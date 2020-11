LA BUONA “NOVELLA” – A MILANO NON SI PARLA CHE DELLA LIAISON TRA L'EX DELLA GREGORACI, FRANCESCO BETTUZZI, E DANIELA DE SOUZA, EX COMPAGNA DI ALEXANDER PEREIRA, OGGI ALLA GUIDA DEL MAGGIO FIORENTINO. LA GREGORACI SI DICE FOSSE GELOSA DI QUESTO RAPPORTO E… - BRAD PITT SI RIAVVICINA A ANGELINA JOLIE? - SELVAGGIA ROMA VS PIERPAOLO PRETELLI: “NON MI FARE NEMMENO PASSARE COME MONGOLOIDE”. CHI E’ LA CONCORRENTE DEL GRANDE FRATELLO VIP CHE E’ SOLITA ALZARE IL GOMITO?

Ivan Damiano Rota per Novella 2000 - www.novella2000.it

A Milano non si parla d’altro: Francesco Bettuzzi, ex di Elisabetta Gregoraci, avrebbe ( o avrebbe avuto) una liaison con Daniela De Souza, bellissima stilista e ex compagna di Alexander Pereira, ex sovrintendente al Teatro alla Scala e ora alla guida del Maggio Fiorentino. Si dice che, nonostante tutto fosse finito, la Gregoraci fosse gelosa di questo rapporto e che avrebbe fatto di tutto per riavvicinarsi a Bettuzzi...

Una delle concorrenti del Grande Fratello Vip alzerebbe il gomito più degli altri. Un famoso imprenditore nel campo della moda, abituato a ragazze del mondo dello spettacolo, una sera a cena al Baretto si é vergognato del comportamento della ragazza che ha dato in escandescenze dopo numerosi drink. E pensare che si professa madre amorevole...

Nel corso di questi giorni è diventato virale in rete un gossip che sta mandando su di giri tutti gli utenti del web. Stiamo parlando di Brad Pitt che si sarebbe recato a casa di Angelina Jolie. A cosa sarà mai dovuto questo riavvicinamento? Probabilmente riguarda la custodia dei loro figli. O c’é dell’altro?

Gian Maria sainato, Influencer tra i più belli e chic, sempre più presente nei salotti di Barbara D'Urso, sembrerebbe abbia cose da svelare sui concorrenti del GF VIP. La d'Urso l'ha presentato come ex fidanzato di Tommaso Zorzi ma i due si odiano, c'è qualcosa che ancora non sappiamo? Chissà, lo scopriremo prossimamente nei salotti di Barbarella

Nove, ora otto dopo l’entrata del chirurgo dei vip (?) Giacomo Urtis, i concorrenti che entreranno nella casa del GF Vip. Tra questi, il cantante Michele Merlo salito alla popolarità mediatica per aver preso parte ad Amici in una delle passate edizioni del talent. E poi si fa il nome di Cristian Galiano oltre alla (semi) conferma di Cristiano Malgioglio.

Riccardo Bocca attacca Alfonso Signorini ,manda un messaggio in forma di videoclip, e l’appello è evidente. Bocca lamenta la totale assenza di buon costume della trasmissione. Secondo lui il GF Vip“puntata dopo puntata sta tradendo il senso di decenza tanto necessario in questo periodo. D’accordo: il trash è un genere televisivo che ha le sue regole e le sue croniche cadute di stile”. La maggior parte delle persone però dice che il direttore di Chi, in un momento così difficile, ha portato un po’ di leggerezza nelle casse degli italiani. E non é cosa da poco.

Daniele Frontoni ristoratore e artista. Dodici scatti con cui esprimere tutta la frustrazione, l'amarezza e anche quel pizzico di rabbia per aver investito negli adeguamenti di un grande locale che oggi, causa Coronavirus, resterà chiuso. Dodici scatti in grado di parlare e dire ogni cosa, perché "uno scatto ben realizzato parla da solo", come gli ripeteva suo zio, Angelo Frontoni, testimone con i suoi scatti della scintillante Dolce Vita e dei suoi protagonisti. Le foto di Daniele e SbanMattia sono scattate all'interno della ex torrefazione che sorge nei pressi della Stazione Tuscolana, proprio dove oggi ha sede Pizzeria Frontoni.

Quest’anno i concorrenti del Grande Fratello Vip, non sanno proprio dare un peso alle parole. Dopo la squalifica di Fausto Leali, Denis Dosio, Stefano Bettarini ora potrebbe toccare alla new entry Selvaggia Roma. Il motivo? Una frase a dir poco spiacevoli che offende le persone affette da sindrome di Down. La ragazza ha detto all’ex velino Pierpaolo Pretelli: “Non mi fare nemmeno passare come mongoloide”.

Parlando con i suoi coinquilini, Pierpaolo Petrelli parla delle condizioni di igiene della stanza di Patrizia De Blanck fin dai primi momenti: “Ragazzi i primi giorni qui dentro non sapete cosa si portava. C’erano i biscotti e poi il giorno dopo non c’erano più. Chissà che c’era lì. C’erano patatine, biscotti, banane, tonno aperto in scatola. Poi c’è stato quel problema…Renato“. Renato é un topolino...

Nel corso della puntata di Live – Non è la d’Urso, Barbara D’Urso ha annunciato di aver fatto un miracolo. La redazione ha rintracciato Simone, il ragazzo che ha mandato un aereo con una dedica a Tommaso Zorzi sopra la casa del GF Vip. Zorzi ha molta voglia di conoscerlo. Un altro in cerca di visibilità?

È tra i volti più adorati del programma grazie alla sua bravura e la sua simpatia. Andreas Muller però quest’anno, ad Amici di Maria De Filippi, non ci sarà. Il ballerino, a malincuore, ha deciso di prendersi una pausa dal piccolo schermo. I fan piangono.

