ford Vs. Ferrari') all’evento pre Academy Awards organizzato dalla 20th Century Fox in onore del cast del kolossal da cento milioni di dollari, tra i maggiori successi della stagione.7 giorni esatti al via del Festival di Sanremo, ed è già tempo di scommesse.

Tra poco sarà proclamato il vincitore del Festival di Sanremo, ma da tempo c'è un grande favorito secondo i bookmaker di Stanleybet:Anastasio,vincitore di X Factor 2018.Sul podio dei preferiti altri due cantanti che arrivano da di Amici di Maria de Filippi: Alberto Urso,Vincitore Amici18. e Giordana Angi Poco più giù c’è Francesco Gabbani ,Vincitore Sanremo 2017, e Achille Lauro. A seguire, Enrico Nigiotti ,Marco Masini, Elodie e Rancore . In fondo alla classifica, Levante, Piero Pelù, I Pinguini ,Gualazzi ,Zarrillo e Diodato, seguiti da Riki, Vibrazioni e Irene Grandi.Ultimissimi Junior Cally, Jannacci, Morgan e Bugo e lei, Elettra Lamgorghini. Altri siti per il vincitore fanno i nomi di Diodato e di Achille Lauro.

Confermata Ilary Blasi alla conduzione dell'Isola dei Famosi. Prima si era detto che Alessia Marcuzzi non volesse più essere al timone del reality, ma pare invece che , dopo i deludenti risulati della scorsa edizione, si sia deciso di affidare la conduzione alla moglie di Francesco Totti.

Anna Wolf, la modella fidanzata di Andrea Denver, non crede alle voci di Elisa De Dominicis che accusa la sua dolce metà di averla invitata in albergo. Dice che i due sono solo amici anche se hanno avuto un flirt. Desidera però chiarire la questione con lui. A quel punto, dovrebbe fare anche qualche domanda a Andrea su Rita Rusic: pare che i due si conoscano molto bene.

Festa di compleanno per Urbano Fiolini Alessio, organizzata dalla moglie Silvana, a Palazzo Parigi a Milano: duecento commensali per una cena unica allietata dall'esibizione di alcuni ballerini del Teatro alla Scala e da arie liriche. Danze sino a tarda notte con la musica del grande Mario Pinna.

Un riconoscimento a “campioni” di solidarietà, legalità e civismo : è il Premio Campione, organizzato dai City Angels e giunto alla diciannovesima edizione. I 10 vincitori sono stati scelti da una giuria composta dai direttori di 19 prestigiose realtà dell’informazione italiana. All’inizio del Premio Renato Mannheimer di Eumetra ha illustrato i risultati di un sondaggio tra gli italiani su chi sia, secondo loro, i personaggio che più fa del bene.La cerimonia, condotta da Jo Squillo, ha avuto luogo a Palazzo Marino a Milano alla presenza di numerose autorità, Sul palco la Madrina dei City Angels, Daniela Javarone, il Presidente onorario Bruno Bella e tra i testimonial Enrico Beruschi, Ivan Cattaneo,Gabriele Cirilli, Nino Formicola, Alberto Fortis.

Chi é quella famosa imprenditrice che é solita presentarsi ai suoi amanti in body azzurro cielo? Lei é sposata con un ricchissimo uomo, un mito nell'ambito dell'edilizia, ma é molto più vecchio di lei e quindi la signora si concede parecchi svaghi: l'ultimo di questi é un editore....

