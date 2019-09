LA BUONA NOVELLA – 50 SFUMATURE DI GIULIA DE LELLIS: NEL LIBRO DELLA CHIARA FERRAGNI DE’ OSTIA, IL RACCONTO STRACULT DELLA TROMBATA CON ANDREA DAMANTE. DOPO L’ORGASMO DI LUI, ECCO COSA HA FATTO LEI… - IL FORFAIT DI 'BARBARIE' D'URSO ALL'ARENA DI VERONA: AVREBBE DOVUTO CANTARE INSIEME A MALGIOGLIO MA... – “BOLGIA” PER MALENA AL 'BERGAMO SEX' - IL LATO B DA URLO DELLO YOUTUBER STATUNITENSE JAMES CHARLES… - FOTO PER STUZZICARE LE VOSTRE FANTASIE

Ivan Rota per Novella 2000

giulia de lellis

- Bello e simpatico, Alberto Matano, volto amato e iconico del Tg1, é il conduttore, con Lorella Cuccarini, de «La vita in diretta» su Rai Uno. Amici e parenti lo hanno incoraggiato e tutti sono felici di questa sua nuova avventura. Matano, esperto mezzobusto del notiziario di Rai Uno, ha cominciato a pensare a una vita non solo di telegiornale grazie al programma «Sono innocente» sui casi di mala giustizia con storie toccanti di chi è stato in carcere ingiustamente, senza colpa.

- Come scrive Fabiano Minacci per Bitchyf.it, Giulia De Lellis "ha deciso di rubare il lavoro ad E. L. James e di scrivere una pagina che non ha niente da invidiare alle Cinquanta Sfumature di Christian Grey che tutti conosciamo perfettamente.Oggi, infatti, è uscito il suo libro Le Corna Stanno Bene Su Tutto (Ma Io Stavo Meglio Senza) e molte pagine sono trapelate online, compresa una in cui parla di un rapporto intimo con Damante.Un rapporto avvenuto quando lei già sapeva di esser stata tradita ed in cui scrive letteralmente che dopo che lui “è venuto” lei si è messa a “fissare il soffitto”.

- Grande festa per il primo Anniversario di Oro Restaurant Milano a Bastioni di Porta Volta 5: una cena luculliana per oltre duecento invitati e musica dal vivo con tanti brani anni ottanta.Tra i presenti gli imprenditori Arturo Artom, Giovanni Bozzetti con la moglie Ludmila Voronkina.

giulia de lellis gq

- Barbara D'Urso, a causa dell'incidente capitatole dovuto a una brutta scivolata, ha dovuto rinunciare a essere una delle star della musica al concerto all'Arena di Verona: avrebbe dovuto cantare insieme a Cristiano Malgioglio la loro hit estiva "Dolceamaro": il cantautore si é dovuto esibire da solo raccogliendo comunque un tripudio di applausi.

- Per la prima volta Vanity Fair ha celebrato il cinema e i suoi artisti con un ballo al Salone della Scuola Grande Della Misericordia che per l’occasione ha ospitato personaggi del cinema, della moda e dello spettacolo. Ispirato al “The Black and White Ball” di Truman Capote tenutosi nel 1966 al Plaza Hotel di New York, il Ballo di Vanity Fair ha voluto celebrare la tradizione dei balli storici . Star della serata Monica Bellucci

- “Sì, parlerò anche di lui. Ne parlo perché è stato un momento importante della mia vita e un momento anche molto doloroso e quindi parlo del perché non abbiamo più un rapporto”: questo dice Chiara Ferragni sui social riferendosi all'ex fidanzato e ex socio, ma ne parla solo nel docufilm "Chiara Ferragni Unposted" presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Non ne può parlare anche ai giornali?Un modo per attirare la gente al cinema?

giulia de lellis 1

- Strano il destino di "La Pupa e il Secchione": il reality continua a essere rimandato. Ora dovrebbe essere programmato in primavera presentato da Paolo Ruffini. Giudice d'onore dovrebbe essere Vittorio Sgarbi, mentre guest star potrebbero essere Valeria Marini e Alessandra Mussolini. Liti in vista.

- Grande affluenza di pubblico al primo temporary shop di Malena, aperto fino a stanotte alle 03, durante la quattordicesima edizione di Bergamo Sex, la più importante fiera erotica in Italia. Lunghe file all'esterno del locale notturno Bolgia, per accedere alla boutique gestita di persona da Malena: ex naufraga dei reality ed ex eletta all’assemblea nazionale del Pd, che è oggi un volto noto della TV, nonché l'attrice prediletta del famoso regista, attore e produttore internazionale di cinematografia per adulti, Rocco Siffredi. Malena ha scelto la città lombarda per dare vita al primo negozio per la vendita di gadget, ricordi esclusivi e prodotti per i fan e gli ammiratori.

malena b shirt foto francesca ricciardi (7)

Tra le installazioni, le piscine e i giochi acquatici presenti nella grande area esterna della discoteca Bolgia, spiccano le idee creative, femminili ed osé, della solare 36enne originaria di Gioia del Colle (BA): dal selfie box, per stampare fotografie a figura intera, ai capi di lingerie e ritratti fotografici, passando per alcuni dei più prestigiosi luoghi dove Malena organizza serate ed eventi, come il club privé naturista Certe Notti di Bologna, fino ai maggiori lungometraggi distribuiti nel mondo da Pinko, la casa di produzione con cui Malena, al secolo Milena Mastromarino, gira sui set del cinema internazionale per adulti. Ma l'evento più atteso del temporary shop di Malena è in orario serale: la creazione della «B-shirt» di Malena, la maglietta in edizione numerata e creata con gli stencil tramite una performance dall'astro femminile dell'intrattenimento per adulti.

malena spettacolo foto francesca ricciardi (3)

- Dopo il grande successo della Vita in Diretta Estate ,Beppe Convertini é approdato a Linea Verde il programma storico della rete ammiraglia della Rai in onda tutte le domeniche alle 12:20 su Rai 1. "Linea Verde e’un viaggio nella tradizione italiana e nel mondo dell’enogastronomia e dei prodotti tipici e racconta l’agricoltura Italiana e le sue eccellenze.

- Mai un lato B ha avuto tanto successo con milioni di like e commenti sui social: si tratta di quello del famoso youtuber statunitense James Charles. Ricordiamo che l'efebico ragazzo è stato poco pempo fa protagonista di uno scandalo: proprio come successo ad Harvey Weinstein lo scorso anno, anche in questo caso sono spuntati alcuni nomi di celebrità che avrebbero ricevuto molestie sessuali. Tra queste Shawn Mendes.

