LA BUONA "NOVELLA" – "CE L'HO CON LEI PERCHE' E' FALSA, IPOCRITA E PURE UNA..." – STEFANIA ORLANDO IN LACRIME DOPO L'INSULTO DI PATRIZIA DE BLANCK – MA C'E' CHI ASSICURA CHE LA CONTESSA ABBIA DETTO UN'ALTRA COSA - ZORZI PAZZO DI FRANCESCO OPPINI - LA GREGORACI RIMETTE AL SUO POSTO MINO MAGLI: "LO CONOSCO APPENA…"

Ivan Rota per Novella 2000-www.novella2000.it

Antonella Elia, anche secondo gli internauti, ha veramente esagerato nei confronti di Elisabetta Gregoraci partendo dal fatto di averla definita una gatta in calore. E poi quel gran signore di Mino Magli che ha dichiarato: “Un suo modo di fare è mostrarsi gelosa per far cadere nella sua trappola gli uomini, ho scoperto ora il famoso condominio, ho scoperto che ci sono tante persone che sono state con lei”. La Gregoraci ha detto di conoscerlo appena e ha reagito elegantemente a tutte le provocazioni: come un birillo che rimane sempre in piedi al bowling.

Al Grande Fratello Vip sono sempre nati degli amori. Solo che non sempre sono corrisposti come quello di Tommaso Zorzi che ha confessato a Cristiano Malgioglio di essersi innamorato di Francesco Oppini Quando quest’ultimo é uscito dalla casa. Tra le preoccupazioni di Tommaso però ce ne era principalmente una: cosa penserà Alba Parietti, mamma di Oppini? La conduttrice e opinionista ha reagito da signora dicendo con un lungo post che la storia è da insegnamento anche per la lotta contro l’omofobia.

Nel corso delle ultime ore è arrivata la triste notizia di Alessandro Borghese il quale è finito sotto indagine. Il famoso chef ha ricevuto un avviso di garanzia per false fatture insieme a sua moglie Vilma Oliverio. Ad aprire l’inchiesta è stata la Procura di Milano proprio durante la settimana in cui su Sky Uno sono ripartite le nuove puntate di Quattro Ristoranti. Borghese dice che é stato un amico di famiglia e commercialista al quale aveva affidato tutto. Bonifici non fatti da questi avrebbero portato alla triste vicenda.

Al Grande Fratello Vip, Stefania Orlando si é messa a piangere dicendo: “ Mi è dispiaciuto quello che hanno detto di me Dayane (Mello) e Rosalinda (alias Adua Del Vesco). Mi hanno detto che sono una manipolatrice, una che va a mettere il sale sulle ferite, che si avvicina alla gente che soffre per peggiorare la situazione. Delle cose che veramente non mi appartengono. Non ho mai detto nulla, non ho mai offeso nessuno.”

Maria Teresa Ruta l’ha consolata: “C’è qualcuno che sta giocando. Tu sei fortissima, non sanno come fare. Privano a minare la tua credibilità di donna. Noi sappiamo che Tommaso è il probabile vincitore ma lo sosteniamo perché noi giochiamo fino a un certo punto. Tu sei forte, sei amata dal pubblico. Tu sei un cavallo di razza, l’unica cosa che possono fare per abbatterti è screditarti.”

Sempre a proposito di Stafania Orlando, Patrizia De Blanck Ha usato contro di lei una frase contro cui ha puntato il dito tutto il popolo di Twitter. Secondo l’opinione di alcuni, la De Blanck avrebbe dato della sgualdrina alla Orlando, tra i vari insulti; “Ce l’ho con lei perché è una falsa, un’ipocrita, una bugiarda e pure p***a”, questa la frase che molti hanno colto, pronunciata da Patrizia De Blanck, mentre altri hanno percepito un’altra cosa : “Ce l’ho con lei perché è una falsa, un’ipocrita, una bugiarda e mi ha pure votato”. Urge moviola...

Loredana Lecciso ha rilasciato un’intervista in cui racconta il Natale con Al Bano. Una festa moto diversa solo in famiglia: “Saremo tutti qui a fare un cenone ristretto solo con la nostra famiglia in rispetto delle normative”. Donna Lecciso è fiera per la copertina che sta per uscire sul settimanale Gente, dedicata alla figlia Yasmine e papà Al Bano, impegnati come giudici di The Voce.

Maria Cristina Maccà è una attrice italiana che é diventata famosa nel mondo del cinema per aver interpretato il ruolo di Mariangela, la figlia di Fantozzi. Nell’ultimo periodo, l’emergenza Covid-19, ha costretto teatri e cinema a chiudere. Alla luce di questo, numerosi sono gli artisti che stanno vivendo seri problemi economici e tra questi ultimi c’è anche la nota attrice. Ha paura di finire sotto un ponte.

Si svolgerà in streaming la prima edizione del Women’s Art Indipendent Festival, il festival interamente dedicato ai diritti delle donne, ideato e diretto da Claudio Miani (direttore artistico dell’Asylum Fantastic Fest) e organizzato dall’associazione culturale l’Officina d’Arte OutOut, in partnership con La Casa Internazionale delle Donne di Roma. Partecipa Donatella Finocchiaro.

Sergio Sylvestre dopo le polemiche e il periodo buio di questi mesi, lancia un bellissimo singolo con Ivana Lola che è un simbolo di forza,rinascita e va contro tutti i pregiudizi razziali e morali che hanno segnato L ultima apparizione di Sergio al grande pubblico ,dalla polemica del ministro Salvini, agli insulti sui social. “Safe”, questo il titolo, è disponibile su tutti i digital stores e piattaforme streaming.

Arturo Artom ha dichiarato:”Si è perfettamente consapevoli della serietà della situazione attuale e di come sia difficile prendere decisioni in questo momento cruciale. Tra le due ipotesi estreme, quella di un rigido lockdown per raffreddare la curva e, all’opposto, quella del “liberi tutti” almeno per le feste, occorre trovare un compromesso.Come si ben evidenzia dal grafico elaborato dalla Fondazione Gimbe sui dati del Ministero della Salute, nel mese di Settembre la curva dei contagi rimane piatta, incredibilmente piatta. La risalita dei contagi – questa volta con crescita esponenziale – avviene solo a partire dall’inizio di ottobre.“

