Ivan Rota per Novella 2000 – www.novella2000.it

Gabriel Garko paparazzato con la nuova fidanzata??? La cosa é sembrata strana ai più e una volta viste le foto si é capito che si tratta di Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova e amica da tempo dell'attore che ultimamente si é fatto rivedere in pubblico con il caro amico Gabriele Rossi.

Al Momò Republic, locale rinomato del jetset capitolino, il padrone di casa Alberto Salerno e la general manager Giulia Biasiolo hanno organizzato un festa a sorpresa per il conduttore mediaset Anthony Peth, con la complicità della conduttrice di Rai3 Mariella Anziano.Sono arrivati durante una cena gourmet, venti camerieri con luci led e una torta ai frutti rossi, per festeggiare il successo della nuova avventura di Peth che lo vede al timone di un nuovo programma. Il festeggiato, emozionato e sorpreso, ha voluto ringraziare tutti gli amici presenti.

Tanta carne al fuoco ai barbecue di Athos Guizzardi in provincia di Bologna. In programma c'è un corso di cucina, che è anche un seducente spettacolo di show cooking, con due insegnanti inediti: il cuoco Marco Montanari, istruttore dell’Accademia dei Signori del Barbecue e, dall'altro lato della brace, un coach d'eccezione: l'ex pornodivo e volto TV, Franco Trentalance. Il corso è occasione per apprendere dai 2 chef a 4 mani: le tecniche per un perfetto barbecue e le dinamiche che accendono l'alchimia della seduzione, non solo a tavola.

E' stato presentato a Milano da Filippo La Mantia il libro "Fimmina" di Pucci Scafati che celebra le donne siciliane: un vero e proprio canzoniere d'amore per la Sicilia e le sue donne tra le quali Maria Grazia Cucinotta. Oltre trecento persone hanno omaggiato l'autore.

Forte gradimento del pubblico, con partecipazioni culturali davvero di spessore, nell’ambito del Bit – Borsa Internazionale del Turismo, per l' interessante convegno “Maratea: patrimonio di storia e cultura, un set di cinema ed eventi”. Intervenuti dal mondo del cinema : la produttrice Michela Scolari; Alberto Barbera direttore del Festival del Cinema di Venezia.

Apprezzatissimi da tutto il pubblico presente gli interventi degli attori Paolo Ruffini e Sandra Milo che ha esaltato la funzione del Cinema in Italia. Impossibile per lei non far riferimento alla sua vicenda professionale ed umana con l'indimenticabile Federico Fellini, da lei definito "il più grande regista del mondo, che ha dato tanto amore al nostro Paese". Un uomo per il quale la Milo ha vissuto un incontro fatale, di quelli indimenticabili e difficile perfino da esprimere per quanto intenso. Ha infine sottolineato, la nostra Sandra icona nazionale: "L'Arte senza amore non e' completa".

Stefano Risole’, classe 1981, e’ forse uno dei piu’ giovani Direttori Italiani.Una carriera iniziata alla fine degli anni Novanta che in poco tempo l’ha portato a grandi compagnie e a Planetaria Hotels con il meneghino Chateau Monfort , parte della famiglia Relais Chateaux.Non solo un Direttore, ma una persona di fiducia delle grandi Celebrities , da Alicia Keys a Jennifer Lopez e per ultima nello scorso settembre Sofia Loren in occasione del Green Carpet Fashion Award a Milano con la premiazione dello Stilista Valentino.

La cucina del Ristorante Parioli è quella della tradizione italiana, con tanti piatti tipici Romani, e non solo. Puntano sulla bontà di prodotti garantiti dalla filiera italiana: tutti i sapori che portano sulla tavola dei loro ospiti sono selezionati con cura ed esaltati dalla maestria dei loro chef, fedeli. Quasi ogni sera musica dal vivo. Una cena che diventa spettacolo e divertimento. Anima del locale, la splendida Francesca Leggieri che con la sua classe é diventata un punto di riferimento nella ristorazione meneghina.

“Carramba, che sorpresa!” Dopo quasi un quarto di secolo in cui non si vedevano da vicino (più o meno), si sono ritrovati l'altra sera a Roma a cena all'Eliseo lo sceneggiatore e scrittore Marco Tullio Barboni con il compositore Stefano Mainetti. Complice lo spettacolo" Vetri rotti" di Arthur Miller, con un cast straordinario, tra cui il premio David di Donatello Elena Sofia Ricci, Maurizio Donadoni e David Coco, dove Mainetti ha composto le musiche e Barboni tra gli spettatori andati ad ammirare la piece.

In primavera certamente non sarà sui teleschermi. In autunno, non si sa. The Voice of Italy potrebbe essere già stato sepolto da Rai 2, a un anno appena dal rilancio con Simona Ventura, voluto dall’ex direttore Carlo Freccero.

Per ora la settima edizione del talent show non è stata confermata dalla Rai, per la gioia di Simona Ventura, che aveva deciso di rimettersi in gioco con un ritorno alla conduzione da reality.Peccato che il format The Voice sia semplicemente uno spreco,. Ora, considerando il fallimento totale dei sei vincitori delle edizioni precedenti (Elhaida Dani, Suor Cristina, Fabio Curto, Alice Paba, Maryam Tancredi e Carmen Pierri) ci si sta chiedendo se sia il caso di continuare.

In molti dicono che il rapporto tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti si sia incrinato: si parla di una lite dietro le quinte tra il conduttore e il suo "alter ego", lite, di cui non si conoscono i motivi, che li avrebbe fatti allontanare.E così una delle coppie più divertenti della televisione italiana si potrebbe separare dopo decenni di collaborazione.

Altro litigio di cui si é venuto a sapere da poco é quello avvenuto dietro le quinte del Feastval di Sanremo tra la sempre più gettonata Elodie e Marco Masini, entrambi in gara. Masini ha detto alla collega una frase (molto) ambigua che lei ha preso come un'offesa. Lui dice che le sue parole sono state interpretate male.

Molte volte Nilufar Addari é stata vista con il suo ex Giordano Mazzocchi tanto che in molti hanno pensato a un ritorno di fiamma tra i due. Da tempo il nome di Giordano é stato accostato a quello di Vittoria Deganello, ex di Mattia Marciano, ma prove di una loro relazione non ce ne sono. Nilufar é invece stata vista a Milano con Umberto Buglione che ha postato una foto in cui la bacia sul collo. Lei continua a dire che sono solo amici.

Polemiche per il concerto "Una,nessuna,centomila" che vede sul palco molte cantanti capitanate da Fiorella Mannoia. Il concerto contro la violenza sulle donne é stato presentato all'ultimo Festival di Sanremo. Loredana Bert , che con molte delle voci in questione aveva fatto un altro concerto straordinario, non l'ha presa bene in quanto ne ha saputo solo dai giornali. Nessuno l'ha contattata. Si é detta però felice per lo scopo benefico dell'evento.

Sembrava una storia destinata a durate l' "espace d'un matin", invece va avanti a gonfie vele: parliamo della liason tra uno trasgressivo stilista idolatrato dalla stampa e un nerboruto attore romano separatosi da alcuni mesi dall'eterna fidanzata...

Da www.ilmessaggero.it

Alessia Marcuzzi: «Ha ragione Elodie, se una donna è magra si può insultare. Anche questo è body-shaming»

«Vero Elodiedipa. Se una donna è formosa e ha qualche kg in più non si può GIUSTAMENTE dire nulla. Se una se una donna è magra, si può insultare invece come se nulla fosse, spesso usando parole come ANORESSIA. È comunque #bodyshaming, no???».

