LA BUONA NOVELLA – GIULIA DE LELLIS SINGLE, IL BACIO SAFFICO TRA FRANCESCA DE ANDRE’ E ERICA PIAMONTE, IL BEL TENEBROSO DEL 'GRANDE FRATELLO' GAETANO ARENA E QUELL’AMICIZIA CON GARKO - A SANREMO CON AMADEUS ANCHE MIRIAM LEONE E CHIARA FRANCINI? – DOPO 'THE VOICE' SIMONA VENTURA SARA’ AL TIMONE DI “PECHINO EXPRESS” – E L'EX DELLA FERRAGNI...

Ivan Rota per Novella 2000

Amadeus conquista il Festival di Sanremo

francesca de andrè

Mancherebbe solo la firma e il Festival di Sanremo avrà un nuovo conduttore. Il nome di Amadeus non è di sicuro una novità e circola da diverse settimane, come successore di Claudio Baglioni. Si era parlato, in realtà, anche di una possibile doppia conduzione con l’amico Carlo Conti che sarebbe tornato al timone della manifestazione dopo la conduzione del 2017. Questa ipotesi sembra però essere stata accantonata in favore del solo Amadeus. Al suo fianco potrebbero esserci Miriam Leone e Chiara Francini.

L’ex della Ferragni insegna a usare i social

chiara ferragni riccardo pozzoli

Riccardo Pozzoli, ex fidanzato di Chiara Ferragni ma anche la mente economica del blog The Blonde Salad (che ha fatto diventare la moglie del rapper Fedez una blogger di fama mondiale), ha scritto il libro Smetto quando voglio (ma anche no). Nel libro ci consiglia come possiamo, in 21 giorni, scoprire come stare sui social in modo consapevole. Un manuale che tutti i “social-dipendenti” dovrebbero leggere.

giulia de lellis

Giulia De Lellis sui social: “Sono single”

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono sempre al centro della scena gossip. Ma, se i fan dei due protagonisti del trono di Uomini e Donne credono che Giulia e Andrea siano tornati insieme, la ragazza ha spiazzato tutti dicendo di non essere al momento fidanzata. Con Instagram ha comunicato ai suoi follower di essere single: «Quando dovessi fidanzarmi, sarò molto felice di parlarvene io stessa», ha detto, non confermando quindi nessun ritorno di fiamma con Damante. Che sia solo un eccesso di prudenza, e che prima o poi usciranno allo scoperto ufficialmente?

Dopo “The Voice”, la Ventura a “Pechino”

giulia de lellis 3

A sorpresa, il direttore di Rai 2 Carlo Freccero ha annunciato che Simona Ventura, oltre a condurre The Voice of Italy, sarà al timone di Pechino Express sostituendo così Costantino della Gherardesca ormai indirizzatosi verso altri impegni. Intanto il ritorno tutt’altro che scontato di Pechino, dopo i deludenti risultati dell’ultima stagione, presenta numerose incognite: la presenza di Simona Ventura riporterà il programma al successo?

Gaetano, il bello e misterioso del Gieffe

Sarà vera l’amicizia che vanta Gaetano Arena, concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello, con Gabriel Garko? Di certo, si sa che da un po’ di tempo bazzica nel mondo dello spettacolo, e che conosce Fabrizio Corona. Di origini napoletane, cresciuto al Nord, Gaetano si definisce un tipo bello e misterioso. Si dice, inoltre, che nella Casa parli con un tono di voce impostato, che in realtà non è il suo.

miriam leone

Aiom, uniti si vince la malattia

Grande serata all’Hotel Palazzo Parigi per la fondazione Aiom, Uniti per vincere il cancro. Un emozionante charity party con la partecipazione di Rudy Smaila e Miss DJ Paulette che hanno deliziato gli ospiti con la loro musica. Una serata allegra e divertente che ha radunato medici importanti e personaggi del mondo dello spettacolo come Simona Ventura con Giovanni Terzi, e Barbara d’Urso.

Che successo il Gran Gala delle Margherite

L’Anchorman Nino Graziano Luca è stato il conduttore della 30° edizione del Gran Gala delle Margherite, uno degli eventi più importanti e attesi della Capitale. La serata, organizzata da Biancamaria Caringi Lucibelli, è stata dedicata quest’anno alla Cabss Onlus a favore dei bambini sordi e sordociechi da zero a sei anni. Nino Graziano Luca, era felicissimo all’idea di partecipare alla serata

gaetano arena

2. MILANO CONFIDENTIAL

Ivan Rota per Dagospia

miriam leone 21

Charity al milanese Principe di Savoia diretto da Loredana Vergani e Paola Neri. Tra gli ospiti Giovanni e Ludmila Bozzetti,Dora Invernizzi, Elena Gnutti..L’Associazione Ascolta e Vivi Onlus ha come obiettivo primario il miglioramento della qualità di vita delle persone con problemi di udito. E’ stato verificato, sulla base di esperienza diretta e di autorevoli pubblicazioni scientifiche, che molto spesso le persone colpite da disabilità uditiva tendono a rinchiudersi in se stesse subendo passivamente la minorazione sensoriale. Si riscontra di frequente, presso chi ha problemi di udito, in mancanza di informazione sia circa i mezzi terapeutici possibili, sia circa le agevolazioni disponibili in termini di leggi e provvidenze economiche. Un secondo tema ancora affrontato assai poco in ambito sanitario pubblico è l’assistenza psicologica ai genitori di bambini con problemi di udito.

miriam leone 20

Da Milano a Cattolica. Al teatro della Regina si è tenuta la cerimonia di premiazione dell’11^ edizione del Premio letterario Internazionale Città di Cattolica - Pegasus Literary Awards, definito dalla stampa l'oscar della letteratura italiana. Il concorso, patrocinato dalla Regione Emilia Romagna e dal Comune di Cattolica, è una delle maggiori manifestazioni conosciute a livello internazionale per la qualità dei contenuti. Organizzato dall'Associazione Culturale Pegasus di Cattolica, è oggi il più grande premio popolare italiano ed uno dei maggiori d’Europa. La Kermesse si occupa di rilanciare la cultura letteraria stimolando la creatività dei giovani e dei meno giovani, nonchè di scoprire nuovi talenti, occupandosi nel contempo di celebrare coloro che negli anni si sono particolarmente distinti in campo culturale.

Oltre a giovani autori e a case editrici emergenti, hanno partecipato come di consueto i grandi marchi editoriali, tra i quali. Mondadori, Rizzoli, Sperling e Kupfer ecc. Il premio speciale dedicato agli operatori culturali è stato assegnato quest'anno a Lisa Bernardini, Presidente dell'Associazione culturale Occhio dell'Arte ed attiva PR di eventi e personaggi della Cultura e dello Spettacolo, nella foto. Tra i superospiti premiati alla carriera o con premi speciali, che hanno fatto compagnia a Lisa Bernardini: il soprano Maria Dragoni, l’autore televisivo Michele Mozzati (Drive In, Zelig), il medico e ricercatore scientifico Santo Raffaele Mercuri, Primario dell’Ospedale San Raffaele di Milano.

miriam leone 22

Un guanto da cucina rigorosamente lowcoast è l’ambito premio che viene consegnato durante la serata #hometasting un appuntamento che anima Milano una volta al mese. Uno chef famoso, bollicine di Franciacorta e tanti amici. Questa la formula che vede insieme giornalisti, politici, volti televisivi, imprenditori riuniti per ragioni di gusto da Andrea Radic, anima e creatore del format. Il premio è già andato a Giuseppe Cruciani, Gabriele Cirilli, Attilio Fontana e Daniela Javarone.Ieri sera tre premiati: il direttore Enzo Vizzari, il consigliere regionale Gian Marco Senna e Raffaele Vrenna imprenditore e proprietario del Crotone Calcio.A gustare i piatti dello chef Ciro Sicignano anche Pietro Senaldi, Francesca Zocchi, Alessandro Galimberti, Giannino della Frattina, Francesco Butteri e Daniela Javarone

simona ventura

Come notato da Fabiano Minacci, Cristian Imparato al Grande Fratello ha organizzato ancora una volta il gioco della bottiglia: lui non ha broccolato, ma molti gieffini si sono dati dei baci, come Daniele e Ambra,Daniele e Martina, Erica e Gaetano, Erica e Michael ed Erica e Francesca.Quelli fra Daniele , Martina e Erica e Francesca sembravano baci "convinti". Non è infatti una novità che Martina abbia un interesse per Daniele e ha fatto di tutto per attirare la sua attenzione (“Sei del cancro? O mio dio, tutti i miei fidanzati erano del cancro!” , “Per vivere respiri? Non dirmelo, anche io!” ,“Quando hai sete bevi l’acqua? Giuramelo, anche io! Anime gemelle proprio”), beccandosi il due di picche dal veneto.Durante il gioco della bottiglia , le ragazze che sapevano di questo interesse di Martina nei confronti di Daniele–,si son quindi divertite a farli baciare.Un altro bacio che può far pensare é quello fra Erica e Francesca: quando è stato chiesto alla toscana di scegliere chi baciare, la ragazza non c’ha pensato due volte ed ha baciato la De André, dopo aver fatto coppia-fissa con lei per tutto il giorno.Francesca De André, proprio come Erica Piamonte, è bisessuale, ma è felicemente fidanzata. Attendiamo sviluppi.

chiara francini

Dicono abbia gli occhi più belli di Milano, é un medico molto famoso: molte le sue conquiste, l'ultima,un altrettando famoso artista multimediale che ama i giochini strani. Hanno una fissa: sempre su di giri, ordinano le pizze e si divertono a ricevere il malcapitato (o a volte ben capitato) fattorino, completamente nudi.

