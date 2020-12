LA BUONA “NOVELLA” – PLATINETTE VS TOMMASO ZORZI: “NON LO AMO. VISTO CHE LUI SI PERMETTE DI DIRE CHE QUANDO MI VEDRÀ, MI DARÀ UN PAIO DI SCHIAFFI” (E DAYANE MELLO INSEGNA A ZORZI COME BACIARE) – MINO MAGLI CONTINUA A ATTACCARE ELISABETTA GREGORACI E GIURA DI AVERE PROVE DELLA LORO LIAISON - SARÀ VERO CHE MARA VENIER DARÀ L’ADDIO A DOMENICA IN? - IL RACCONTO INEDITO DI LOREDANA LECCISO SULLA FIGLIA JASMINE CARRISI..

Sarà vero che Mara Venier darà l’addio a Domenica In? Per la conduttrice questa sarebbe l’ultima stagione? I suoi fan sono assolutamente dispiaciuti. In molti stanno provando a convincere Zia Mara a ripensarci. Ci sono ancora speranze e le fa intravedere il marito Nicola Carraro. C’é giá la fila di chi vorrebbe prendere il suo posto, ma scommettiamo che rivedremo Mara il prossimo anno? Lo speriamo tanto.

I prossimi tronisti di Uomini e Donne potrebbero essere Davide Basolo, ex corteggiatore di Giovanna Abbate e Carlo Siano, ex tentatore di Anna Boschetti a Temptation Island. Siano, che è un pugile e ha una falegnameria, é parecchio arrabbiato con una persona che lo insulta via social. In pratica, uno stalker che parla di 47 (morto che parla) riferendosi al suo essere spento. Ma chi lo conosce sa che Carlo Siano é un vulcano.

Loredana Lecciso fa un racconto inedito su sua figlia Jasmine Carrisi, che oggi si trova impegnata con il papà Al Bano nel ruolo di giudice a The Voice Senior. La Lecciso, in questa intervista esclusiva a Grand Hotel, tra le tante cose parla anche di sua figlia e del loro forte legame. Parla anche di un percorso di vita alquanto complicato, però. La showgirl è molto orgogliosa di Jasmine, una ragazza talentuosa e piena di vitalità e voglia di entrare nel mondo dello spettacolo.

La Lecciso rivela:” legame profondo, molto speciale, perché quando ero incinta rischiai seriamente di perderla. Nei primi mesi di gravidanza ho rischiato più volte l’aborto e sono stata costretta a letto per settimane. Nessuno sapeva che ero incinta, io e Albano stavamo insieme da appena sei mesi. Neppure mio padre, che è medico, era al corrente della mia gravidanza”.

Vecchie ruggini. Ecco cosa ha detto Platinette, ospite da Barbara D’Urso su Tommaso Zorzi: “ Io non amo Zorzi, ma neanche per scherzo. Visto che lui si permette di dire che quando mi vedrà, mi darà un paio di schiaffi. Io gli schiaffi li ho presi ma da quelli che odiano quelli come me, non da quelli che sono come me. Possiamo avere opinioni differenti.” Questo in risposta a quanto aveva detto Zorzi in un’intervista a Gabriele Parpiglia: “A Platinette gliene ho dette di tutte quelle che avevo. Gliele continuerò a dire fino a che avrò fiato in corpo.

Tu ti approfitti delle battaglie che hanno fatto le persone prima di te per permetterti di fare quello che fai in televisione. E poi dici che la legge contro l’omotransfobia è un vittimismo degli omosessuali, che sei contro il matrimonio gay e le adozioni gay. Ma se c’è stata gente sparata a New York nel 1969 a Stonewall dove le trans venivano prese a fucilate per i tuoi diritti, per fare la baraccona in tv, non ti permetti di andare contro questa battaglia. È tutto un gioco politico.” In pratica, Eva contro Eva...

Quel gran signore di Mino Magli continua a attaccare Elisabetta Gregoraci e di avere prove della loro liason, ma non tutti gli credono anche perché parla di questo nel momento di maggior visibilità della showgirl. Ecco cosa a detto ospite da Barbara D’Urso: “Posso battere le mani ad Elisabetta Gregoraci per ciò che ha detto al GF? Io conosco la famiglia di questa donna in virtù del rapporto che avevo con lei. Ho conosciuto la famiglia poco, una sola volta il padre. Io le pizze le ho portate a casa di Elisabetta a Roma e non ho mai chiamato i fotografi. Lei dice che mi vendevo per 2€, ma è assurdo. Questa è una cosa assurda. I fotografi c’erano, è vero, ma non li avevo avvisati io. Non ci hanno ripreso solo sotto casa, ma anche altrove”. Ma dove sono le foto?

Il Tribunale di Bari ha condannato a 1 anno e 2 mesi Domenico De Pasquale (conosciuto come Mingo), ex inviato di Striscia la Notizia, e l’amministratrice unica della Mec Produzioni Srl(di cui Mingo era socio), ovvero la moglie Corinna Martino, per falso, truffa e diffamazione. Secondo l’accusa, De Pasquale ha truffato Mediaset con la complicità della compagna. Si è fatto pagare alcuni servizi attinenti a fatti inventati ma spacciati per veri, e pure rimborsare costi non dovuti per attori e figuranti.

La registrazione delle nuove puntate di Uomini e Donne, regala delle eccitanti anticipazioni. Pare che ci siano molte news interessanti per Gemma Galgani. La dama torinese ha raccontato di aver portato la frequentazione con Maurizio Guerci ad un livello successivo, sono finiti a letto insieme. Maurizio, come ricordiamo, è il cinquantenne con cui Gemma ha iniziato una conoscenza da poche settimane.

Vi ricordate la bellissima Fanny Cadeo? Ora conduce la rubrica “Tested by me”.

prodotta da Dominanza Digitale, che tratta con leggerezza il tema della celiachia; “è una

problematica alimentare in forte crescita affrontata in maniera delicata e leggera”-afferma Fanny Cadeo”-la cucina gluten free si mostra nella sua facilità. Non mi ergo ad essere una chef provetta”. La ricorderete a “Stiscia la Notizia, ma nel suo curriculum teatro, cinema con Luciano De Crescenzo e programmi televisivi con Raffaella Carrà e la storica “Buona Domenica”.

Cristiano Malgioglio in lacrime nella notte dopo essere stato nominato al Grande Fratello Vip. Il cantautore se l’é presa con Giulia Salemi e si é lamentato del fatto che con lei non riesce a parlare di cinema e musica e che non hanno empatia. Per questo lei lo ha nominato. A consolarlo, Stefania Orlando, la vera star del programma. Un meme diventato virale la paragona alla Chanel di Gomorra. Divina.

E’ in arrivo sulla scena letteraria «MATUSALEMME KID. Alla ricerca di un cuore bambino», il nuovo romanzo autopsicanalitico e, in un certo qual senso, storico — storia del Grande Cinema Italiano — di Marco Tullio Barboni, sceneggiatore, regista e scrittore, nonché figlio d'arte di E.B. Clucher, al quale, insieme a Bud Spencer, l'opera è dedicata.

Incredibili le lezioni su come baciare impartite da Dayane Mello all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Vuole insegnare a Tommaso Zorzi a baciare con la lingua come solo lei sa fare. Il ragazzo si é peró mostrato molto restio...

Chi é la conduttrice che, alticcia, ha detto a tavola dalla sua migliore amica che si sarebbe fatta volentieri il di lei marito? Sono volati stracci...

