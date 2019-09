LA BUONA NOVELLA – GIULIA DE LELLIS A ‘VERISSIMO’ RACCONTA IL TRADIMENTO DI DAMANTE: IL 18 APRILE HO SCOPERTO DI AVERE LE CORNA. ECCO COME E’ ANDATA – 'CIPOLLINO' IN LOVE: A 74 ANNI RITROVA L’AMORE CON IRENE FORNACIARI (“NON E’ LA FIGLIA DI ZUCCHERO”) – IL RICORDO DI FRIZZI: "PARLAVAMO SEMPRE DEI BEATLES, ERANO LA SUA PASSIONE E INSIEME SUONAVAMO LE LORO CANZONI" - E POI ELEONORA DANIELE, MORO E MODA’ - VIDEO

Ivan Rota per “Novella 2000”

UN NUOVO ALBUM IN USCITA PER I MODÀ

giulia de lellis

Dopo che il video del nuovo singolo dei Modà Quel sorriso in volto è già arrivato a 5 milioni di visualizzazioni su YouTube, ecco l’annuncio che i live nei Palasport di Milano e Roma sono raddoppiati. E a grande richiesta si sono aggiunte date anche in tutto il resto dell’Italia. Adesso inizia ufficialmente il conto alla rovescia per il momento tanto atteso da tutti i fan: il 4 ottobre esce infatti Testa o croce, il nuovo album che arriva a quattro anni dal disco precedente.

giulia de lellis

A GIULIA DE LELLIS NON DANNO LA PRECEDENZA

L’influencer Giulia De Lellis era con Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez, alla Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia ed è apparsa parecchio stizzita perché ha dovuto aspettare un bel po’ per passeggiare sul red carpet. Diversi sponsor e star internazionali sono arrivate nel suo stesso momento e a loro è stata data la precedenza...

ROSSY DE PALMA IMITA MONICA BELLUCCI

Sempre a Venezia, l’iconica Rossy de Palma è stata ospite di una festa all’Hotel Centurion, dove ha divertito tutti gli invitati con l’imitazione di Monica Bellucci. La musa di Pedro Almodóvar era presente alla Mostra del cinema con un piccolo “cameo” nel film Mio fratello rincorre i dinosauri, con protagonisti Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese.

giulia de lellis 3

PER MERYL STREEP, 40 MINUTI DI RED CARPET

Un vero bagno di folla per Meryl Streep a Venezia: l’attrice con simpatia ha risposto alla folla che la acclamava, tanto che per percorrere il red carpet ha impiegato la bellezza di 40 minuti: foto, autografi, una parola per tutti.

ELEONORA DANIELE E UN BRUTTO QUARTO D’ORA

Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane su Rai Uno, arriva direttamente a una festa a Venezia e, a un certo punto, si accorge di aver perso di vista la sorella che custodiva la sua valigia: la ragazza era rimasta sulla lancia impegnata in una telefonata. La conduttrice l’ha cercata preoccupata per un quarto d’ora, poi tutto è finito per il meglio.

FABRIZIO MORO TORNA IN TOUR: FAN IN FESTA

Dal 12 ottobre Fabrizio Moro tornerà a esibirsi live in tutta Italia: prima con quattro appuntamenti nei palasport di Acireale, Roma e Milano e poi, dal 13 novembre, con un tour nei principali teatri. Il “Figli di nessuno Tour” sarà un’occasione per vedere dal vivo uno dei cantautori più apprezzati.

boldi irene fornaciari

BOLDI RICORDA FRIZZI

Una grande festa all’evento “Ciao Fabri”, in ricordo di Fabrizio Frizzi scomparso nel 2018. Il suo amico Massimo Boldi ha ricevuto il premio per la simpatia e ha ricordato «Parlavamo sempre dei Beatles, erano la sua passione e insieme suonavamo le loro canzoni».

GIULIA DE LELLIS

Da tgcom24.mediaset.it

“Il 18 aprile ho scoperto di avere le corna”. Giulia De Lellis racconta a “Verissimo” il tradimento dell’ex fidanzato Andrea Damante. I due si erano conosciuti a “Uomini e Donne” divenendo una delle coppie più celebri. Il racconto della star social inizia dal non meglio identificato “materiale” trovato sul pc nell’abitazione che entrambi condividevano. Poi l'influencer racconta della sua reazione alla scoperta, mentre Damante era fuori per lavoro: “Ho preso a martellate la sua PlayStation, strappandone i cavi e mettendola sotto la doccia. Ho distrutto i suoi vestiti. Sono stata tanto male, mi sono chiusa in casa per giorni. Altre volte uscivo tutte le sere: era come stare sulle montagne russe. Ho perso sei chili. La mia faccia era inguardabile”.

boldi irene fornaciari

Giulia De Lellis ha anche voluto ribattere proprio al suo ex: "Non sono stata io ad aver rovinato la storia e non sono io che devo vergognarmi". Inoltre la ragazza, che è famosa per aver detto di non aver letto neanche un libro in vita sua, ha ammesso di aver scoperto il piacere della lettura. Proprio attraverso quest'opera l'influencer vuole essere vicina a tutte le donne che stanno vivendo il suo stesso dolore e dirgli così che non sono sole.

