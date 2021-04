Ivan Damiano Rota per Novella2000-www.novella2000.it

Gira voce che Brando Giorgi, all’anagrafe Lelio Sanità di Toppi, anni e anni orsono abbia avuto una “simpatia” per Elisa Isoardi, ma occorrerà il ritorno dei due naufraghi per avere una conferma o una smentita.Il fatto risalirebbe a quando l’attore giró la fiction “Il Sangue e La Rosa”. Giorgi da ieri sera é il leader dell’Isola dei Famosi e ha mandato in nomination l’odiata Valentina Persia con Farina e Roberto Ciufoli. Eliminata Drusilla Gucci alias Drusilla dark, in studio Akash preso in giro da Ilary Blasi: il modello aveva finto di non conoscerla...

Lialai,nome d'arte Caterina Lalli, è una giovane cantante toscana che nel secondo singolo di esordio “ Kill Me” ha coinvolto il noto regista, produttore e attore internazionale del cinema per adulti, Rocco Siffredi. A MOW, Lialai ha dichiarato che Siffredi sul set era molto imbarazzato. Forse perché, invece che nudo,era a letto vestito? Per la cronaca, i due interpretano Eva Kant e Diabolik.

La strana coppia. Sempre più lanciato Cristiano Malgioglio che é stato scelto per presentare l’Eurovision Song Contest dove l’Italia sará rappresentata dai Maneskin. Il cantautore ha inoltre inciso in coppia con Orietta Berti, reduce dal successo sanremese, “Todo Cambia”, immortale canzone di Mercedes Souza.

Morgan e Asia Argento si sono messi a nudo su Clubhouse, il social network vocale che è disponibile solo su invito e per i dispositivi Apple. I due artisti sono rimasti coinvolti in un dialogo senza freni e hanno parlato dei motivi che li hanno portati a lasciarsi, dopo l'amore e una figlia, lanciando un buon auspicio: «Questo finale è un inizio. Ci riproviamo a metterci insieme», ha affermato Asia. Attendiamo con ansia .

Dopo Belen, ecco Raffaella Fico che si è ritrovata insultata da molti hater. La showgirl senza show è stata criticata dopo la pubblicazione di un video sulla sua pagina Instagram. Tutti contro il ricorso alla chirurgia a cui é ricorda per aumentare il volume delle sue labbra. Gli internauti hanno speso parole al veleno per l’ex compagna di Mario Balotelli. E pensare che voleva fare l’attrice e in molti la consideravano molto brava. Ma per quello non servono le labbra a canotto .

Miryea Stabile, lanciata da “La Pupa e il Secchione”, ha fatto notare a Elisa Isoardi che Andrea Cerioli, nuovo naufrago sull’Isola dei (non) Famosi delle Honduras, potrebbe provare un interesse proprio per lei.Myriea ha così dichiarato: “Secondo me Andrea si era invaghito di te perché vedevo che ti seguiva un po’. C’è un certo feeling tra voi due. Non dico da parte tua, ma sua, lui aveva questa cosa qui”.

Andrea Cerioli è molto noto al mondo della tv per aver partecipato al Grande Fratello quando era agli esordi e poi per aver fatto il tronista a Uomini e Donne per ben due volte.”Per me potrebbe essere un figlio, ha chiosato l’ex di Matteo Salvini. Dice di preferire uomini più maturi. Su questo si è espressa anche Vera Gemma che ha dichiarato che lei potrebbe essere la mamma di tutti i suoi partner, vabbé... Andrea Cerioli é attualmente fidanzato con Arianna Cirrincione incontrata a Uomini e Donne. Una vita da reality

Sangiovanni, al secolo Giovanni Pietro Damian, è sicuramente uno dei favoriti alla vittoria finale di Amici. Il giovane ha conquistato I telespettatori che vogliono sapere tante cose su di lui .Appare molto riservato, cosa che non é sua madre Lidia che al settimanale Dipiú

Non stupisce, quindi, che i fan vogliano scoprire tutto sulla sua vita. A svelare qualcosa in più sul cantante è stata sua madre Lidia, che ha ha raccontato episodi da libro “Cuore” in un’intervista al settimanale Di Più nel corso della quale ha parlato di alcuni particolari non ancora in pasto al pubblico televisivo: "I professori, malgrado lo conoscessero, non riuscivano ad accettarlo, a seguirlo, ad aiutarlo. Era un ragazzo tormentato. Tornava a casa e stava male".

Martina Miliddi, concorrente di Amici, é letteralmente odiata da Alessandra Celentano che non vede in lei nessuna dote artistica. Le idee di Alessandra Celentano ora hanno trovato anche il supporto di Carolyn Smith, affermata ballerina di latino americano e giurata storica a “Ballando con le Stelle”. Sempre a proposito della Miliddi: ma Stefano Di Martino ha davvero un flirt con lei?

Il coronavirus ha destabilizzato molti equilibri familiari tra cui quelli della famiglia di Martina Colombari. La nota attrice e presentatrice ha rivelato che lei e suo marito Billy Costacurta si sono rivolti ad uno psicologo per chiedere aiuto in famiglia.

Dopo la presunta fine della loro storia d’amore, sembra essere tornato finalmente il sereno tra Arisa e il manager e autore televisivo Andrea Di Carlo. I due innamorati di nuovo sono apparsi in uno scatto postato sui social in cui sembrano più felici che mai. Nella foto si baciano dopo l’annuncio della definitiva separazione. Alla prossima puntata.

Dayane Mello sbarca a Uomini e Donne da Maria De Filippi.

In un’intervista a Andrea Zelletta viene chiesta un’opinione riguardo alla sua ex collega. Zelletta risponde senza tanti giri di parole con una frase abbastanza chiara, ma altrettanto sibillina: “Posso solo dire che, nel caso, farei un grosso in bocca al lupo ai corteggiatori”. Una chiara invettiva verso la modella brasiliana che Zelletta non ha mai amato. I corteggiatori sono da intendere in senso lato, non solo quelli del dating show.

Noemi Letizia (ricordate?) sostituita in un realista. Più battute al vetriolo che abbracci ( tanto in era covid erano messi al bando), più botox che bollicine, più toy boys che mariti inutili, Mettete tutto nel frullatore trash/glam e il risultato è il docu/reality Real House Wdi Napoli, seconda stagione sulla nuova piattaforma di Discovery + Italia. Occhi, pardon, mitra puntati sulle new entry la marchesa con tir di cognomi, predicati e palle araldiche Januaria Piromallo Capace Piscicelli di Montebello dei duchi di Capracotta al posto della papi girl Noemi Letizia.

“Pinocchio’ arriva a Hollywood il 18 aprile: il film di Matteo Garrone protagonisti Federico Ielapi e Roberto Benigni aprirà il 16.mo ‘Los Angeles Italia Festival’ promosso con il MiC e Intesa Sanpaolo. ''Un evento dal forte valore simbolico – sottolinea Marina Cicogna, co-fondatrice della manifestazione - portare questa universale favola italiana magistralmente raccontata da Garrone, nella sala più celebre del mondo (il Chinese Theatre) a pochi giorni dalla riapertura e alla vigilia degli Oscar per i quali concorre, ci riempie di orgoglio e soddisfazione. Tutti a Hollywood sanno chi è Benigni, già entrato nella storia dell'Academy, ora sarà il bravissimo Federico Ialepi a far innamorare gli americani.Così come conquisterà tutti la creatività italiana degli altri candidati agli Oscar.

Gianmarco Aimi per Mowmag - https://mowmag.com/lifestyle/morgan-e-asia-torniamo-insieme-lo-confermano-su-clubhouse-fra-mille-aneddoti-esilaranti

Gli è bastata un’ora per squarciare ogni forma di politicamente corretto. Asia e Morgan annunciano di voler tornare insieme su Clubhouse e parlano in pubblico di tutto: “Il nostro amore era cattivo come il tempo”. Quando sanciranno questo nuovo inizio? “Non in autunno, cadono le foglie e io muoio”.

Poi ricordano l’erba fumata in Svizzera, sostengono Fabrizio Corona “ingiustamente in carcere”, snocciolano aneddoti su Vittorio Sgarbi (“si tira le palle fino al petto e ci ride”) e Sylvester Stallone (“in una pausa sul set si dimenticò il microfono mentre gli facevano un p*****o). Lei fa mea culpa sul Metoo “che ha distrutto Marilyn Manson” e lui si incazza perché lei gli dice di averlo consigliato in musica. In mezzo mille ricordi di un amore che forse non si è mai spento, fino alla Divina Commedia da brividi declamata insieme

Riviste di gossip, trasmissioni trash in tv, persino siti o social di indiscrezioni. Niente al confronto a quanto i personaggi pubblici possono mettersi a nudo su Clubhouse. Per chi ancora non lo conoscesse, stiamo parlando del nuovo social vocale (niente testi, foto o video) che per ora è a disposizione soltanto di chi possiede un Iphone e ha ricevuto un invito per entrare.

Sarà per questa esclusività, sarà perché apparentemente non è possibile registrare (ma prendere appunti sì), sarà che si può accedere a qualsiasi ora del giorno e della notte, fatto sta che ieri sera a dare spettacolo sono stati Morgan e Asia Argento che non solo hanno annunciato di volersi rimettere insieme - o almeno che tra loro è tornato il sereno -, ma hanno (stra)parlato per un’ora di tutto: dal perché si erano lasciati, a quando andarono in Svizzera a fumare erba (allora era legale), passando a Marilyn Manson e la cancel culture (Asia: "Mea culpa, non era questo il Metoo". Morgan: “Lo ospito a casa mia, ho una stanzetta”) alla descrizione minuziosa delle parti intime di Vittorio Sgarbi (“ha le p****e grigie, se le tira fino al petto e ci ride”) fino alla fellatio di Sylvester Stallone durante una pausa sul set.

Poi a un certo punto litigano (Asia: “Il 40% della musica a X Factor te l’ho fatta conoscere io”. Morgan: “Non dire così, mi stai infamando”), ma subito dopo si riappacificano con i racconti strappalacrime dei viaggi insieme durante i tour dei Bluvertigo per chiudere con la Divina Commedia declamata in coppia da brividi. Ripercorriamo questa lucida follia, un momento di verità sempre più raro in un periodo dominato dal politicamente corretto e dalla censura preventiva. Tutto spazzato via da Asia e Morgan, due artisti sinceri, controversi, che amano e odiano senza riserve, per questo così preziosi.

La room The Royal Couple

La “stanza” su Clubhouse era intitolata non a caso The Royal Couple (la coppia reale) a sancire un riavvicinamento di cui si era vociferato, ma che ora sembra realtà. Asia e Morgan si confidano, fregandosene che centinaia di persone li stanno ascoltando. “Occhio che poi i giornali scrivono tutto” la mette in guardia Morgan. E lei risponde: “Eh vabbè, sti cazzi!”. E così ripercorrono i motivi che li hanno portati a lasciarsi, dopo anni di amore e una figlia insieme: “Questo finale è un inizio.

Ci riproviamo a metterci insieme” dice Asia. E Morgan risponde: “Non so se riesco a reggere, perché stavo già piangendo prima”. Un rapporto che, nonostante si sia interrotto quasi 15 anni fa, sembra ancora fortissimo. Allora lei cerca di ripercorrere i motivi del loro allontanamento: “Perché ci siamo lasciati?” e lui: “Perché tu, perché io, perché gli altri. Eravamo immaturi. Era un amore violento, fragile, disperato. Il nostro amore era cattivo come il tempo: vero, bello, felice. Tremava come un bambino al buio. Era un uomo tranquillo nel cuore della notte. Faceva paura a tutti.

Era spiato e noi lo spiavamo”. E poi hanno cercato di capire in che modo riavvicinarsi, pur avendo ancora due idee relazione un po’ differenti. Morgan: “Tu dici che sei sessualmente morta. A me non mi sta bene questa cosa!” e lei risponde: “Invece tu sei molto attivo. Ma a me se vai con le altre non mi interessa” e lui rintuzza: “Ma io voglio andare con te, non con le altre”. Così parte una dissertazione sul sesso: “Da quanto non s***i?” chiede il musicista e l’attrice lo stoppa: “Ogni tanto, con chi capita in quel momento”. Risate da parte di entrambi. È il momento di un aneddoto. Cioè che David Bowie, che quando aveva impulsi sessuali, aveva dichiarato di non farsi problemi se di fronte avesse un uomo o una donna.

E Asia si lascia andare: “Ma infatti io sono bisessuale dichiarata. Con le donne però non mi sono mai innamorata”. Ma è sicura del perché trovasse Morgan così sexy: “Perché non hai i peli”. Ridono di gusto, tanto che lei ammette: “Ti adoro Marco, dobbiamo rimetterci insieme. Facciamo questa cosa pazza”. “Quando?” risponde lui. Così parte la scelta della data per sancire la “premessa, della scommessa, della promessa”, guai a chiamarlo matrimonio. In autunno? Propone lei? “No, cadono le foglie e io muoio. E poi in autunno i violini singhiozzano” risponde lui”. Allora in primavera: “Sì, fammi questo regalo. A primavera vedo sempre gli altri felici e io sono malinconico”. Anche perché è risaputo “a primavera uno ha voglia di s*****e” lo punzecchia lei, andando a segno: “Ecco, parole sante” sentenza lui.

L’erba fumata in Svizzera

Scorrono piacevolmente i ricordi nella chiacchierata su Clubhouse e a un certo punto i due ci portano nella Svizzera di 20 anni fa. “Ricordi quando andavamo a trovare nonna Fulvia e tu suonavi il suo pianoforte?” e lui: “Bellissimo il pianoforte Steinway. Poi a Berna per provare l’erba legale”. Esperienze che oggi non fanno più: “A me l'erba mi manda in para” dice Asia, mentre Morgan ride al ricordo di come fosse possibile fumarla: “C’era l’escamotage dei profumini per l’armadio”.

Il sostegno a Fabrizio Corona

L'episodio diventa l’occasione per confrontarsi su Fabrizio Corona, amico di entrambi ora in carcere. Asia: “A me spiace per chi viene arrestato per una canna. Come il nostro amico Fabrizio Corona. Ha fatto dieci anni, ne deve fare altri tre. Sono reati minori. Liberatelo, ha malattie mentali” e Morgan sembra particolarmente sensibile sull’argomento: “Povero, mi è spiaciuto tanto per Fabrizio. È un accanimento. Perché non può avere attenuanti? Solo perché lui è famoso lo trattano peggio. Firmerò la petizione dei Radicali".

Jane Fonda, Marilyn Manson, Vittorio Sgarbi e Sylvester Stallone

Visti i protagonisti di questo dialogo-confessione, non potevano mancare aneddoti del mondo dello spettacolo. Davvero tanti e piccantissimi. Asia la prende alla larga: “Una volta ero in aereo con Jane Fonda, era già vecchietta e ho fatto il gesto di aiutarla con le valigie.

Lei si è offesa tantissimo, mi ha freddato con lo sguardo, come a dire: non ti permettere” e Morgan ha scherzato: “Dicono che lei molli di quei papagni…”. Poi è il momento di Marilyn Manson: “In America si sta diffondendo la cancel culture, come con lui. Faccio mea culpa – ha spiegato Asia - il Metoo non era niente di tutto questo.”. In buona sostanza, ha spiegato che “in un rapporto quando si trovano un sadico (Manson, ndr) e delle masochiste può funzionare", però dopo anni “le sue ex si sono riunite e lo hanno fatto fuori: la casa discografica, il suo agente, adesso nessuno vuole averci più a che fare”.

E così Morgan si è offerto ironicamente di aiutarlo: “Io ce l’ho una stanzetta da dargli, la chiamo ‘la conigliera’ a casa mia”. Segue un aneddoto esilarante di Morgan: “Ma sai che Sgarbi ha le p***e grigie?” e ha proseguito, allo stupore di lei, raccontando dettagli intimi delle parti sessuali del critico d’arte: “Sì, sono grigie e le fa vedere a tutti a casa sua. Sono molli e se le tira fino al petto”. Fragorose risate. Ha poi continuato: “Sono stato da lui e spesso è nudo. Una volta mi ha fatto vedere anche la sua cappella”. Ma davvero?

Gli risponde Asia. “Ma cosa hai capito – ha giocato sul doppio senso il musicista – la cappella votiva che ha nella sua abitazione a Roma”. Per non essere da meno, l’attrice ha raccontato il dietro le quinte hot di Sylvester Stallone: “Ho lavorato con lui a un film e un giorno il regista va nel suo camerino e lo trova nudo con delle asiatiche che gli praticavano l’agopuntura sulle p***e”. Non solo, perché Asia ha aggiunto anche di un’altra leggenda che riguarda l’attore di Rocky: “Stava girando un film, ma nel costume si è dimenticato il microfono e così nella pausa sul set hanno sentito tutti che si stava facendo fare un b*****o da una”.

Il litigio

Amore e odio. Non poteva essere altrimenti. Perché a un certo punto Asia se ne è uscita con una frase che ha mandato Morgan su tutte le furie: “Il 40% delle canzoni che tu hai portato a X Factor te le ho fatte conoscere io, sì o no?” e lui è sbottato: “Non dire così, ho fatto dieci anni di conservatorio… non sai nulla di quelle cose… è sbagliato, rispettami almeno in questo… non solo li conosco, li so anche riarrangiare.

Quante ne puoi cantare tu? – ha iniziato ad alzare il tono Morgan, colpito nel vivo – prova tu ad andare su un palco! La devi smettere, perché facendo così mi infami. Tu lo dici ai giornali. Se non faccio concerti è anche perché tu vai in giro a diffamarmi. Io non dico che non sai niente di cinema. Tu sei quella che mi ha insegnato a suonare?”. Davvero incontenibile, il musicista ha proseguito nell’attacco: “Ricordi che non ti piaceva De Andrè?”. Ma Asia non ha ceduto alla provocazione e ha voluto deviare sui momenti belli passati insieme. “Neanche Lucio Battisti mi piaceva. Ma ricordo i viaggi in macchina quando ascoltavamo i Pink Floyd e sapevamo tutte le canzoni a memoria?” e Morgan si è addolcito: “Sai cosa mi hai fatto ascoltare che non conoscevo? Mille fami di Modugno”.

Dai Bluvertigo alla Divina Commedia

In questo modo ha di nuovo il sopravvento il sentimento, evidentemente fortissimo, che li lega. “Ricordi la macchina sulla quale viaggiavamo?” lo sprona lei. E lui: “Sì, era di mia madre, orrenda, piena di peli di cane, senza aria condizionata e servosterzo”. Ma per Asia quell’immagine è ancora emozionante: “Ci amavamo moltissimo. E io godevo quando ti vedevo suonare in tour con i Bluvertigo”. “Anch’io ti accompagnavo per i film” ribatte Morgan.

Da lì l’ultimo e commovente aneddoto che ha portato alla lettura congiunta del V canto della Divina Commedia: “In Russia l’abbiamo imparata a memoria, te la ricordi?” la sollecita lui e Asia, dopo qualche titubanza, lo segue: “Così discesi del cerchio primaio/giù nel secondo, che men loco cinghia/e tanto più dolor, che punge a guaio […] Mentre che l'uno spirto questo disse, l'altro piangëa; sì che di pietade/io venni men così com'io morisse./E caddi come corpo morto cade”.

