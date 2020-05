LA BUONA “NOVELLA” – CHI E’ QUEL GENIO DELL’ARTE CHE HA INTERPRETATO UN PICCOLO RUOLO IN "IDENTIKIT" DIRETTO DA GIUSEPPE PATRONI GRIFFI E INTERPRETATO DA LIZ TAYLOR? AQUILANI E LA QUATTROCIOCCHE SI SEPARANO. E PENSARE CHE LEI, PER STARE VICNO, ALLA FAMIGLIA, AVEVA RINUNCIATO IN PARTE ALLA SUA CARRIERA – IANNONE BECCATO A PARCHEGGIARE LA SUA AUTO IN UNO SPAZIO RISERVATO AI DISABILI - IL RITORNO IN POMPA MAGNA DI ANNA FALCHI IN RAI…

Ivan Rota per Novella 2000 – www.novella2000.it

identikit

Dopo dodici anni d’amore, due figli e nessun pettegolezzo su possibili crisi coniugali, l’ex calciatore di Roma e Juve Alberto Aquilani e l’ex protagonista di "Scusa se ti chiamo Amore" Michela Quattrociocche hanno annunciato la clamorosa separazione.E pensare che lei, per stare vivino, alla famiglia, aveva rinunciato in parte alla sua carriera. L'attrice, prima del matrimonio, era stata legata al collega Matteo Branciamore...

Brutta figura per Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez e di Giulia De Lellis: il pilota é stato beccato a parcheggiare la sua auto in uno spazio riservato ai disabili. Non contento, ha poi buttato a terra i guanti in lattice come documentato dal settimanale Nuovo. Molto sportivo...

Oggi, 11 maggio, Luciano Ligabue festeggia 30 anni esatti dall'uscita del suo disco omonimo “ LIGABUE”, che ha segnato l'inizio di una straordinaria carriera, e ringrazia i fan con un post sui social pubblicato pochi minuti fa: https://it-it.facebook.com/Ligabue/videos/172083790795178/

Nasce da un’idea dell’ Ambasciatore del gusto Anthony Peth il progetto

iannone

#italiapiubella a sostegno di tutte le eccellenze italiane che rendono unico il nostro Paese.Ben cento artisti, della musica, del cinema, della danza, del teatro, della moda, del design e del giornalismo, si sono uniti per dare un volto e voce a tutte le piccole,medie e grandi imprese italiane.Mai come ora tutti i settori hanno bisogno di ripartire e quindi “ripartiamo da noi”.Ripartiamo dal Made in Italy. Hanno aderito, tra gi altri, Albano Carrisi, Beppe Convertini, Camilla Nata, Ivana Spagna, Katia Ricciarelli, Maria Grazia Cucinotta, Silvana Giacobini.

L'iconica Chloë Sevigny, musa di tanti registi,è diventata mamma per la prima volta, a 45 anni, al fianco del fidanzato Sinisa Mackovic.Vanja Sevigny Mackovic il nome del bimbo, nato il 2 maggio a New York.Mackovic, direttore della Karma Art Gallery di New York City, é il compagno della Sevigny da poco meno di due anni. L'attrice deve il successo a Boys Don’t Cry , per il quale venne candidata ai Golden Globe e agli Oscar come miglior attrice non protagonista venti anni orsono.. The Act la sua ultima serie tv, Queen & Slim la sua ultima pellicola.

Sapevate che Andy Warhol ha interpretato un piccolo ruolo in un film italiano? Si tratta del quasi invisibile "Identikit" diretto da Giuseppe Patroni Griffi e interpretato da Elizabeth Taylor, un film si scarso successo al botteghino. Prossimamente su Canale 34.

andy warhol 6

Ecco un ricordo del nipote Daniele Frontoni sul grande Enzo Cerusico, il primo attore italiano che é stato il protagonista di un serial televisivo negli Stati Uniti, ovvero "Tony e il professore": "Nonostante la sua notorietà, Enzo Cerusico,classe ‘37, fu sempre molto riservato per quanto riguardava la sua vita privata. Morì il 26 novembre del 1991:sia Gianni Morandi che Loretta Goggi vennero a dargli l’ultimo saluto ma non riuscirono a vederlo." Cerusico é stato anche protagonista con Adriano Cenentano del film di Dario Argento "Le Cinque Giornate".

Gabriel Garko ha pubblicato una foto su Instagram in cui si diletta a fare il pizzaiolo. Tra i tanti comment é saltato agli occhi dell'attore questo: " Ecco bravo ai capito cosa devi far. Cambia mestiero e mettiti ha fare il pizzettaro che ti riesce più meglio". Visti gli errori contenuti, Garko ha risposto: "Non rido per la tua battuta, ma per l'italiano..."

andrea iannone

Tra le tante novità riguardante i palinsesti Rai, si mormora di un ritorno in pompa magna per Anna Falchi, visto il successo che ha quando é ospite in alcuni programmi. Quando c'é lei, lo share si alza.

In un momento economico così difficile, lo spirito combattivo di molte aziende italiane racconta il cuore e l'anima del nostro paese . Il Management di Captain Deepesh, BRAND tutto italiano che produce orologi, ha deciso di donare parte del ricavato delle vendite per tutto il 2020 all' Associazione "Kiss" Against the Cancer. La Mission dell'associazione è capire il problema tumore, affrontarlo, sconfiggerlo.

Panico a "Uomini e Donne":il 26enne Sirius (nome d'arte!) ribadisce di provare dei sentimenti e di essere convinto nel voler conoscere più a fondo lasettantenne Gemma Galgani. Maria De Filippi fa un annuncio che manda in tilt la Galgani, che pare non fosse a conoscenza della cosa. Scendendo nel dettaglio, la conduttrice rivela che una dama ha lasciato il numero a Sirius. La Galgani é sconvolta e Tina Cipollari da del "bugiardo cronico"" al ragazzo...

anna falchi

