Francesca Lodo all’Isola dei Famosi 2021 nell’ultima diretta ha votato Andrea Cerioli, che non l’ha presa per niente bene. Su Playa Primitiva infatti la giornata inizia male con Andrea che non accetta il voto ricevuto dalla Lodo e le giustificazioni che ne dà, é convinto sia tutta una strategia. La lite é continuata ieri sera sino con Cerioli accusato di pensare solo al cibo. Alla fine, la Lodo é stata eliminata, ma ha deciso di restare a Playa Imboscadissima con Beatrice Marchetti... L’interesse del pubblico continua a scemare.

Un’ Isola dei Famosi carente di share, ma non di polemiche.Il dimagrimento eccessivo di Awed inizia ad allarmare tutti, compresa la star di Instagram RoberryC, che si scaglia contro la produzione del reality show condotto da Ilary Blasi.“Nulla contro il programma, però in una Italia così moralista per tutto, finta politicamente corretta all’improvviso, dove bisogna avere paura di dire un qualsiasi pensiero differente dal gregge, è normale far patire la fame in questa maniera a degli esseri umani? Ok che non li obbliga nessuno e possono essere fatti loro, ma è sano secondo voi come messaggio questa sorta di digiuno?”

Altro boom per Mara Venier e la sua Domenica In che ha raggiunto il 19,2% nella prima parte raggiungendo tre milioni di telespettatori. Un post scherzoso della cantante Arisa ritrae la conduttrice in mezzo ai tacchini e dice che tra questi lo share é stato del 689%.

La scorsa settimana é stata ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live Marisa,la donna di Ancona che dice di aver avuto una figlia da Alberto Di Monaco. Domenica era stata convocata in quanto era stata confermata per altre tre puntate del programma. Arrivata a Milano, si è vista disdire l’ospitata. Pare avrebbe dovuto leggere la lettera che la figlia ha scritto al Principe, suo presunto padre, ma tutto è saltato.

Sempre su Barbara d’Urso. A Pomeriggio 5 ha deciso di dire la sua con parole sibilline: “Quando l’ignoranza urla, dice, dice, cose anche non vere, l’intelligenza tace, sorride ma fa tanto rumore. E voi ieri avete fatto talmente tanto rumore che abbiamo fatto il record stagionale di ascolti di Domenica Live. Picchi del 18-19% e oltre 2 milioni.Un giorno meraviglioso perché Domenica Live come vi ho già detto è vivo, vegeto, vegetissimo e fa record d’ascolti, come peraltro Pomeriggio 5”.

Vita professionale e affettiva al top per Daniela del Secco d’Aragona, la marchesa catodica più famosa l’Italia: condurrá un programma sul galateo e la sua amata cagnolina Principessa Cloé dovrebbe partecipare a un nuovo reality “Dog vs. Dog”. Inoltre é stata vista cenare all’Hassler con il suo ex Oliviero Rainaldi , grande scultore: sua é Infinito Campari, l’opera che celebra i 160 anni della ditta. Inoltre la Marchesa é corteggiata da un nobile spagnolo e trova anche il tempo per dedicarsi alla famiglia e scrivere la sua “adorata” rubrica per “Il Giornale”.

Federico Rossi si è messo a nudo nel salotto di Verissimo dove, in presenza della sua fidanzata, ha svelato il suo dramma con l’alcol, raccontando anche come ha superato questo brutto periodo. Proprio la sua Paola Di Benedetto, presente con lui in studio durante l’intervista, ha dato una spinta all’ex componente del duo Benji e Fede ad abbandonare questo brutto vizio.

Cosa ne sarà di Martina Miliddi? La ballerina di latino americano di Amici, tanto odiata da Alessandra Celentano, ha partecipato all’ultima edizione del talent show dividendo letteralmente il pubblico: la ragazza potrebbe entrare nel cast del prossimo Grande Fratello Vip.

Un’icona di Uomini e Donne é da anni Gemma Galgani, la signora torinese che con le sue vicende amorose appassionato migliaia di telespettatori. La sua sfortuna in amore, però, ormai tutti la conoscono e sono diversi anni che Gemma cerca l’uomo della sua vita nel programma. La Galgani potrebbe aver deciso di porre fine al suo percorso nel programma, dando l’ultimo addio agli studi di UeD. Ci credete?

Niente da fare: l’unica star dell’ Isola dei Famosi si é confermata Vera Gemma che si é presentata in studio con una tutina di paillettes oro (con slip a vista) che ricordava quella che ha indossato Sabrina Ferilli nel film “La Grande Bellezza. Sexyssima, si é abbarbicata a Tommaso Zorzi e si é mostrata gelosa del bacio tra il suo fidanzato e Ilary Blasi : solo ieri sera infatti si é visto che il bacio é avvenuto attraverso il plexiglass...

Ecco cosa scrive Arturo Artom (Confapri) per La Stampa: “Banche, trasformiamo tutte le moratorie in prestiti rinegoziati, portando la garanzia al 90%. Le imprese si potranno rifinanziare senza aiuti di Stato e il credito si libererà di una zavorra da 170 miliardi. Le modifiche si potranno inserire nel decreto sostegni bis”.Questa dovrà essere la strategia per fare in modo che il primo luglio le normative dell’Eba (European banking authority) sui debiti in moratoria non creino un corto circuito devastante per i bilanci delle banche e per la concessione quindi di nuovi prestiti alle imprese.

Bob Krieger é stato commemorato a un anno dalla scomparsa nella comunità di Don Mazzi .L’apolide che si fece italiano. Di scatto in scatto. E non perché fosse un atleta, un centometrista, Bob Krieger, ma i suoi ritratti e le fotografie di moda hanno lasciato di sicuro più di una spanna indietro tutti gli altri. E di «rivali» agguerriti ne ha avuti il fotografo nato nel 1936 da una famiglia apolide ad Alessandria d’Egitto. Arte, curiosità e talento da ritrattista, dimostrati già da ragazzo immortalando le piramidi d’Egitto. E se riesci a trarre fuori taglio e luci diverse anche in un soggetto che è fermo lì, immobile, da più di tremila anni, vuol dire che ci sai fare davvero

Dopo più di due mesi in Italia, Lady Gaga è volata via alla volta degli Stati Uniti. La cantante é arrivata a Roma a febbraio per girare il film “House of Gucci”. Le riprese sono finite e ieri la popstar è uscita dal suo hotel romano per l’ultima volta. La Germanotta evidentemente commossa ha salutato i fan ed ha lanciato dei tulipani ai Little Monster. Solo ora si sa che durante le riprese a Milano, Gaga ha avuto problemi a una faccetta dentale e si é affidata a Marco Citro, un dentista famoso che non ha voluto rivelare niente del fatto.

A fine maggio, la stilista e imprenditrice Tove Hörnelius, la splendida ex moglie di Urbano Cairo, presenterà la sua prima collezione di abiti di alta moda, con il marchio svedese FRU FRU. La collezione Estate 2021 si compone di cinquanta abiti, capi couture, in uno stile classico con un tocco moderno.“Spero di raggiungere donne coraggiose, quelle che pensano che sia divertente vestirsi o che sia per tutti i giorni, un'occasione speciale, una festa a Portofino o forse a St Tropez, dice Tove Hörnelius. Ho scelto tagli classici per enfatizzare la femminilità e colori per esaltare la giocosità, continua la Hörnelius”.

Dopo il gelato dedicato a Josè Mourinho, arriva la pizza firmata da Daniele Frontoni, pizzaiolo-creativo, figlio della dinastia di pizzaioli e fornai romani e romanisti da generazioni. L’accoglienza allo SpecialOne Mou nelle stories di Frontoni, ha già incuriosito alcuni romanisti doc che hanno visualizzato l'iniziativa dedicata al nuovo allenatore dell'A.S. Roma, come il capitano Francesco Totti e Giuseppe Falcão, cugino di Daniele, figlio di Paulo Roberto Falcão, una delle storiche bandiere giallorosse.

Le opere di Simone D’Auria sono sempre più richieste e ricercate, anche Charles LeClerc, pilota di Formula 1 del team Ferrari, è diventato suo collezionista. Charles oltre ad essere un pilota, è anche un appassionato di arte, la sua disciplina viene associata alla sua cultura che insieme formano un campione che segnerà la storia. Ci aspettiamo da entrambi grandi risultati.

