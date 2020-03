LA BUONA ‘NOVELLA’ - ANDREA IANNONE CONFERMA LA ROTTURA CON GIULIA DE LELLIS CHE SI DICE SIA TORNATA CON L’EX DAMANTE CHE L’AVEVA CORNIFICATA – ELETTRA E IL RESTO SCOMPARE: LA LAMBORGHINI FURIOSA DOPO L’AFFOLLATO INCONTRO PUBBLICO A MONTESILVANO: “IGNORANTI E MEDIA CONTINUANO A DIRE STRONZATE” - DAL 4 APRILE LA DE FILIPPI ANDRÀ IN QUARANTENA, SLITTA A MAGGIO 'AMICI ALL STAR' CON NIGIOTTI, MICHELE BRAVI. E SGARBI ANNUNCIA CHE ARTOM SARA’…

Ivan Rota per “Novella 2000”

Il 3 aprile Amici di Maria ufficializzerà il vincitore della 19esima edizione, ma dal 4 aprile Maria De Filippi andrà in quarantena. "Amici All Star", che sarebbe dovuto partire il 10 aprile con 3 puntate ad hoc, è infatti slittato a maggio. In piena emergenza Coronavirus, Maria ha giustamente detto stoppato, fermandosi dopo aver concluso questo difficile serale, che venerdì scorso l’ha vista esplodere in diretta, prima contro la Celentano e a seguire contro Valentin, cacciato dal programma. Tra i nomi annunciati di Amici All Star, Enrico Nigiotti, Michele Bravi, Vincenzo Di Primo e Sebastian Melo Taveira.

Andrea Iannone conferma la rottura con Giulia De Lellis. Durante una diretta sul social con l’amico Max Biaggi, il pilota di Vasto, travolto dalle domande sul rapporto, evidentemente in crisi, tra lui e l’influencer , alla fine sbotta e fa capire che con la mora é finita.“E basta con queste domande ragazzi! Ma che ne so ragazzi! Giulia sta scrivendo un nuovo libro, io non so dov’è!”, dice. La "tuttologa" Giulia si dice sia tornata con il suo ex Andrea Damante che l'aveva cornificata.

Le ultime parole di Elettra.“Ignoranti e media continuano a dire stronzate... ho cancellato il mio calendario di concerti da qui a giugno...”Così Elettra, via social, ha informato tutti dopo giorni di polemiche per un suo affollato incontro pubblico avvenuto in un centro commerciale di Montesilvano. Polemiche a cui il sindaco aveva così risposto: “non c’erano decreti o ordinanze che vietavano iniziative del genere. Finché a livello governativo non sono arrivate disposizioni ben precise un sindaco può fare poco in un luogo privato”. Così Elettra, via social, ha parlato definitivamente, dopo giorni di polemiche per un suo affollato incontro pubblico .

"Sto pensando a TUTTI quelli che si trovano nelle zone rosse in questo momento, giovani e vecchi, ma CREMA – il mio cuore è con te, non posso credere che stia succedendo. Ho il cuore spezzato per tutte le storie che sto leggendo, in luoghi che conosco !! Per favore, state al sicuro!"Così Timothée Chalamet, fantastico protagonista di "Chiamami col tuo Nome", ha voluto esprimere la propria solidarietà a Crema, città dove Luca Guadagnino, regista del film, vive ed é stato girato il capolavoro premio Oscar, in odore di sequel. Un grande.

“Ho fatto X Factor finché ha avuto un senso. Poi ho sentito che le mie energie e quelle del programma si stavano esaurendo e ho preferito non andare avanti. Mi spiace che quest’anno sia stato un disastro, gli auguro di riprendersi. È un programma che mi ha insegnato tanto, rimarrò sempre legato: vederlo andar male non mi fa piacere”. Così Fedez ha detto del reality di Sky. Ieri oltre centomila persone in diretta per il duetto tra Fedez e Emma.

La parola bottega deriva dal greco antico apotheke e significa letteralmente “deposito”. Bottega Sicula è il primo concept a Milano di casa-locale, dove essere accolti e coccolati come nell’intimo della propria casa. Locale ad alto tasso vip: puoi incontrare Francesca Manzini, Cristiano Malgioglio, Lea Sydoux e molti altri.

Il presidente di Ferrara Arte Vittorio Sgarbi ha presentato il nuovo consigliere di Ferrara Arte dicendo che sarà un uomo che viene da lontano, ma è legato a Ferrara: Arturo Artom.Il suo compito, specifica poi Sgarbi scherzando con Arturo Artom, sulle sue origini ebraiche, “sarà portare denaro e mecenati”. L' apporto sarà quello di sostenere la Fondazione e le iniziative culturali in programma in città. È sua intenzione, inoltre, portare a Ferrara il format ‘Cenacolo Artom’, celebre a Milano,ma anche nel resto del mondo, in più di 200 edizioni.Ora in questo momento difficile, Artom ha lanciato l'hastag #difficoltainopportunita per la condivisione delle idee del#cenacoloartom: per ora i video di Andree Ruth Shammah, Davide Rampello e Carlo Cottarelli.

La Dimora di charme “La Voce del fiume”, nel borgo di Brienza in Basilicata, e l'imprenditrice Rocchina Addobbato hanno aperto qualche giorno fa le porte alla cultura, all’informazione, alla musica e alle amministrazioni “illuminate”, organizzando la prima edizione del Premio “La Voce del fiume”. Per le eccellenze provenienti da fuori regione, gli assegnatari della prima edizione de "La Voce del Fiume" sono stati la giornalista Lisa Bernardini, Presidente dell'Associazione Occhio dell'Arte APS di Anzio, Mariella Anziano ; il conduttore radio televisivo Mediaset Anthony Peth; infine, Imma Battista, stimato Direttore del Conservatorio di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno.

Le signore della Milano bene con le mascherine super fashion con Swarovski ideate da Paola Boscolo direttore creativo di Crystal Couture Milan.Disponibili in vari colori e personalizzabili anche con frasi ad hoc le mascherine sono realizzate interamente a mano e coprono sia naso che bocca. Un oggetto utile e attualissimo allo stesso tempo che sta andando letteralmente a ruba. Come direbbe Baudelaire: "lusso, calma e voluttà" per combattere anche con l'ironia il Coronavirus che purtroppo sta affliggendo l'Italia.

Stefano Melis, gestore del Just Cavalli, guarda al lato positivo e soprattutto costruttivo. “E’ inutile polemizzare su chi è più colpito e chi meno da queste problematiche. La voglia di ripartire è tangibile ed evidente, ma per i locali e le discoteche è difficile si possa ripartire a brevissimo e in tempi brevi riaprire. A Milano 1 più 1 non fa 2. Milano è una catena, ora manca un anello, quello del mondo della notte. Siamo ottimisti per nostra natura, ma stiamo vivendo un vero incubo in questa fase. La nostra città ha un indotto che discende anche dall’appeal che alcuni locali hanno per la clientela straniera. La nostra prossima sfida sarà quella di investire sulla qualità per riattivare l’effetto calamita e il mese chiave sarà giugno, con il Salone del Mobile, dell’automobile e la settimana della Moda” .

"Affrontiamo ogni difficoltà con un animo evergreen, con tenacia, con rigore, con passione, con onestà, con professionalità. Non ci siamo mai arresi e non ci arrenderemo mai! Dobbiamo farlo per tutta l’Italia”-sottolinea Roberto De Wan. Sì, perché, nonostante tutto, Milano resiste coraggiosamente. Nei giorni scorsi, sono passati da De Wan tanti personaggi come l'ex Miss Italia Roberta Bregolin, Francesca Lovatelli Caetani, giornalista e luxury consultant, Vincenzo De Feo, Presidente dell'Associazione no profit "Mai più solo" che lotta anche contro la violenza sulle donne nel web alla quale De Wan devolverà il 10% dell'incasso ottenuto nella sua boutique.

Federico Lazzerini e tra i 30 (Under30) piu Influenti d’Italia, secondo il Magazine Americano Forbes, e tra i 100 in Europa, il nome piu ricercato dai grandi Professionisti per curare la comunicazione Social e L’Advertising. UNDER 30 di tutto rispetto.«In realtà Federico e il suo teami fanno una cosa semplice: Aiutano le persone ad essere riconosciute, cercate, e a guadagnare». Nicola Colonnata, coach di livello Internazionale e uomo dal valore inestimabile, Simone Maria Antonucci tecnico iper-meticoloso e fonte di cash attraverso i suoi Funnel, Andrea Del Gratta Incredibile Manager dal sangue freddo e la visione lunga completano il Team.

Da settimane il nostro “pensare” è cambiato, il nostro modo di vivere è cambiato, siamo costretti a fare delle scelte diverse . La società negli ultimi 40 anni ha vissuto secondo un modello individualistico, consumistico e materialistico, oggi di fronte ad una grande difficoltà ha scoperto che non può vivere a prescindere dagli altri, che la sua salute e benessere dipendono dagli altri .Hanno dato vita all’hasthag #UnaSceltaalGiorno, Nicoletta Bucci ed Edoardo Stoppa.Oltre a altri personaggi che, giorno dopo giorno, stanno rispondendo con video e immagini come Juliana Moreira, Andrea Piovan, Ellen Hidding, Emanuela Folliero.

