UNA BUONA NOTIZIA PER I PIPPAROLI DI TUTTA ITALIA – TORNA POSTALMARKET CON "DIVETTA" LEOTTA IN COPERTINA – IL NUOVO CORSO DEL "PLAYBOY DE’ NOANTRI" CHE ALIMENTO’ I SOGNI CONSUMISTICI ED EROTICI DEI PISCHELLI ANNI ’80 VIENE INAUGURATO DA DILETTA CHE SI PARAGONA NIENTEMENO CHE A CINDY CRAWFORD E A CLAUDIA SCHIFFER (OK, PURE LA LEOTTA CE LA SIAMO GIOCATA)

Da liberoquotidiano.it

diletta leotta

Torna Postalmarket e in copertina ci sarà Diletta Leotta. Un colpo al cuore (e alle coronarie, letteralmente): la bella giornalista siciliana, volto di DAZN e del calcio in tv, inaugura il nuovo corso dello storico catalogo-portale del Made in Italy nel mondo, dal 2021 votato all'e-commerce e non più alla vendita per corrispondenza come negli anni 70, 80 e 90. Ma il "brand" resta, così come la prima pagina su cui campeggiavano sempre alcune delle donne più belle e famose del mondo.

La Leotta raccoglie il testimone da miti autentici della femminilità: "È per me un onore essere stata scelta per la copertina del primo numero del nuovo Postalmarket, che - commenta la conduttrice - nel passato ha ospitato grandi icone di bellezza, da Cindy Crawford a Claudia Schiffer, da Carla Bruni a Monica Bellucci".

