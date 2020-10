LA BUONA “NOVELLA” – L’EX DI BELEN STEFANO DE MARTINO IN LOVE CON MARIACARLA BOSCONO, EX FIAMMA DI GHALI. MA… - DOPO AVER DEFINITO LA FIGLIA GUENDA “BIPOLARE” AMEDEO GORIA HA CORRETTO IL TIRO: “LEI NON È NÉ MANIACA NÉ DEPRESSIVA CHIARAMENTE…” - COSA DIRA’ LA PARIETTI NEL CASO IN CUI ALESSIA FABIANI, EX DI FRANCESCO OPPINI, ENTRI NELLA CASA DEL GF VIP? ALBA NON AVEVA MAI VISTO DI BUON OCCHIO LA LORO STORIA – SCINTILLE ORLANDO-GREGORACI

Ivan Rota per Novella 2000 – www.novella2000.it

La produzione del Grande Fratello VIP ci va giù pesante. Questa volta, a doversi preoccupare è il figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini. La sua ex Alessia Fabiani é stata contattata per entrare nella casa più spiata d’Italia. Pare che la Fabiani abbia rifiutato, ma non é detto che un cachet più consistente non le possa far cambiare idea. Ricordiamo che mamma Alba non aveva mai visto di buon occhio la loro liason anche perché il figlio era più giovane di nove anni.

Mistero al Grande Fratello VIP. Nella scorsa puntata dovevano essere tre i nuovi ingressi. Parliamo di Stefano Bettarini, Giulia Salmi e Selvaggia Roma. É stato detto che uno dei tre era positivo al Covid 19 e quindi gli ingressi sono stati stoppati. Solo che i tre hanno dichiarato di non essere positivi. Cosa c’ é sotto?

Sul numero del settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini in edicola ecco Stefano Di Martino in compagnia di Mariacarla Boscono, ex fiamma di Ghali. Solo amicizia o amore? Amici vicini dicono che la top model starebbe tentando di riavvicinarsi a Ghali...

Simona Ventura è finita al centro delle polemiche sui social a causa di una foto. Si tratta di uno scatto che lei stessa ha pubblicato sul suo profilo Instagram e che la immortala insieme a suo figlio in ospedale. Gli internauti si sono scagliati contro la conduttrice attaccando in modo pesante. Il motivo? Nella foto la mascherina non era indossata correttamente.

Siamo alla frutta. Stefania Orlando nel confessionale del GFVip ha criticato Elisabetta Gregoraci che ovviamente, si è molto risentita al riguardo, ed è andata su tutte le furie: “Hai detto tante stupidaggini. Poi tu non dici le cose in faccia, ma all’interno del confessionale. A differenza tua, io in faccia ti ho sempre detto tutto!”. E quale é stata la risposta della Orlando? “ Non è che non critico Elisabetta, per paura di non essere invitata a Montecarlo. Se voglio ci vado pure da sola!”

Franceska Pepe è stata una delle concorrenti più criticate, ma più sincere di questa edizione del GF VIP. La ragazza all’interno della casa ha litigato quasi con tutti i suoi compagni. Ora a parlare della modella arriva è il suo ex fidanzato, Gianluigi Tumoletti che al settimanale Nuovo TV ha dichiarato: “Mi ha chiesto di sparire perché so troppe cose su di lei. Non vuole che io parli. Mi ha offerto del denaro 300 euro per stare zitto”. Francesca ci fatto una grassa risata. Ormai é abituata agli “scappati di casa”. La sua ex coinquilina Mila Suarez l’ha accusata di non averle pagato l’affitto. Avanti un altro...

Dopo aver definito la figlia Guenda, concorrente del GFVip “bipolare” Amedeo Goria ha corretto il tiro:“Lei non è né maniaca né depressiva chiaramente. Sono due poli del suo carattere: la grande tenerezza, la grande sensibilità, e al contempo la fermezza, la durezza in certe situazioni”. La telenovela continua.

Robert Lacey, autore della nuova biografia Royal “Battle of Brothers“ spiega che un lettore di labbra sarebbe stato in grado di decifrare le parole che il Principe William ha bisbigliato alla moglie Kate Middlerone quando quest’ultima ha ignorato la cognata Meghan Markle. Purtroppo nessun pettegolezzo. Le ha detto di igienizzarsi le mani.

Festeggiamenti per il battesimo di Elia Roberto con i genitori Francesco e Kristene Iavarone organizzato da Daniela Javarone con il marito Mario,con la cerimonia religiosa presso la chiesa di Santa Croce, proseguendo con selezionati amici presso il ristorante Parioli, accolti dalla “patronessa” Francesca Leggieri,dove si è svolto il taglio della torta con il brindisi,rispettando le norme vigenti riguardo al coronavirus. Daniela Javarone era al settimo cielo, ma dopo pochi giorni il nipotino é volato negli States dove risiede con i genitori.

La special night dell’ "Italian Wedding Awards Titanic 20.20 The New Start" presentato da Anthony Peth si è tenuta sabato pomeriggio nel suggestivo Museo del Mare di Casa Todde a Villasimius nel rispetto delle misure anti Covid e questo ha costretto gli organizzatori a rinunciare al Gran Galà e alla visita al Faro dell’Isola dei Cavoli a bordo del veliero, eventi rinviati alla prossima primavera.

