Ivan Rota per “Novella 2000”

Scintilla fa scintille, ma tra le quattro mura di casa. Dopo che Elena Morali ha confessato di averlo tradito in televisione, pare che tra i due ci siano liti continue. La ragazza dice che anche lui ha avuto un'altra relazione, ma pare che Scintilla, all'anagrafe Gianluca Fubelli, stia facendo fatica a perdonarla. Ora per giunta, la Morali è stata vista con l'ex corteggiatore di Uomini e Donne e attore Fabio Rondinelli...

Piedi che si contorcono, cuori che galleggiano , frasi d'amore e ammiccamenti, , ascensori che portano i due ragazzi mentre uno fa linguacce. Sell'account Instagram di Giuseppe Giofrè è ultimamente tutto un tripudio di romanticismo che fa pensare ad una storia d’amore ormai in atto, Adam Vessy, sexy e biondo ballerino di Los Angeles con cui l’ex collega di "Amici" ha trascorso l’estate a Polignano a Mare, potrebbe essere il suo uomo.

Per ricordare il grande compositore Totò Savio (tra le sue canzoni Cuore matto di Little Tony, Maledetta Primavera di Loretta Goggi) a 15 anni dalla sua scomparsa, la moglie Jacqueline Savio sta organizzando una serata evento a Roma. E ha invitato alcune sue amiche come Gina Lollobrigida, Maria Grazia Cucinotta e Mita Medici. «Lui non è più con noi da tanti anni - dice la Savio - ma le sue canzoni sono immortali».

L’attrice Euridice Axen è la protagonista di un fatto curioso. Al matrimonio di un’amica americana ha preso il bouquet lanciato dalla sposa, ma non voleva tenerlo - chissà poi perché - e lo ha lanciato a sua volta colpendo in un occhio la collega Victoria Abril, una delle muse di Pedro Almòdovar.

Il 28 ottobre Dario Ballantini porta al Teatro Manzoni di Milano un omaggio all’amico Lucio Dalla reinterpretando le sue canzoni. È uno spettacolo che ricorda Dalla visto attraverso il racconto di vita vera di Dario che, da fan giovanissimo e pittore in erba, aveva scelto il cantautore emiliano come soggetto di mille ritratti e altrettante imitazioni. Poi, l’incontro, vent’anni dopo, in cui i ruoli si ribaltano facendo sì che Lucio diventasse fan di Dario, pittore e trasformista.

Il braccio destro di Mimmo Rotella, maestro del décollage, (ricordate i manifesti strappati con Marylin Monroe?) Piero Mascitti si candida a sindaco di Catanzaro, città natale sua e di Rotella. Nell’ambiente dell’arte Mascitti è noto con il nome di “cool curator” per l’eleganza innata di ex attore, e nei suoi impegni futuri c’è anche un film tratto dalla biografia di un regista. Ma è ancora tutto top secret.

Barbara Bouchet al lavoro senza sosta: ha girato l’ultimo film di Checco Zalone Tolo tolo (in uscita il 25 dicembre 2019) le cui riprese si sono svolte in Africa. Senza quasi passare da casa, la Bouchet è volata nell’Est Europa per un altro set, quello del nuovo film di Federico Moccia.

La sfuriata per gelosia di Anna Pettinelli a Temptation Island Vip contro il fidanzato Stefano Macchi è diventata una canzone divertente grazie a Highlander DJ.

Grande successo al XV Trofeo di Golf per Theodora al Golf Club “La Pinetina” organizzato dal Rotary Club Milano Porta Venezia. Dopo il Trofeo, tutti alla serata con un obiettivo solidale: sostenere insieme la missione della Fondazione Theodora Onlus, che porta negli ospedali i “Dottor Sogni” per divertire i bimbi malati. Anche quest’anno l’obiettivo è stato centrato grazie al Professor Marelli, ambasciatore Theodora: «Ormai la visita in ospedale, ai bambini, dei Dottor Sogni non è certo solo questione di naso finto, ma rientra in un’assistenza vera a favore dei piccoli pazienti che affrontano la prova di un ricovero lungo e difficile».

E'un attore che ultimamente si é sbilanciato sui suoi orientamenti sessuali, l'altro é un collega fidanzatissimo: in giro si dice che i due abbiano una focosa relazione. Si incontrerebbero spesso nella periferia romana dove entrambi hanno girato diversi film....

