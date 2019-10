LA BUONA NOVELLA: ECCO PERCHE’ FEDEZ E’ SCOMPARSO DAI SOCIAL - LA VERITA’, VI PREGO, SULLA LITE TRA CHIARA FERRAGNI E L’EX FIDANZATO RICCARDO POZZOLI: COME EMERGE DAL DOCUFILM ‘UNPOSTED’ MENTRE L’INFLUENCER ERA INCINTA DEL FIGLIO LEONE, LUI HA TENTATO DI VENDERE IL 45% DELLA LORO SOCIETÀ. MA...

Ivan Rota per Dagospia

Vincenzo Lo Presti porta i vip in Sicilia

Sono molti i vip tv che frequentano la Sicilia anche in autunno. Questo grazie a Vincenzo Lo Presti, giovane e intraprendente manager siciliano che con la sua passione e professionalità riesce con i locali e vari partner ad attirare le celebrities, facendole aderire al suo progetto innovativo che fonde la programmazione artistica con la visibilità per locali e clienti. Sopra, Lo Presti con Elena Morali, 29 anni.

Con Damian si vola in Madagascar cantando

Il cantautore pugliese Damian tra pochi giorni sarà in radio e negli store digitali con il suo nuovo singolo, Madagascar. Una canzone decisamente allegra e spensierata, un viaggio verso la riconquista della felicità. Amore puro, colpo di fulmine o una semplice cotta dopo un incontro occasionale? Non si sa, ma, come dice Damian, «Al cuor non si comanda, e davanti alla passione, cogliere l’attimo è fondamentale».

Furlan tra Angeli e libri

Mario Furlan, il fondatore dell’associazione di volontariato City Angels, è in libreria con il suo nuovo volume, Felici per sempre - Come affrontare le difficoltà della vita e vivere sereni, qualunque cosa accada (a lato, la copertina). Un manuale ricco di esempi pratici tratti dalla vita reale, che indica come superare gli ostacoli, grandi e piccoli, di tutti i giorni.

Chiara Ferragni svela gli altarini sull’ex

Lotta tra Chiara Ferragni e l’ex fidanzato Riccardo Pozzoli: emerge dal docufilm Chiara Ferragni Unposted che, mentre Chiara era incinta del figlio Leone, lui ha tentato di vendere il 45 per cento della loro società. Lui non ha replicato, ma ha pubblicato questo post su Instagram dedicato ai suoi follower: «Grazie per i vostri commenti, e le vostre opinioni, i confronti sono sempre costruttivi. In tutti i momenti difficili si creano fratture, con punti di vista molto differenti, e molto differenti sono i modi di raccontarli. Personalmente preferisco un approccio privato. Grazie per la comprensione, e grazie per il coinvolgimento». Ok, ma la verità qual è?

Che ci fa Luca Capuano a Zagarise?

Un ospite eccellente al Zagarise in Festival, il quattordicesimo festival musicale della Calabria: Luca Capuano - l’attore visto in Centovetrine e Le tre rose di Eva - e le fan hanno voluto sommergerlo di selfie.

Allo store Ferrari in Via Tomacelli, Angelo Perrone ha accolto la diva delle dive Gina Lollobrigida accompagnata da Andrea Piazzolla e dalla sua fidanzata Adriana. Arriva anche Maria Grazia Cucinotta: «Il marchio Ferrari è un grande orgoglio in tutto il mondo». Anna Falchi era con il compagno Andrea Ruggieri di Forza Italia. Per la Ferrari presenti Nicola Boari, Direttore brand, e Alessandro Cellamare Capo eventi nel mondo. Un catering molto ricco di specialità da tutte le parti del mondo e champagne a go go hanno viziato i 200 ospiti presenti, tra i quali Cesara Buonamici, vice direttore del Tg5, con i volti più noti del suo tg Dario Maltese, Francesca Cenci, Alberto Bilà e Susanna Galeazzi. Il Tg1 era rappresentato da Laura Chimenti fresca di conduzione del tg serale. E poi Eleonora Daniele, Mirca Viola e molti altri.

Sara e Tania Testa, le fondatrici del brand di moda Le Twins (tradotto, le gemelle) hanno organizzato una festa per il lancio del sito per lo shopping online. Sono arrivate schiere di vip per salutare le gemelle della moda Sara e Tania: tra loro Federica Panicucci, le gemelle viste al Grande Fratello Vip Giulia e Silvia Provvedi, Giovanni Ciacci, Elenoire Casalegno e Bianca Atzei che ha anche cantato per gli ospiti. «Siamo simili, ma diverse» dicono Sara e Tania «e questo ci completa, quando riusciamo a trasformare il tessuto nell’abito che soddisfa il gusto di entrambe allora possiamo accontentare un numero maggiore di donne».

Silvia Natella per leggo.it

La scomparsa di Fedez dai social non può passare inosservata. La sua vita e quella di Chiara Ferragni sono costantemente documentate da stories e post su Instagram. Parafrasando una citazione morettiana "lo si nota ancora di più se non posta". Il cantante non pubblica nulla da una settimana ed è la moglie a svelare il motivo di quest'assenza. Eppure solo qualche giorno fa Chiara aveva espresso il desiderio di avere un altro bambino, un fratellino o una sorellina per Leone.

Fedez, invece, ha spiegato in più occasioni di volersi prendere una pausa dal lavoro e dalla popolarità. Se ne parla anche nel documentario sulla vita della bionda influencer "Unposted". Che sia arrivato il momento giusto? Nella didascalia di uno scatto di coppia viene svelato il motivo di questa latitanza. «Mi manca il mio sexy Fede - ha scritto la Ferragni a corredo di un post pubblicato un giorno fa - È stato via una settimana per lavoro e probabilmente mancherà ancora un'altra settimana».

Questi impegni di lavoro andranno avanti ancora qualche giorno. Solo allora il cantante potrà riabbracciare la sua Chiara e il figlio Leone. Intanto, però, nelle stories del suo account Chiara racconta del regalo in vista del compleanno del marito. L'idea è quella di mandarlo in vacanza con gli amici. Un viaggio da sceicchi, è il caso di dire, perché la destinazione prescelta sarebbe l'Oman.

Il prossimo 15 ottobre Fedez compie trent'anni e la cifra tonda non può che essere festeggiata alla grande. L'anno scorso il party tra i prodotti del supermercato è stato molto discusso. Quest'anno presumibilmente nessuno avrà da ridire.

