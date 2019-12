LA BUONA “NOVELLA” – CATERINA BALIVO CONFESSIONS: “UNA VOLTA HO FATTO ANCH’IO UN PROVINO PER FARE LA VELINA. ERAVAMO IO ED ELENA SANTARELLI. LITIGAI CON LEI, LE DISSI “TU SEI TROPPO ALTA! IO NON VOGLIO FARE IL PROVINO CON TE ALTRIMENTI NON MI PRENDONO”. ECCO COME E' FINITA – IL PRESUNTO LATO B DI MAHMOOD IN REALTA’ E’ UN FAKE, LUI CI SCHERZA SU: IL MIO E’ MEGLIO - VIDEO

Ivan Rota per Novella 2000

L’hastag Mahmood spopola su Twitter da questa mattina, ma non per una nuova canzone, ma per le presunte foto hot del lato B del cantante che é intervenuto nella discussione social dicendo “scusate ma il mio è migliore”.

Come gif una pesca....

Ci sarà anche il costume originale di Pinocchio a 'Capri, Hollywood' in una doppia mostra tutta dedicata al film di Matteo Garrone, per festeggiare Federico Ielapi, il giovanissimo attore che si è trasformato nel burattino più famoso del mondo, vincitore del premio 'Capri Future' 2019 della 24 edizione dell'International film festival (27 dicembre - 2 gennaio). Cheryl Boone Isaacs, già presidente dell'Academy, inaugurerà il 28 dicembre la mostra con bozzetti scenici, foto e costumi di 'Pinocchio' di Matteo Garrone.

“Una volta ho fatto anch’io un provino per fare la velina. Purtroppo non mi hanno preso, ovviamente. Eravamo io ed Elena Santarelli. Mi ricordo anche una cosa strana. Litigai con Elena, davvero, ha confidato Caterina Balivo a "Vieni da me", il programma che conduce su Rai Uno. Le dissi “Tu sei troppo alta! Io non voglio fare il provino con te altrimenti non mi prendono”. Alla fine al provino non hanno preso nessuna delle due. Diciamo che l’abbiamo risolta in questo modo”.

La presidente degli Amici della Lirica, Daniela Javarone, ha organizzato ieri 14 dicembre nel cuore di Milano, presso l’Hotel Château Monfort, un evento benefico a favore dell’associazione dei volontari City Angels, di cui è madrina.

L’evento si è aperto con la presentazione del libro di Silvana Giacobini, tornata alla narrativa con il suo nuovo romanzo ambientato in una e misteriosa Venezia. Il romanzo dal titolo 'La schiava bianca' inizia con un incipit di grande impatto, con una giovane donna che giace immobile, sepolta viva, e muore nell'incendio di un palazzo fatiscente di Venezia.Nel frattempo la città lagunare è colpita da una serie di delitti. Tra i suoi tanti libri ricordiamo i romanzi 'La signora della città' e 'Un bacio nel buio', entrambi diventati film per la tv.

Durante l’evento Daniela Javarone, presidente AMAL e da quest’anno Vice-presidente del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano - ha consegnato il riconoscimento alla carriera “Una vita per il giornalismo” alla giornalista Rai Daniela Cuzzolin Oberosler’. L’evento si è infine concluso con una “pesca di beneficenza” a sostegno dell’associazione City Angels: calorosi gli applausi dei presenti alla “Signora dei ‘buoni’ salotti ‘Milanesi”, Daniela Javarone, che da anni è instancabilmente impegnata per il sostegno dell’associazione delle giubbe rosse e i baschi blu fondata da Mario Furlan. La serata è terminata con un ricchissimo buffet e scambi di auguri tra i numerosi ospiti. FOTO INVIATE

Si conoscono da oltre 4 anni, come si evince dai social , ma Madonna, 61 anni, e Ahlamalik Williams, ballerino 26enne, avrebbero ora una relazione. Il DailyMail ha pubblicato degli scatti rubati dalla terrazza di un hotel, con Ahlamalik che abbraccia la popstar in una pauda del Madame X Tour.

Questo perché Williams affianca Madonna sul palco, serata dopo serata.

Insieme ai due, nelle immagini pubblicate dal tabloid britannico, la 23enne Lourdes Maria, pizzicata insieme ad un uomo misterioso, e apparentemente più grande di lei. Mamma e figlia felici e accoppiate.

Una settimana dopo aver pubblicato la fintissima foto del bacio con il finto fidanzato Alessandro Condemi, Tommaso Zorzi, visto nel reality Riccanza, ha pubblicato due video. Nel primo mostra il dietro le quinte di quel fintissimo scatto, mentre nel secondo confessa di essersi innamorato del finto fidanzato. Proprio come una Pamela Prati qualsiasi. Peccato (per lui) che la cosa sia passata quasi innosservata: di Pamela ce n'é una sola.

Brad Pitt e Jennifer Aniston, a 19 anni dalle loro nozze, avvenute con una cerimonia privata a Malibù il 29 luglio 2000, dopo il divorzio, Angelina Jolie e la tribù di figli, sono ancora "insieme": lei lo ha invitato per un cocktail natalizio e il suo ex ha accettato. Qui, il 18 dicembre, é stato festeggiato anche il compleanno dell'attore.Una festa in regalo per il compleanno del suo sempre caro ex? Ebbene si. E George Clooney ripete che i due ex sono tornati insieme, ma la star di "E.R." ama a volte scherzare.

Si rinnova il successo per la 6° edizione di Premio Eccellenze, la serata di gala che vede premiate le migliori aziende sul territorio tenutasi martedì 3 dicembre nella prestigiosa cornice dell’Hotel Sheraton Milan San Siro a Milano, con il Patrocinio del Comune.Ideato dal Presidente e imprenditore Michele Oggioni, l’evento ha visto la presenza di 100 ospiti e un totale di 13 premiati che hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento a forma di diamante per essersi contraddistinti, ognuno nel proprio settore, per l’attività, la ricerca e la qualità che portano avanti nel loro lavoro.La serata é stata condotta dal presentatore Anthony Peth, volto noto di La7 e Rai affiancato dalla madrina e top model Susanna Canzian.

Esposte al Cor , ricercato e frequentatissimo ristorante milanese con musica, le opere di Luna Berlusconi. Qui il miglior pesce della cittá con scenografici plateaux royals. Luna nuova' è il nome dell'esposizione di Luna Berlusconi, nipote di Silvio, realizzata con Fondazione Maimeri negli spazi del M.A.C. Musica Arte e Cultura. La mostra celebra l'inizio di una nuova era per la produttrice televisiva e imprenditrice. "Ho deciso di cambiare totalmente percorso nella mia vita perché l'arte è sempre stata parte integrante per me ma non sono mai riuscita a tirarla fuori concretamente", spiega l'artista, che si firma solo Luna. Al Cor solo poche, ma importanti opere che sono state ammirate da vip e imprenditori tra cui Laura Tartarelli, Gallerista di Arte a Firenze e amica di Luna e Danilo Gigante , Presidente Fondazione Dali'.

La Société des Arts è una società che grazie ai suoi importanti legami con grandi collezionisti d’arte dal Rinascimento all’arte Moderna, gestisce centinaia di opere di grande valore.Grazie ai suoi contatti nel mondo realizza Esibizioni d’Arte di grandissimo valore e interesse. SDA ha deciso di organizzare una nuova tipologia di evento,una mostra d’arte aperta al pubblico, gratuita, della durata di una settimana, dove é stato possibile ammirare, nella cornice unica dello Yacht Club de Monaco, opere di grandi pittori del Rinascimento quali Giampietrino e Tiepolo che sono stati esposti insieme a pittori moderni come Guttuso, Schifano, Adami e artisti contemporanei emergenti che stanno conquistando ampio consenso. Come Marco Battaglini con i suoi quadri sospesi tra il Rinascimento e la Pop Art.Nadia Fanelli con le sue dissolvenze liquide.Angelo Accardi,pittore di grande successo considerato unadelle personalità artistiche più affascinanti nel panorama internazionale.

Un appuntamento con due icone maschili note al pubblico della TV: il meneghino Giaccobbe Fragomeni, campione del mondo di pugilato pesi massimi leggeri, e il bolognese Franco Trentalance, ex divo a luci rosse, oggi personal coach e scrittore. I due massicci italiani si sono incontrati a Milano all'inaugurazione della palestra Fight Club Fragomeni, progettata dall'atleta milanese. I due sportivi hanno guidato il debutto della nuova palestra a colpi di selfie, aneddoti e curiosità circa il rapporto con l'attività sportiva del campione Fragomeni e le nuove avventure professionali di Franco Trentalance.

Chi é quel personaggio televisivo che é il terrore degli stilisti?Pensate che negli showroom, quando sanno che arriva, nascondono i capi più costosi perché lei fa incetta di vestiti...

