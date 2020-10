LA BUONA “NOVELLA” – DOPO AVER DICHIARATO DI AVER AVUTO UN FLIRT DURATO SETTE ORE CON VITTORIO SGARBI, FRANCESKA PEPE SI É BUTTATA SU TOMMASO ZORZI DICHIARATAMENTE GAY. IL RAGAZZO SI É STUPITO, VISTI ANCHE I LITIGI CHE CI SONO STATI TRA DI LORO E NON HA POTUTO FAR ALTRO CHE DARLE DELLA PAZZA - SI DICE CHE UN DIRIGENTE DI RAI UNO ABBIA MESSO GLI OCCHI SU BARBARA BOUCHET DOPO LA SUA PARTECIPAZIONE A "BALLANDO". PER LEI IN ARRIVO UN NUOVO FORMAT?

Ivan Rota per Novella 2000-www.novella2000.it

Elisa Isoardi si presenta ora come una donna molto diplomatica. Intervistata da Serena Bortone per Oggi è un altro giorno, in onda su Rai Uno, alla domanda su a favore di chi parteggi tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini. l’ex conduttrice della Prova del Cuoco ha detto che sono entrambe fantastiche e da ammirare. Ma non le ha viste azzannarsi durante Ballando con le Stelle?

Jasmine Carrisi , figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha debuttato nel mondo della musica. Quotidianamente viene criticata e attaccata sui social soprattutto per il fatto di aver fatto (così giovanna) ricorso alla chirurgia estetica. Ora è spuntata sul suo profilo instagram, la foto di un ragazzo misterioso, che si trova seduto sul letto nella sua camera. Chi é?

A Uomini e Donne Tina Cipollari non si é accorta di essere in onda. A nulla sono valsi gli avvertimenti di Maria De Filippi perché la vamp è andata dritta per la propria strada e si é diretta verso il pubblico per dare delle direttive. Ha chiesto a tutti di non essere falsi e quindi di non applaudire Gemma Galgani, la sua nemica. Il pubblico non le ha dato retta. Solo un teatrino?

Di nuovo in cerca di visibilità, Manila Gorio ha detto come sappiamo di aver avuto un flirt con Pierpaolo Pretelli che nella casa del Grande Fratello Vip sta facendo la corte a Elisabetta Gregoraci. La showgirl (per mancanza di prove) transessuale ha detto di non riuscire a mettersi in contatto con la produzione del GF VIP e che Alfonso Signorini sta facendo di tutto per tenerla lontana dalle telecamere. Visto i precedenti, meglio accertarsi che non sia una bufala.

Una persona molto particolare. Dopo aver dichiarato di aver avuto un flirt durato sette ore con Vittorio Sgarbi, Franceska Pepe si é buttata su Tommaso Zorzi dichiaratamente gay. Il ragazzo si é stupito, visti anche i litigi che ci sono stati tra di loro e non ha potuto far altro che darle della pazza.

Non c’é mai fine al trash. Diverse immagini sui social ritraggono Wanda Fisher , cantante e un tempo corista per grandi come Vasco Rossi, Mina e Fabrizio De André, avvinghiata a Daniele Pompili, ex di Floriana Secondi, ex gieffina. La cantante e il giovane Influencer si strusciano in scatti hot. Ma chi ci crede?

Da muratore a sosia di Brad Pitt: Nathan Meads, bellone inglese di 34 anni, ora é una star dei social e non puó piú uscire di casa perché assalito dai fan. Su Only Fan ha spaccato: per un suo video XXX personalizzato occorre sborsare mille euro...

Kate Middleton é disperata per le imposizioni date dalla famiglia reale. La duchessa di Cambridge non può far passeggiare i suoi cani a Kensington Gardens, solo in un terreno privato appositamente creato per questo scopo. Una rinuncia da poco potete pensare, ma che si aggiunge ad altre imposizioni. Povera duchessa!

Agenti della polizia penitenziaria del carcere di Bollate e del Bassone di Como, ricevuti a Palazzo Pirelli per un ringraziamento da parte del Presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi per il supporto dato alla realizzazione del progetto Cucinare al fresco. Dal “Mandato di cottura” di Como, al “Diario dei sapori” di Bollate, per approdare a Varese con “Assapori(amo) la libertà”, fino alle “Mani in pasta” di Opera. Sono i quattro laboratori che condividono un unico e solo progetto: “Cucinare al fresco”, ovvero una raccolta di ricette realizzate rigorosamente dietro alle sbarre.

Just Cavalli Milano ha appena presentato la nuova bottiglia Ginarte, dedicata a Frida Kahlo, eroina femminile per tutto il mondo e grande artista messicana.Con questa edizione speciale Ginarte celebra l’avanguardia, la poliedricità, la creatività di una donna e di un’artista grandiosa, Durante la settimana della moda non è mancata la presentazione di Tequila Casamigos, la famosa e costosa tequila di George Clooney.

Si dice che un dirigente di Rai Uno abbia messo gli occhi su Barbara Bouchet dopo la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. L’attrice, ballo a parte, ha mostrato una verve che potrebbe portarla a condurre un nuovo format...

La XX° edizione dei Chi é Chi Awards, organizzata da Cristiana Schieppati e patrocinata dal Comune di Milano, Camera Nazionale della Moda Italiana e Camera Buyer Italia – The Best Shops é stay un evento digitaleche ha visto assegnare i premi a chi, negli ultimi vent’anni, ha dato un importante contributo alla valorizzazione del nostro Made in Italy.I vincitori sono stati Remo Ruffini ,Maria Grazia Chiuri, Gilda Bojardi ,Vittorio Radice,Elisabetta Sgarbi, Bianca Balti,Claudio Marenzi,Daniela Villa ,Carla Vanni,Stefano Guindani,Maria Grazia Mattei e la modella. Il Premio Elio Fiorucci é stato assegnato al magazine Toiletpaper. Il premio è stato consegnato da uno special guest, Piero Piazzi Presidente di Women Management.

Chi é quella showgirl che ha dimenticato il figlio all’autogrill e una volta accortasi ha dimenticato dove fosse l’autogrill?

