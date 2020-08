LA BUONA “NOVELLA” – TEMPO DI MINESTRE RISCALDATE PER EMMA MARRONE, CHE HA RITROVATO L’AMORE CON NIKOLAI DANIELSEN – CRISTINA BUCCINO SMENTISCE IL FLIRT CON ANDREA IANNONE - CHI È QUELLA SIGNORA MOLTO CONOSCIUTA E SPOSATA MOLTO BENE CHE, IN QUEL DI FORTE DEI MARMI, OGNI POMERIGGIO VA A CASA DEL GIOVANE ATTORE SUO AMANTE CHE TUTTI CREDONO GAY?

Ivan Rota per “Novella 2000”

Niente flirt tra Cristina Buccino e Andrea Iannone. I gossip hanno parlato di un possibile flirt tra i due.

L’ex isolana smentisce queste voci assolutamente infondate sul suo ventilato amore con l’ex di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. Anzi, si infuria con chi si é inventato il tutto.

---

Amore svedese. E’ tempo di minestre riscaldate: ha ritrovato l’amore Emma Marrone in Nikolai Danielsen, il modello che è stato già legato sentimentalmente alla cantante anni orsono.

La conferma in un post sibillino su Instagram.

---

Cameron Diaz non fa più film dal lontano 2014, Ha così spiegato il motivo all'amica Gwyneth Paltrow su Youtube: “Ho trovato la pace nell’anima perché finalmente ho cominciato a prendermi cura di me stessa. So che è una cosa strana da confessare, molte persone non capiranno, ma so che tu capirai.

Quando sei una star del cinema, la tua vita non è più tua. Quando fai un film, ti possiedono. Sei sul set 12 ore al giorno per molti mesi.

Non hai tempo per fare nient’altro. Ho capito di aver dato una parte della mia vita a quelle persone, se la sono presa. Dovevo riprendermela indietro e prendermi le mie responsabilità..."

---

Gettonatissimo l'imprenditore Giovanni Bozzetti con la sua Master Class "Fare Bussiness negli Emirati": anche in Sardegna, dove é in vacanza, tutti, incuriositi, gli chiedono delucidazioni.

Entusiasta é anche la bellissima moglie, la top model Ludmila Voronkina che é ammirata da tutti. Su di lei ha messo gli occhi un regista molto conosciuto.

Magari la vedremo sul grande schermo anche se pare a lei non interessi molto. Dovrebbe essere loro ospite la fantastica Lea Seydoux.

---

Tutti contro Ellen De Generes, ma c’è anche chi la difende. Ecco cosa scrive su Twitter la popstar Katy Perry: “So di non poter parlare per l’esperienza vissuta da altri oltre alla mia, ma voglio confessare che ho sempre avuto ricordi positivi del mio tempo trascorso con Ellen nel suo show.

Penso che siamo stati tutti testimoni dell’abbagliante e continua lotta per l’uguaglianza che ha condotto per decenni attraverso il suo show. Ti mando amore e un abbraccio, amica”.

---

Sempre più gettonati i the della marchesa Daniela Del Secco d’Aragona: alle cinque del pomeriggio ha ripetuto a Forte dei Marmi i suoi appuntamenti romani ospitando, tra gli altri, il Conte Salini, Elettra Marconi e Guglielmo Giovanelli. Tutti a omaggiare anche Duca George, il cagnolino della marchesa che mangia Quasi solamente branzino al vapore.

---

La domanda che si fanno tutti é: quale reality non ha fatto Antonella Elia? Dal “Grande Fratello Vip” e “Temptation Island” a opinionista sempre del “GF Vip” che partirà a metà settembre con Alfonso Signorini come conduttore. Enrica Bonaccorti ancora ricorda la Elia a “Non é la Rai”: ne combinava di ogni e poi si scusava piangendo. Proprio come ora....

---

Sembra che Kate Middleton si sia arrabbiata quando il principe William ha espresso l’intenzione di andare in Africa per sostenere le attività umanitarie della sua ex Jessica Craig.

William ha quindi rinunciato al viaggio. Il fratello Henry, invece, pare non abbia gradito le nuove eX te soon della moglie Megan Markle che tra l’altro ha un cruccio: ha paura che la pelle del figlio diventi scura...

---

Magazzini Zero é il nuovo concept store di Forte dei Marmi, il negoziodedicato alle eccellenze Italiane è stato aperto da Simone Molinari insieme a Francesco Domenichini,titolare di italian living marble, azienda esportatrice di Marmo in America.L'inaugurazione ha visto la partecipazione di tantissimi cittadini insieme a numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, della moda, e della TV: Marco Ferri, Ignazio Moser,Antonella Mosetti, Mercedes Henger, Andrea Coda, Veronica Angeloni.

---

Chi è quella signora molto conosciuta e sposata molto bene che, in quel di Forte dei Marmi, ogni pomeriggio va a casa del giovane attore suo amante che tutti credono gay?

