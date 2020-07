LA BUONA “NOVELLA” – LA TELENOVELA DELLE CORNA TRA BELEN E STEFANO DI MARTINO CONTINUA: SCAMBI DI LIKE SUI SOCIAL TRA IL BALLERINO E LA SUA STORICA EX EMMA MARRONE - GIULIANA DE SIO INVIPERITA SU INSTAGRAM: NON HA SOPPORTATO LE VOCI CHE LA DAVANO COME UNA DELLE POSSIBILI CONCORRENTI DEL "GRANDE FRATELLO VIP" - CLOONEY É TORNATO A PARLARE DELLA STORIA CON LA CANALIS: "E’ LA PERSONA CHE MI HA FATTO RIDERE DI PIÙ NEL CORSO DELLA MIA VITA”. LA REAZIONE DELL’EX VELINA

Nessuno conosce Alba Parietti nell'inedita veste di Pigmalione: la conduttrice si prende carico di giovani talenti, ma non della televisione. Si interessa di musicisti classici di cui si circonda. Due nomi: la bella e bravissima pianista Costanza Pricipe e il virtuoso e giovane violinista Cristiano Urso.

Non ci sarà una nuova edizione del programma "La Repubblica delle Donne" che ha visto al timone Piero Chiambretti. Per il conduttore si fa strada l'ipotesi "Tiki Taka" visto che il conduttore Pierluigi Pardo é passato a La 7. Esiste però una seconda possibilità: Chiambretti potrebbe condurre "Pressing" storico programma sportivo in cui ricordiamo alla conduzione il grande Raimondo Vianello. Stessa ironia.

Tropea in festa: Gabriele Muccino in Calabria si aggira per il Borgo di Tropea per girare il suo cortometraggio commissionato dalla Regione Calabria per far vedere al mondo le bellezze calabresi. Bova e la moglie sono i protagonisti del cortometraggio. Spiaggiata al lido Calypso di Tropea, l’avvocato romano Antonia Postorivo, Berlusconiana doc, ma con letture trasversali, infatti stava leggendo le ultima fatiche letterarie di Matteo Renzi .

Battagliera più che mai, si butta nella moda."L’Italia può ripartire dalla moda e dal made in Italy ” : ne è convinta Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera e consigliere comunale a Milano, al lavoro in Parlamento per supportare un settore trainante della nostra economia, pesantemente danneggiato dall’ emergenza covid. “ Quando parliamo di moda parliamo della seconda industria italiana con 95 miliardi di euro annui di fa tturato, circa 67mila imprese, 600mila lavoratori – continua Gelmini – artigiani e imprenditori che portano in giro per il mondo, a testa alta, il nome dell’Italia”.

Apriti cielo: Giuliana De Sio scatenata e arrabbiata su Instagram : non ha sopportato le voci che la davano come una delle possibili concorrenti della prossima edizione del "Grande Fratello Vip". La De Sio si chiede ancora chi possa avere inventato una cosa del genere...

Una nuova icona gay: si tratta della Contessa Adelaide, protagonista della fiction "Il Paradiso delle Signore" che anche in replica sta facendo grandi ascolti. La interpreta la bravissima Vanessa Gravina che con la sua vove e gli atteggiamenti da diva anni cinquanta ha conquistato tutti, gay e non.

Grande serata al Parioli a Milano per la fine delle dirette Instagram di Gianmarco Senna, possibile nuovo sindaco di Milano per la Lega, con l'organizzazione di Daniela Iavarone. Tra gli ospiti Silvana Giacobini, Francesco Alberoni e Raffaello Tonon.

Dopo anni, George Clooney é tornato a parlare della storia con Elisabetta Canalis usando parole di immensa stima cocludendo così: "Non la conoscete, lei é stata in assoluto la persona che mi ha fatto ridere di più nel corso della mia vita." La Canalis ha gradito.

Neanche in un film di Pedro Almodòvar: Cristiano Malgioglio, in vacanza in Puglia, ha portato del cibo a delle oche, ma queste , invece di gradire, lo hanno inseguito beccandolo ripetutamente tanto che ha dovuto farsi medicare. Così ha detto il cantautore:" Sono persino caduto nel laghetto... Le oche non mi vedranno più. Forse da Lontano."

La telenovela continua senza sosta in un'estate abbastanza moscia. Per fortuna ci sono Belen Rodriguez e Stefano Di Martino. Ultimo capitolo: scambi di like sui social tra Di Martino e la sua storica ex Emma Marrone. I fan sono in fibrillazione sperando in una loro "reunion". Attendiamo la prossima puntata.

La signora ora si occupa di onlus, charity e beneficenza varia, ma nel suo passato ci sono molti scheletri: si dava con piacere e aveva vizietti vari... L'imprenditrice, conosciuta in tutto il mondo, ha avuto tra i suoi amanti tre attori di una stessa fiction...

