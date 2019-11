Ivan Rota per Novella 2000 - www.novella2000.it

Il poliziotto rapper non va a Sanremo

Il rapper poliziotto Sebastiano Vitale - in arte Revman - ha rappato il suo brano difronte alla commissione di Sanremo Giovani. Molti lo avevano già proiettato sul palco dell’Ariston, la sua candidatura è stata molto chiacchierata sul web, ma alla fine è stato deciso di lasciarlo a casa.

Mandare a Sanremo il giovane rapper avrebbe portato un insieme di messaggi importanti come la lotta all’omertà affrontata dall’artista nella canzone Musica contro le mafie, la guida in stato d’ebrezza del brano Riduci la velocità, la violenza sulle donne della canzone Questo non è amore. Il poliziotto rapper, però, anche senza aver staccato il pass per Sanremo si è aggiudicato lo stesso il sostegno di molti colleghi e istituzioni.

L’evento per i dieci anni senza la Merini

Evento conclusivo del programma di celebrazioni per i dieci anni dalla morte di Alda Merini, rivive nella cornice della Chiesa di San Marco a Milano il suo Poema della Croce in un nuovo rivoluzionario allestimento, curato da Beppe Menegatti. Protagonisti dell’opera sacra sono stati l’étoile internazionale Carla Fracci e Giovanni Nuti, compositore e interprete, accompagnati da un’orchestra di 15 elementi e cinque cantori diretti dal maestro Daniele Ferretti, con la partecipazione di Sabrina Brazzo e Andrea Volpintesta e alcuni danzatori della loro compagnia Jas Art Ballet. I proventi della serata saranno interamente devoluti per progetti di ricerca e assistenza di AIM - Istituto Besta e di Lega Italiana Sclerosi Multipla.

Valeria Marini premia le donne più forti

Unite contro la violenza che le ha colpite, nel segno della solidarietà. Proprio come quelle due mani raffigurate nel Premio Camomilla che le ha fatte incontrare. Questa è l’emozionante storia solidale tra due palermitane che si sono incontrate all’evento Women for Women against Violence a Roma, Barbara Bartolotti (premiata dalla showgirl Valeria Marini) che nel 2003 fu vittima di una brutale aggressione durante la quale ha perso il figlio che portava in grembo, e di Valeria Grasso - anche lei premiata all’evento - che con la sua denuncia fece arrestare 25 persone del clan Madonia.

Dalla Romania con furore

Radu Ionut é un richiestissimo top model più volte anche fotografato da Bruce Weber, studia ingegneria aerospaziale, ama i social network.Attualmente è a Milano, città che ama moltissimo e che sta frequentando per motivi legati alla moda. Ora é in lizza per il prossimo lavoro di Lars Von Trier dal titolo provvisorio " Never Again".

La carica delle 101 (donne)

Nelle sale dello storico Palazzo Crivelli a Milano, l'asta benefica "La carica delle 101 donne", ideata e voluta da Marinella Di Capua, Presidente della Fondazione ASM per la salute dell'infanzia e di ASM Onlus, con l'appoggio ed il sostegno organizzativo de Il Ponte Casa d'Aste.

L'intero ricavato sarà totalmente devoluto a favore di ASM. Hanno aderito all'iniziativa, oltre alle 101 donatrici dei lotti in catalogo, da Carla Fracci a Barbara Bouchet, anche la madrina Cristina Parodi e l'artista Laura Steerman che ha realizzato e donato una sua opera, intitolata "Waiting in the Womb", per la cover del progetto.

Vissi d'arte

Un amichevole incontro con il presidente del Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Milano Raffaello Vignali e con Daniela Javarone, membro del cda e presidente degli Amici della Lirica.Il Conservatorio di Milano è il più grande Istituto di formazione musicale in Italia. Fa parte del sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), parallelo a quello universitario.

"Un incarico prestigioso che mi onora - dice Vignali accogliendoci nel cortile della struttura nel cuore di Milano - e per questa ragione sia io che la signora Javarone abbiamo deciso di devolvere il gettone di presenza a favore di borse di studio per studenti meritevoli"."Per me un sogno che corona una vita dedicata alla musica e sopratutto alla lirica - aggiunge Daniela Javarone - essere qui è un'emozione, se penso che mia nonna, soprano, ha cantato al concerto di inaugurazione del Conservatorio".

Da Manaus a Milano

Daniela De Souza é di una bellezza spettacolare. È nata vicino alle favelas di Manaus, nel cuore dell’Amazzonia. A 12 anni ha iniziato a fare la fotomodella, si è sposata prestissimo, ha iniziato subito a girare il mondo per lavoro. A 17 anni, archiviata la vecchia vita, ha iniziato quella nuova. Ha sposato il sovrintendente alla Scala Alexander Pereira e ha aperto un atelier. Tutta Milano é accorsa alla sua sfilata e ha applaudito una vera creativa. Tra i presenti Marta Brivio Sforza, il grande giornalista Gianluca Bauzano e Ludmila Voronkina.

Uomini, donne e amici

Da "Uomini e Donne" ad "Amici”. Un tronista é pronto a far parte della scuola di Canale 5. E' stata registrata una puntata del Trono Classico e Veronica Burchielli ha nominato il ragazzo che corteggiava fino a poche settimane fa: Alessandro Zarino.Maria De Filippi ha spifferato che l’ex tronista adesso ha in serbo un progetto per Amici 19.Sembra che Zarino sarà un insegnante di crossfit.

Cent'anni di Brera

Per i cento anni dalla nascita il Comune di Codogno dedica al grande giornalista Gianni Brera, lo spettacolo Gioàn Brera. L’inventore del centravanti, di Sabina Negri con Lorenzo Loris, regista storico del Teatro Out Off,, Sabina Negri, Simone Spreafico (chitarra e voce), Luca Garlaschelli (contrabbasso), Patrizia Rossi (Vocalist), con la partecipazione del giornalista sportivo Stefano Borghi, dell'attore Francesco Butteri e la regia di Bebo Storti. La pièce, fra parole e musica, fa riemergere la personalità complessa di Brera, inserendo la sua vicenda umana e professionale…Subito dopo lo spettacolo – la risottata del Gioàn a cura degli Chef della Federazione Italiana Cuochi. Donazione a sostegno dei progetti del Dipartimento Solidarietà Emergenze – FIC.

Morgan per la tecnologia

Arturo Artom, invitato a tenere il Cenacolo per l’apertura del Festival della Tecnologia del Politecnico di Torino del rettore Guido Saracco, ha invitato a sorpresa Morgan. Aula magna stracolma, per parlare del tema della contaminazione tra arte ed impresa come chiave per anticipare il futuro.

Il ritorno della "Pupa

"Ho passato una serata magica, un compleanno meraviglioso». Così ci parla Nora Amile, ex Pupa e il secchione che ha festeggiato i suoi 40 anni all’Angolo di Casa, a Milano. «Un luogo dove mi sento davvero a casa. Alla serata avevo riunito gli amici, quelli veri, erano “pochi ma buoni”». Già, perché a 40 anni si raggiunge ancora di più la maturità: «Prima avrei organizzato un festone con mille invitati, e invece adesso ho invitato solo gli amici veri con cui ho davvero tanto in comune. Infatti quella sera si sentiva un’atmosfera magica, una sorta di energia amorevole. Mi sentivo una bambina, e ho anche ricevuto tanti regali». Auguri ancora!

Il premio Virna Lisi

Premio Virna Lisi all’Auditorium Parco della Musica, condotto da Alberto Matano con la partecipazione di Ornella Vanoni. Tra i premiati, Elena Sofia Ricci mentre Dario Argento ha consegnato a Ludovica Nasti, protagonista de L’amica geniale, il premio alla miglior attrice giovane dell’anno. Presente anche il figlio di Virna Lisi, Corrado Pesci, con la moglie Veronica e i loro figli, nipoti di Virna: Franco, Riccardo e Federico.

Bollicine per Boss

I n occasione della Vendemmia di Roma, lo store di via Frattina a Roma del brand di moda Hugo Boss si è riempito di ospiti che hanno gustato lo spumante millesimato Equipe 5. Tanti personaggi noti che si sono lasciati guidare nell’assaggio delle prestigiose bollicine, accompagnate dai vini della tradizione veronese della Cantina Rocca Sveva. Tra loro, Andrea Preti, Jane Alexander con il suo Gianmarco Amicarelli e la conduttrice di Raidue Carolina Rey.

20 anni tra i capelli

Da più di vent’anni la sua missione è rendere speciali le donne. Hair e make up artist, Massimo Ginesi ha lavorato in Rai, Mediaset, Sky, Netflix, e vanta tra le sue fedelissime Patty Pravo. Collabora con riviste di moda ed è presente alle fashion weeks per gli stilisti di fama. Ora ha inaugurato a Roma The Beauty Keys, la sua accademia di trucco e parrucco: è davvero un momento magico per Massimo

Finché l'Arca va

Tanti amici per il compleanno di Francesco Arca . L'ex trista che ha poi recitato con Ferzan Ozpetek alla sua festa per i 40 anni ha brindato con la compagna Irene Capuano , mamma dei suoi figli, Maria Sole, 4 anni, e Brando Maria, un anno e sette mesi, E guarda chi si vede tra gli invitati, ll’ex fidanzata Laura Chiatti, accompagnata dal marito Marco Bocci.

La conduttrice proprio non riesce a vivere con un uomo. Ha una strana fobia: non riesce anche solo a pensare di avere un compagno in casa che, logicamente, espleta le sue funzioni fisiologiche....

“HO TENTATO IL SUICIDIO”

Da www.caffeinamagazine.it

Dopo l’exploit ne “La pupa e il secchione” di Nora Amile si sono perse le tracce. La mora tutto pepe è stata tra i protagonisti della prima edizione del programma in onda nel 2006, ma poco dopo sue apparizioni televisive si sono sempre più diradate fino a farla cadere nel dimenticatoio. Dopo aver acquisito una certa notorietà nel mondo della tv, la ragazza partecipa anche ad altre trasmissioni come “Colorado” e “Buona domenica”.

Madre di origine siciliana e padre marocchino, Nora è nata il 10 novembre del 1979 a Casablanca, nel 2007 per lei arriva anche l’immancabile calendario. L’ultima volta che è stata notata è nel 2015 quando ha girato un videoclip con il rapper Melo, dove l’ex Pupa interpreta il ruolo di una donna delle pulizie e si aggira per le stanze, ma invece di rassettare si diverte a spaccare qualsiasi cosa le capiti a tiro.

A tanti anni di distanza da quell’esperienza, Nora Amile ha deciso di raccontarsi e in un’intervista con Novella2000 ha spiegato cos’è successo alla sua vita dopo la partecipazione a La pupa e il secchione e cosa fa oggi. “Tra le pupe avevo il ruolo della svampita, ma in realtà non sono così”, ha rivelato la ragazza, che ci tiene a sottolineare come quello fosse solo un “ruolo”, ben distante da quella che è la realtà. “Ho un diploma da attrice e ho studiato con il metodo Stanislavskij. Parlo quattro lingue: italiano, inglese, spagnolo e arabo. E sono una donna abbastanza colta”, spiega a Novella200 cercando di allontanare quell’etichetta da ‘pupa’ che, in realtà, non le appartiene.

Nel 2011, quell’etichetta l’avrebbe portata ad avere un crollo emotivo con conseguente stato depressivo. Uno stato d’animo terribile per la ragazza, che ha pensato anche di togliersi la vita: “Ho avuto una crisi d’identità e volevo suicidarmi… – ha raccontato al settimanale Novella 2000 – Tutti mi associavano solo ed esclusivamente alla ‘pupa’ e ho tentato il suicidio.” “Quando sono venuti in soccorso – ha spiegato ancora – mi hanno portato in una clinica psichiatrica, perché pensavano che avessi perso la testa totalmente e hanno iniziato a curarmi. Per fortuna, anche in quel caso ho reagito bene e ho dimostrato di non essere pazza, ma solo depressa”. Ora l’ex pupa sta bene, sta scrivendo un libro e presto tornerà in tv: “Ci sono buone possibilità che mi rivediate in tv, ma al momento devo tenere la bocca cucita.”

