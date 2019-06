LA BUONA NOVELLA - GIULIA DE LELLIS SCATENATA SU INSTAGRAM TRA IL VIDEO SULLA FERRARI DI IANNONE E IL COMMENTO DEGLI HATERS: "STAI PERDENDO L’UMILTA’, COSI’ TORNERAI NELL’OBLIO" - ED SHEERAN HA TROVATO L’AMORE (NELLA SALSA) - CREMONINI HORROR CON PUPI AVATI - STEFANO DE MARTINO RIVEDE LA SUA EX, LA STILISTA GILDA AMBROSIO, MENTRE E’ CON BELEN: ECCO COSA E’ SUCCESSO – CHI E’, CHI NON E’ ANDREA MADDALUNI, L’INFLUENCER DEL TAEKWONDO ITALIANO – LA GIORNATA INFINITA DELLA ZIA MARA TRA SFILATE, DANZE E...'MARACAIBO' – VIDEO

de lellis iannone

Ivan Rota per Novella 2000 – www.novella2000.it

Chi è l’influencer del taekwondo Andrea?

Andrea Maddaluni è il ventiduenne influencer del taekwondo italiano, già due volte campione italiano universitario. Ama i sociai, lo sport e sogna di diventare un atleta professionista.

Su Instagram è conosciuto con il nome @iammadda e il suo seguito in questi ultimi mesi è cresciuto a ritmi impressionanti, fino a raggiungere 350 mila fan, soprattutto i coetanei, che seguono le sue giornate di allenamento e dieta ferrea, scambiandosi idee sull’importanza dei sogni e della tenacia che serve per raggiungerli. Un ragazzo come tanti. O quasi, visto il fisico scolpito da una vita sportiva dedicata prima al nuoto e poi alle arti marziali.

de lellis

Alla fine, Ed Sheeran ha trovato l’amore!

Ed Sheeran ama il ketchup, e non uno qualunque, quello della Heinz. Tra il cantante e la salsa è una vera storia d’amore che ha mandato in visibilio i fan di tutto il mondo. E l’adora tanto da richiederla nei ristoranti, anche in quelli stellati, e a tal punto da essere certo di averne sempre in tour almeno dieci bottiglie. Si è anche tatuato l’etichetta sul braccio!

E così questo sentimento, nell’anno in cui Heinz festeggia il suo 150° anniversario, si è concretizzato: Ed si è messo in contatto con Heinz attraverso Instagram, proponendo una sua idea, e la salsa ha risposto sì. Da quel momento Heinz e Ed fanno coppia fissa, un’icona assieme ad un’altra icona. Da Ed che scrive e recita nel suo spot, ad Heinz che lancia le bottiglie ufficiali di “Edchup” - il ketchup di Ed: la love story è ufficiale!

de lellis iannone

Stefano rivede la ex mentre è con Belen

de lellis

Avrebbe forse voluto incontrarla tra cent’anni - come recita una canzone di Ron - invece c’è voluto molto meno: a un evento Stefano De Martino, in compagnia della moglie Belen Rodriguez, ha incontrato una sua ex, la stilista Gilda Ambrosio. Per l’occasione solo sorrisi di circostanza.

Al compleanno di Gerò Carraro

Una giornata infinita quella di Mara Venier: al mattino era alla sfilata di Luisa Viola, il marchio per cui la conduttrice disegna una linea di moda. Nel parterre, a fine sfilata, una sorpresa: Jerry Calà e Massimo Boldi sono saliti sul palco a ballare con la Venier e le modelle. Altra sorpresa: un recital del cantante Alfio Bonanno, che abbiamo visto a Domenica In, che è stato scoperto da Mara su Instagram ed è già una star.

de lellis iannone

La sera, tutti a festeggiare Gerò Carraro, figlio del marito di Mara Nicola Carraro ed ex di Simona Ventura: nell’elegante sala dei ricevimenti dell’Istituto dei Ciechi di Milano, la cena di compleanno di Gerò pazzo d’amore per la compagna Laura Moretti. A cantare, ancora Alfio. Poi Jerry Calà si è esibito con il suo repertorio, Maracaibo... e via di trenino.

Cremonini si dà all’horror con Avati

Il cantante Cesare Cremonini torna al cinema, diretto ancora una volta da Pupi Avati, dopo Il cuore grande delle ragazze. Questa volta con un horror, Il signor Diavolo, che si annuncia terrificante. Il regista ritorna al genere horror dodici anni dopo Il nascondiglio, dove recitava Laura Morante. In tanti sperano che Avati ci regali un film degno del suo meraviglioso La casa dalle finestre che ridono, un cult del 1976 per gli amanti del genere.

Giulia De Lellis “cancella” Iannone

de lellis

Ultimamente l’influencer Giulia De Lellis non va molto d’accordo con i post su Instagram: giorni fa ha pubblicato una Story abbracciata ad Andrea Iannone, il centauro ex di Belen Rodriguez, ma dopo pochi minuti l’ha tolta. Come mai? Pare che il suo innamorato non abbia gradito la pubblicazione sui social...

La festa del signor Bagutta tra amici vip

Grande festa di compleanno all’Hotel Four Seasons a Milano per Antonio Gavazzeni, il patron del marchio di moda Bagutta: tra la sala del teatro e il giardino estivo, sono arrivati a festeggiarlo gli amici di sempre, tra cui Alex Pacifico, Ana Laura Ribas, il dentista estetico Gianni Macrì. Tutti gli ospiti erano in attesa dello spettacolare taglio della torta, a mezzanotte precisa.

giulia de lellis iannone

Bollicine in festa

I Premi dell’azienda vinicola Ferrari sono stati vinti da Avvenire (titolo dell’anno, con Fuga di Mezzogiorno) da Millennium il mensile de Il Fatto Quotidiano (copertina dell’anno con Come non diventare un nuovo schiavo) e Crea Traveler, magazine giapponese di viaggi, che ha vinto il premio Ferrari Arte di Vivere Italiana - Articolo dell’anno con il reportage Il segreto del sud Italia. I premi? Ben mille bottiglie di Ferrari Trento Doc per i primi due premiati, mentre a Crea Traveler verrà data la possibilità di vivere un’esperienza di “italianità” nel nostro Paese.

Wanda Fisher e il suo uomo cantano la vita da vip

gilda ambrosio

La cantante Wanda Fisher ha presentato il suo tormentone Vita da Vip in duetto con Fabrizio Comella- in arte Coccorock - il fidanzato di Wanda che con la sua voce gracchiante e la sua esuberanza intona con lei il ritornello «Facciamo vita da vip vip vip vip». Nella canzone si parla, in modo ironico, del mondo luccicante dei famosi.

Angelo Perrone giurato per una notte

gilda ambrosio

Mentre voci insistenti lo danno concorrente della prossima edizione di Pechino Express, il press agent Angelo Perrone è stato presidente di giuria di Auditions- The Final Show una serata presentata da Milena Miconi. Perrone ha decretato vincitore l’attore Cristiano Dicembrini. «Bova e Garko tremano» ha detto Perrone «Cristiano ha carisma e sex appeal da vendere!».

MILANO CONFIDENTIAL

Ivan Rota per Dagospia

Sta per partire l’asta benefica per partecipare al Jova Beach Party, il nuovissimo tour estivo di Lorenzo Cherubini Jovanotti che infiammerà l’estate per tutte le 17 tappe in giro per l’Italia. Per ciascuna data del Jova Beach Party sarà possibile aggiudicarsi 2 coppie di biglietti per l’area PIT in modo da godere lo spettacolo direttamente da sotto il palco e una coppia di biglietti corredati da un esclusivissimo gadget: la t-shirt del Jova Beach Party creata in collaborazione con WWF Italia. Partecipare è molto semplice. Basta collegarsi alla piattaforma benefica CharityStars che, a partire da lunedì 24 giugno, proporrà all’asta per tutta la durata del tour gli speciali accessi. I proventi raccolti tramite la vendita dei biglietti saranno devoluti a WWF Italia.

gilda ambrosio

gilda ambrosio e giorgia tordin

Condé Nast ha trovato un acquirente per il bimestrale di moda W, una delle tre pubblicazioni messe in vendita lo scorso anno a fronte di significative perdite finanziarie che l’hanno costretta ad adottare una serie di tagli. La società che acquisisce W, Future Media, ha nominato Sara Moonves direttore, prenderà infatti il posto di Stefano Tonchi, che ha diretto W per nove anni e lascia W e Condé Nast.

gilda ambrosio 23

Dalla ' Milano col cuore in mano' un'iniezione di fondi pari a 50 mila euro per sostenere la ricerca sui tumori dell'età pediatrica, prima causa di morte nei bambini. E' il frutto dell'asta silenziosa andata in scena mercoledì 12 giugno durante l'annuale Charity Dinner della Fondazione Umberto Veronesi, una gara di solidarietà che continua sulla piattaforma CharityStars. All'appuntamento - nelle sale del 'The Mall' in mezzo al grappolo di grattacieli di zona Porta Nuova - hanno partecipato oltre 550 persone tra volti noti del mondo della medicina, della politica, della finanza, dello sport, della musica e dello spettacolo.A fare gli onori di casa Paolo Veronesi, senologo come papà Umberto e presidente della Fondazione intitolata all'oncologo scomparso nel 2016.

maddaluni

Negli anni ‘30 era una pesa pubblica dove si pesavano le merci, passando in via Melzo a Milano i soci hanno notato un bar che corrispondeva alle caratteristiche del locale perfetto. Ora di chiama La Pesa Pubblica ed é stato arredato scovando arredi dell’epoca con Luca Baratti, antiquario da generazioni;. é frequentatissimo dal mondo della moda e da vip. Tra questi , visti e salutati Gaspard Ulliel in compagnia di Lea Seydoux, due attori al top che hanno gustato l'aperitivo -no buffet-viene servito all’interno di cassettine di legno .

maddaluni

A Daniela Iavarone, presidente degli Amici della Lirica e madrina dei City Angels, é stata assegnata l'alta onoreficenza di Ufficiale della Repubblica: per festeggiare, la signora ha radunato pochi amici cari al Baretto dell'Hotel Baglioni in una tavolata cosparsa di peonie.

E' il regno della movida dei Navigli milanesi: si chiama Filetteria italiana in Ripa di Porta Ticinese arredata con sgabelli ricavati da sedili di vecchi trattori : la vera star é il titolare Edoardo Maggiori, un mix tra un hypster e un dandy che cura l'abbigliamento come la barba e i baffi. Tutti strabiliati, poche sere fa per lo show case "only for friends" della magica Romina Falconi, autrice del vero tormentone dell'estate.

maddaluni

Le famiglie Rodriguez e Iannone come Capuleti e Montecchi: Belen Rodriguez stava con Andrea Iannone, poi l'ha lasciato, non prima di averlo trasformato in una copia del suo ex Fabrizio Corona, per tornare con l'ex marito Stefano di Martino. Ora Iannone sta con la "tuttologa" Giulia De Lellis che ci ha anche fatto sapere di avere i piedi sempre profumati Giorni orsono, in un post, Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, ha definito Iannone e De Lellis "due nani da giardino alti un metro ed una banana". Qesta mattna il fratello di Iannone ha risposto a Cecilia in modo piccato: “ Per chi ha il c**o collegato alla bocca andate al mare che lo rinfrescate“. La faida continua....

maddaluni

Il noto giornalista si é fatta fare confidenze (troppo) intime da un famoso personaggio televisivo disperato (non solo...) per la fine di una lunga reazione. Ci é riuscito standogli vicino come un'affettuosa badante. Solo che ora, per non rivelare i pesanti segreti, pretende qualcosa in cambio....

giulia de lellis ed sheeran belen stefano de martino ed sheeran belen e stefano de martino sfogliano il calendario di cecilia belen e stefano de martino sfogliano il calendario di cecilia cremonini CESARE CREMONINI CESARE CREMONINI gilda ambrosio 32 maddaluni gilda ambrosio 26 de lellis gilda ambrosio 24 gilda ambrosio 18 gilda ambrosio 30 gilda ambrosio 31 giulia de lellis gilda ambrosio 21 gilda ambrosio 19 gilda ambrosio 20 gilda ambrosio 22 giulia de lellis 3 giulia de lellis 1 giulia de lellis 4 giulia de lellis giulia de lellis giulia de lellis giulia de lellis 1 giulia de lellis giulia de lellis 1 giulia de lellis giulia de lellis giulia de lellis 2 giulia de lellis 1 giulia de lellis 3 giulia de lellis 3 giulia de lellis 2 giulia de lellis