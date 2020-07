LA BUONA “NOVELLA” - VIENI A SVACCANZARE IN PUGLIA: DAVID E VICTORIA BECKHAM A FASANO IN UNA VILLA FARAONICA DA 3500 EURO AL GIORNO (MA I FIGLI NON SANNO COSA SIA IL GALATEO, SOPRATTUTTO A TAVOLA) - KIM KARDASHIAN DISPERATA PER LA CAMPAGNA PRESIDENZIALE USA DI KANYE WEST. LUI SI È SCAGLIATO CONTRO DI LEI PERCHÉ LEI AVREBBE PROVATO A FARLO RICOVERARE – LA DE LELLIS SI OPERA, SIRIUS E GEMMA GALGANI AL CAPOLINEA, IL RETROSCENA SU COTTARELLI. E ROBERTA CAPUA…

Ivan Rota per novella 2000 – www.novella2000.it

kanye west e kim kardashian

Candidatosi come presidente degli Stati Uniti, Kanye West é andato subito fuori di testa nel corso del primo ‘comizio’, attaccando i social media, la pornografia e l’aborto. Poi il rapper si è scagliato contro la moglie Kim Kardashian, su Twitter, perché secondo lui Kim insieme alla mamma Kris Jenner avrebbero provato a farlo ricoverare. Tweet deliranti che poi ha cancellato. La ricchissima Kardashian é disperata perché il marito non prende farmaci per la sua saluta mentale anche se continua a vendere milioni di dischi.

kim kardashian e kanye west 1

Anche se ha ingigantito la "storia" con il fustone turco Can Yaman (lei dice di esserene innamorata, ma lui non lo sa), Francesca Cipriani in questo periodo di reclusione forzata si é dedicata sopratutto alla scrittura: ha pronto un format di un nuovo programma, un mix tra Fuego, Odeon e Verissimo, che sta interessando una rete televisiva importante. E' uscita la prima volta per il suo compleanno dove in pratica era nuda: l'abito copriva dolo l'indispensabile.

E' forse (finalmente) arrivata al capolinea la storia più improbabile mai vista a "Uomini e Donne": con buona pace di tutti, Sirius, all'anagrafe Nicola Vivarelli e Gemma Galgani, 44 anni più di lui, si sarebbero lasciati. Lui scrive su Instagram: "Se c'é tristezza negli miei occhi, un motivo c'é" e auna fan che gli chiede dove si trovi Gemma, risponde: "Vorrei saperlo anche io.". in ogni caso, con un mone come Sirius, potrà fare il cartomante....

kim kardashian copia

Anche gli influencer piangono: Giulia De Lellis, la tuttologa più amata d'Italia, deve farsi operare al naso e logicamente lo ha subito comunicato ai suoi fan. Ha un patternc he le provoca abbassamenti di coce e mal di gola. Il tutto avverrà a settembre. Per ora Giuliona elogia la "collega" Aurora Ramazzotti che ha postato una foto ormai virale senza trucco e brufoli in bella vista.

Ecco David e Victoria Beckham a Fasano in Puglia per trascorrere le vacanze in una villa faraonica denominata "Villa Meravigliosa". Prezzo (si dice) 3.500 euro al giorno: con loro anche il figlio Brooklyn e la fidanzata Nicola Peltz che dice di voler sposare a breve. Con loro anche gli atri figli Romeo, Cruz e Harper-Seven. Secondo voci di paese, i figli sarebbero indisciplinati e non saprebbero cos' è il galateo, soprattutto a tavola.

gemma galgani sirius

Cristian Galella e Tara Gabriellato sono stati una delle coppie più amate di "Uomini e Donne". Dopo il programma i sue ragazzi si sono sposati, ma ora le loro strade si sono divise e lei é stata vista già tra le braccia di un moro e bel fustaccione in un locale di Roma.

Per tutti i fan in crisi di astinenza della serie più amata al mondo, un annuncio: la quinta serie del cult " La casa di carta" é già in lavorazione. Gli attori sono tutti sul set che, causa Covid,sembra il Pentagono: mascherine e dispositivi di sicurezza in ogni angolo.

beckham family

Nel corso del Cenacolo di Arturo Artom svoltosi nella Piazzetta di Portofino con ospite Carlo Cottarelli è emerso un incredibile retroscena: il Professore ha rivelato per la prima volta che a Febbraio 2018 fu chiamato dal M5s ad entrare nella squadra di Governo che Luigi Di Maio avrebbe poi presentato prima delle elezioni (con molti degli attuali ministri da Bonafede a Fraccaro). Cottarelli ha svelato che ci pensò per un paio di giorni e poi declinò.Ma, indovinate chi fu a chiamarlo per offrirgli il posto di Ministro dell'Economia del futuro Governo Cinque Stelle: Giuseppe Conte, si...l'attuale Primo Ministro!

david beckham e victoria

La prima cover in carta lenticolare per un magazine di Condé Nast Italia. Il primo servizio moda realizzato davvero in 3D per un magazine maschile. Il nuovo progetto editoriale di GQ Italia, diretto da Giovanni Audiffredi, con Pietro Boselli , il professore/modello che diventa il David di Michelangelo, è una Collectable Edition realizzata per il numero di Luglio/Agosto. Un progetto speciale dedicato al rapporto tra reale e virtuale.. Per i fan dello scultoreo Boselli, da non perdere. Lui, però, non é in 3D...

cottarelli

Compleanno speciale all'insegna della cultura per il cinquantesimo compleanno di Lisa Bernardini, Presidente dell'Occhio dell'Arte APS. Tra le note del compianto Ennio Morricone, visti e salutati Pivio, Stefano Mainetti, Anthony Peth,Alessandro Molinari , il regista Stefano Reali che ricordiamo essere stato anche assistente alla regia di Sergio Leone in C'era una Volta in America,Lino Patruno, l' attore Edoardo Siravo, Claudio Simonetti, fondatore del gruppo progressive rock Goblin, Marco Tullio Barboni, Carlotta Bolognini.Bellissima l'attrice Emma Quartullo figlia diElena Sofia Ricci e Pino Quartullo. Dulcis in fundo, Michele Cucuzza.

Roberta Capua Gianluca Mech Roberto Bussola Susanna Messaggio

Si dice che in Rai un dirigente vorrebbe puntare su Roberta Ruiu per un nuovo programma di nicchia dopo averla trovata molto brillante come ospite in un programma televisivo. Roberta ,dopo l'esperienza musicale di grande successo con le Lollipop, é diventata un'esperta di moda, influencer e "pop editor".Elegante, divertente e con una classe unica.E si dice che anche per Roberta Capua qualcosa bolla in pentola...

Piace a stlisti, registi e quant'altro, la si vede ovunque anche se non tutti ne ricordano il nome. Sembra però che la sua scalata al successo sia stata facilitata da un noto produttore sposato "bene"....

de lellis kanye west, kim kardashian, khloe kardashian e kris jenner

kim kardashian kim kardashian 1 david beckham 4 david beckham 6 kim kardashian

GQ Petro Boselli 2