LA BUONA NOVELLA

Ivan Rota per "Novella 2000"

Simona Ventura si candida per un reality

Simona Ventura, ospite di Giancarlo Magalli a I fatti vostri, ha fatto una proposta ardita, ovvero quella di riportare L’Isola dei Famosi sulla Rai pur non avendo mai nominato il reality durante l’intervista: «Il reality show è un genere tutt’altro che morto, è ancora da trattare, ma dipende da come lo si fa. Lo si può livellare verso il basso, ma anche verso l’alto: è uno strumento di racconto ancora molto interessante. Penso che la Rai se ne sia liberata un po’ troppo presto, lo ha sempre fatto bene. Io lo farei tornare». In azienda ascolteranno il suo appello?

Il sogno di Marco Carta: diventare padre

Marco Carta è stato ospite da Caterina Balivo a Vieni da me e ha rivelato i suoi sogni. Come riportato da Fabiano Minacci su BitchyF, Carta da detto: «Qualche tempo fa su Internet girava la voce che mi fossi sposato segretamente, ma no, non mi sono sposato di nascosto. Girava solo questa voce. No, nemmeno con Mark Caltagirone (...). Sicuramente voglio sposarmi, non adesso. Questo è un passo che voglio compiere». E poi, «Non mi dispiacerebbe diventare genitore in qualsiasi forma. Vorrei dare quello che è mancato a me in qualche modo. Non so che padre sarò. Però voglio dare il mio 100% a un figlio o una figlia. Capisco le opinioni contrastanti sull’argomento. Ma io dico la mia».

Rivoluzione a Uomini e Donne: le scelte live

L’autrice di Uomini e Donne Raffaella Mennoia ha dichiarato che le scelte di Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglià saranno in diretta come succedeva nei primi anni del programma. Questo per rendere tutto più limpido, e per far sì che non ci siano possibilità di organizzare “combine”. Inoltre, altra modifica, le scelte non avverranno più nel serale.

Roberto Bolle ti tira in ballo... storico!

Si è tenuto nella splendida location della Biblioteca Ambrosiana di Milano il celebre Gran Ballo, realizzato dalla Compagnia Nazionale di Danza Storica presieduta da Nino Graziano Luca. La Compagnia era ospite di Roberto Bolle a OnDance – Accendiamo la danza, un evento eccezionale e unico, come quelli di un tempo, grazie alle romantiche, divertenti e coinvolgenti danze ottocentesche che hanno divertito il pubblico. Con queste parole, il presidente Nino Graziano Luca ha voluto ringraziare il ballerino: «Bolle è una delle espressioni massime della cultura italiana che eccelle nel mondo, il suo impegno per la condivisione della passione per la danza ai più vari livelli è assolutamente encomiabile così come la sua attenzione alla cura dei dettagli. Grazie dunque a Roberto Bolle a nome di tutto il fenomeno della Danza Storica».

A cena con il maestro della Prima alla Scala

Grande cenacolo di Arturo Artom con il maestro Davide Livermore, regista della scorsa Prima della Scala con Attila e della prossima con Tosca. Si è raccontato, ma ha anche cantato - essendo nato come tenore - a casa di Maria Cristina Giacomelli, durante un’elegante cena che ha visto la presenza dell’imprenditrice Sonia Raule con il marito Franco Tatò, il conduttore Paolo Kessisoglu, Luca Olivetti, Silvia Basta e Gianni Maimeri, Antonella Camerana Presidente di Missione Sogni Onlus.

Che party per il nuovo atelier Pierre Prandini

Lo stilista Pierre Prandini ha inaugurato il nuovo atelier in via Santo Spirito a Milano. E sono arrivati tanti amici, tra questi Marinella Di Capua, Daniela Iavarone, l’imprenditore Giovanni Bozzetti e sua moglie Ludmilla Voronkina. Uno spazio dedicato all’esposizione delle sue creazioni, ma soprattutto all’accoglienza dei suoi ospiti. Una boutique nel cuore di Milano che Pierre ha voluto trasformare, oltre che in abitazione, in un grande salotto. Perché quello che si percepisce parlando con questo intraprendente artista, è che prima del suo talento creativo viene il suo lato umano.

Viki infiamma il principato

Allla settima Monte Carlo Fashion Week, appuntamento con la moda nel Principato di Monaco, quest’anno si è festeggiato il decimo anniversario della Camera Monegasca della Moda fondata da Federica Nardoni Spinetta. Occhi puntati sull’artista brasiliano Marcos Marin, che per l’occasione non ha solo esposto le sue opere amate dai reali monegaschi e dai vip internazionali, ma ha anche mostrato la collezione Hateia by Marcos Marin, suo debutto nella moda. Ad applaudire le sue creazioni c’erano il conduttore tv Pier Angelo Perazzi e sua moglie Cristina Veljanovic, designer di accessori di lusso. E mentre lei era attenta alle sfilate, lui sembrava più interessato alle curve dell’ospite d’onore e madrina dell’evento, Victoria Silvstedt.

Potere alle donne

Si è tenuta al Teatro Comunale di Massafra, Taranto, la ventiduesima edizione dei Magna Grecia Awards, manifestazione ideata e diretta dallo scrittore Fabio Salvatore. Un’edizione tutta al femminile, con l’assegnazione dei prestigiosi riconoscimenti alle donne che si sono contraddistinte in ambito culturale, sociale, civile, artistico. Quest’anno il premio ha avuto come presidente la giornalista Barbara Benedettelli, moglie del giornalista Claudio Brachino, direttore di VideoNews.

Razzi alla festa della macchioni

Al compleanno di Monica Macchioni, guru della comunicazione, c’erano oltre 400 ospiti in una location d’eccezione, un attico con terrazza a piazza Venezia in un’atmosfera elegante, dove le candele a forma di rosa illuminavano il bordo di una splendida Jacuzzi e lo champagne scorreva a fiumi. Nella foto sopra, la festeggiata e gli amici: da sin., Patrizio Li Donni, Antonio Razzi, Monica Macchioni, le giornaliste del Tg5 Simonetta Di Pillo e Barbara Li Donni.

Una suite tutta d’oro

L’hotel 5 stelle lusso Allegroitalia Torino Golden Palace, in collaborazione con la cantina trevigiana Bottega, ha allestito la Suite Bottega Gold, dedicata al Prosecco Doc caratterizzato dalla bottiglia con livrea dorata. Alla presentazione della prestigiosa suite, tante bollicine Bottega.

MILANO CONFIDENTIAL

ivan rota per Dagospia

CasAmica Onlus è un’organizzazione di volontariato che, dal 1986, accoglie malati e loro familiari in difficoltà che devono soggiornare lontano da casa, anche per lunghi periodi, per ricevere le cure di cui hanno bisogno dalle strutture ospedaliere. L’Associazione gestisce a Milano, con l’aiuto di 90 volontari, 4 Case di accoglienza. Parte del ricavato della vendita delle eleganti creazioni di Lidia Cardinale, allo Chateau Monfort a Milano, é andata proprio a CasAmica. Sfilata e cocktail per festeggiare l'iniziativa.

La blogger e tuttoga Giulia De Lellis colpisce ancora: in due post, come ha rivelato Fabiano Minacci, in pratica ha dedicato le stesse parole ai suoi due ex. Ecco quello per Andrea Damante:" Io e Andrea siamo due persone. Due persone che si sono amate e poi lasciate. Due persone con un legame (ovvio) che vogliono vivere la propria vita serenamente a prescindere se insieme o separati. Se vi fa piacere un giorno vi racconterò una storia.. ma quando me la sentirò. Tranquilli comunque io non posso avere segreti pur volendo”. Ecco invece il post per il cantante Irama: “Me lo chiedete spesso anche questo. Non è che svago, o non voglio parlarne. Però non ha senso l’argomento.. Questa domanda mi piace però e ha senso: Io e Filippo siamo due persone. Due persone che si sono amate e poi lasciate. Due persone con un legame (ovvio) che vogliono vivere la propria vita serenamente a prescindere se insieme o separati. Ps. Irama ha fatto un’altra bellissima canzone però, sentita?”. Irrangiungibile.

Anteprima nazionale di successo a“Stracult” per il singolo “BOH!”ed il Maestro Franco Micalizzi, che questo frizzante e bizzarro pezzo estivo, cosi distante dalla Musica Pulp di cui è Re indiscusso, lo ha musicato arrangiato ed anche prodotto. Con l'interpretazione di Maurizio Ferrini, presente con lui in studio tutta la puntata - la penultima della stagione - ed il featuring di Orietta Berti negli incisi registrati, questo ironico pezzo estivo ha esordito alla grande ed è piaciuto al pubblico. Da pochi giorni é reperibile sulle principali piattaforme on line.

Doppia festa per il matrimonio di Francesco Iavarone, figlio di Mario e Daniela Iavarone, anima dell'Associazione Amici della Lirica e madrina dei City Angels, e la bellissima americana Kristen Laffler. Prima, uno wedding cocktail a Milano allo Chateau Monfort con uno scenografico allestimento creato, torta nuziale compresa, da Enzo Miccio. Un tripudio di bollicine hanno accompagnato l'eccelsa cucina dell'hotel. Poi il vero matrimonio sulle colline del Chianti, vicino Firenze. Damigella d'onore Martina Marrapodi, nipote dello sposo, con uno scenografico abito di Mariella Gennarino.A Castello Vicchiomaggio é stata organizzata una sontuosa cena alla quale sono seguiti balli sino a tarda notte. Cinquanta persone direttamente dagli States per festeggiare gli sposi che sono poi partiti in viaggio di nozze, destinazione Caraibi.

Al Teatro Dal Verme di Milano, la IV edizione di Fanfare in Concerto – Musica per i Bambini, serata di beneficenza voluta dalla Prefettura di Milano per il progetto “Gold for Kids” realizzato da Fondazione Umberto Veronesi, presentata da Juliana Moreira. Sul palco si sono esibiti voce e volto storico del jazz club Blue Note e Radio Monte Carlo Nick The Nightfly, amatissimo artista ormai immancabile sul palco di Fanfare in Concerto, la cantante lirica di fama internazionale Madelyn Renée, la cantante jazz Joyce Elaine Yuille, che ha entusiasmato il pubblico, tra le tante, cantando un Halleluja di Leonard Cohen da brivido, e il violinista Matteo Fedeli.A pplausi per l’esibizione della Madrina della Serata, Arisa accompagnata dal pianista Giuseppe Barbera. A fine serata, è stato consegnato dal Prefetto Renato Saccone e dal Generale di Divisione Aerea Silvano Frigerio a Susy Veronesi e Paolo Veronesi, Presidente di Fondazione Umberto Veronesi, un assegno simbolico del ricavato della serata dell’importo di 37.000,00 euro. Sul palco anche il Sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Il primo incidente hot era capitato a Gianmarco Onestini che era nel giardino della casa del "Grande Fratello" e non si è accorto di aver mostrato i suoi "gioielli" tanto da essere richiamato dalla produzione del programma.Ora tocca a Gennaro Lillo, l'innamorato dell' erinni Francesca De André, che ,sotto la doccia, ha abbassato troppo il costume e mostrato tutto quello che poteva mostrare...

La giovane e importantissima imprenditrice é stanca delle voci che girano su di lei e, a tutti gli uomini che incontra e con cui fa una foto, chiede di essere baciata (sulla guancia: é timida) in modo che non si continui a dire che è lesbica...

