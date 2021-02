LA BUONA “NOVELLA” – CI MANCAVA SOLO “GAZZA” IN VERSIONE NAUFRAGO: IL MITOLOGICO PAUL GASCOIGNE APPRODA ALL’ISOLA CON ELISA ISOARDI, FRANCESCA LODO, GIOVANNI CIACCI - “BRUCIO LA CASA”, MARIA TERESA RUTA INCENDIARIA AL "GF VIP": CHIEDE CON INSISTENZA UN ACCENDINO, CHIEDE AGLI ALTRI "VIPPONI" LA CORTESIA DI FARE FINTA DI NON VEDERE. ALLA FINE INTERVENGONO GLI AUTORI E… - LA DE GRENET NON GRADISCE CHE…

Il televoto ha salvato Alda D’ Eusanio rea di aver usato lo stesso termine razzista pronunciato da Fausto Leali che fu squalificato. Lei invece no. Non tutti sanno che la D’Eusanio ama alla follia il suo pappagallo nel quale dice si sia reincarnato suo marito. Ora la conduttrice ne sente già la mancanza e lo vorrebbe avere con sé nella casa del GF Vip.

Maria Teresa Ruta questa volta ha esagerato. Nella casa del GF Vip si è passato un po’ il limite anche se si spera che la concorrente scherzasse. La Ruta ha iniziato a cercare con ansia un accendino. Stando al breve video che ha già fatto il giro di Twitter, la Ruta avrebbe voluto dar fuoco a degli oggetti in una ciotola. Proprio per questo, si sarebbe recata in giardino in cerca di una fiamma. I concorrenti le hanno chiesto spiegazioni, ma lei non ha risposto finché é stata convocata dagli autori nel confessionale per una strigliata.

Sabato sera a C’é Posta per Te una storia a quattro zeri. Alessandro è un giovane ragazzo di 18 anni che, pochi mesi fa, ha perso la mamma . A mandare la posta al giovane è Maurizio, compagno della donna prematuramente scomparsa, che lo considera come un figlio biologico. E la sorpresa é stata il calciatore Nicoló Zaniolo che ha regalato al ragazzo un assegno pare dì settantamila euro. Il pubblico ha sbirciato mentre apriva la busta. Altri parlano di “solo” diecimila euro.

A proposito del cast della Isola dei Famosi: quasi sicuramente ci saranno Elisa Isoardi, Francesca Lodo, Giovanni Ciacci, Angela Melillo, Gilles Rocca, Paul Gascoigne e Vera Gemma. Molto incerto Valentina Persia, una delle protagoniste di La sai l’ultima, e del modello di origini indio-brasiliane Akash Kumar, conosciuto dal pubblico televisivo per la sua apparizione in Ballando con le stelle.

In lizza ci sarebbero anche Alex Nuccetelli, ex marito di Antonella Mosetti e padre di Asia (entrambe ex concorrenti del GF Vip) e il pugile Clemente Russo. Il giornalista Rai Amedeo Goria, che sembrava uno dei nomi più quotati, alla fine avrebbe invece dato forfait. Fuori dal cast anche Jill Cooper. Inviata Elenoire Casalegno. Per il ruolo di opinionisti se la giocano per ora Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi e Teo Mammucari.

Al termine della sfilata di Fendi, Demi Moore, senza trucco, mostra un raggiante sorriso, porta gli occhiali, ha degli zigomi naturalmente ben pronunciati e le normali rughe d’espressione. A quel punto sono iniziate le domande degli internauti: com’è riuscita a cambiare tanto velocemente? I ritocchi del chirurgo che un tempo si vedevano sembrano spariti. In pratica, si é sgonfiata.

Le “bimbeminchia”, per capire quelle che sostengono da sempre Giulia De Lellis, come dice @ilmenestrello, hanno colpito ancora. Ora sostengono Giulia Salemi che si è salvata con una percentuale da urlo, il 58 per cento. Sará lei la vincitrice del GF Vip a scapito delle iconiche Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta?

Elisabetta Gregoraci ospite a Verissimo dice alla conduttrice Silvia Toffanin: “Giulia e Pierpaolo? stanno bene insieme. Se lui è innamorato? Chiedilo a lui, ormai sono diventata diplomatica a rispondere, ho imparato. La nostra amicizia è stata molto bella, pura e vera e si può vedere anche nelle immagini, traspare tutto. Il resto è televisione, ma alcune scene sembrano doppie, un po’ un copia e incolla. Magari gli autori si sono divertiti un po’”. Una frecciatina: in pratica gli ha dato dello stratega.

Samantha De Grenet omofoba? Dayane Mello e Rosalinda Cannavó, alias Adua Del Vesco, nella casa del GF Vip si abbracciano e si baciano spesso sulla bocca. Alla De Grenet la cosa proprio non va giú. Non gradisce.

L’artista Simone D’Auria firma con La casa editrice internazionale Skira, l’uscita del suo primo volume con la prefazione di Milovan Farronato, Curatore dell’ultima Biennale di Venezia nonché direttore del Fiorucci Art Trust. Il volume racchiuderà 10 anni delle innumerevoli istallazioni d’arte nel mondo, e delle prestigiose collaborazioni internazionali dell’artista , oltre ad innumerevoli sculture e dipinti da lui realizzati.

Nuovo talk show e nuova emittente televisiva, per un volto noto al grande pubblico: Franco Trentalance torna in tv con un programma in otto puntate, con cui indagare le dinamiche della seduzione e della sessualità, anche ai tempi del distanziamento sociale e della pandemia. Il “Trentalance Show”è il salotto tv dove lo scrittore e coach, insieme alla conduttrice sportiva Francesca Agnati una donna e un uomo, le cui esperienze e domande sono il prologo per illustrare l'alchimia tra “sesso e seduzione”. Il talk show è trasmesso dalla nuova emittente GO-TV, sul canale 163 del digitale terrestre e online sul Web.

