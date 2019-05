LA BUONA NOVELLA – I SUPERPOTERI DI CR7? NELLE MUTANDE: ECCO LA NUOVA LINEA DI INTIMO - CRISTIAN IMPARATO AI MATERASSI CON GUENDALINA: LEI HA DETTO CHE IL CANTANTE AVREBBE AVUTO UNA STORIA CON IL SUO PARRUCCHIERE, LUI SMENTISCE - TIM BURTON IN LOVE CON EVA GREEN? - MONTANARI EASY RIDER, MADONNA E IL TITOLO DEL NUOVO CD, L’ENNESIMO FIDANZAMENTO DI MALGIOGLIO. STAVOLTA CON UN RAGAZZO TURCO, LUI SCHERZA: "SONO LA SUA TURCA"

Ivan Rota per Novella 2000 - www.novella2000.it

#Hometasting, tra bollicine e tanti amici

Un guanto da cucina è il premio che viene consegnato alla serata #hometasting, appuntamento che anima Milano una volta al mese. Uno chef famoso, bollicine di Franciacorta e tanti amici: questa la formula che vede riuniti gli ospiti del giornalista Andrea Radic, anima e creatore del format. A gustare i piatti dello chef Ciro Sicignano c’erano anche il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia Alessandro Galimberti e il direttore responsabile di Libero Pietro Senaldi. Sopra, da sin., Galimberti, Radic, Senaldi e Sicignano.

Madonna spiega il titolo del nuovo cd

A inizio carriera Madonna, senza un cent, arrivava a New York. Studentessa della prestigiosa Graham School, la popstar aveva come insegnante una delle più grandi ballerine di danza moderna, Martha Graham, che imponeva una divisa a tutte le studentesse. Madonna decise di non vestirla, perché «Appena mi dicono che c’è una regola, devo infrangerla.

Bussarono alla mia porta, Martha Graham entrò, aveva lunghi guanti neri, capelli incredibilmente belli e un viso intimidatorio. Mi disse: “Abbiamo regole e regolamenti”. E io le risposi: “Se tu avessi seguito le regole, non saresti quello che sei oggi”. Lei replicò: “Ti darò un nuovo nome, Madame X. Ogni giorno verrò a scuola e non ti riconoscerò. Ogni giorno cambierai la tua identità, per me sei un mistero”». Ecco spiegato il titolo dell’ultimo album di Madonna Madame X.

Cristian Imparato risponde alla Tavassi

Cristian Imparato, ora al Grande Fratello, non ci sta: non è vero, come ha detto Guendalina Tavassi, che avrebbe avuto una storia con il parrucchiere della showgirl. «Ma quale storia e storia, ci siamo visti come mi sono potuto vedere con altri 350 mila uomini!», ha sbottato Cristian quando Barbara d’Urso gli ha riferito le parole della Tavassi. Ora tra la Tavassi e Cristian, è guerra a distanza, dentro e fuori la Casa: lei lo chiama Cristian “Impunturato” riferendosi alle punturine che si sarebbe fatto in viso.

C’è del tenero tra Tim Burton e Eva Green?

Tra il regista Tim Burton e l’attrice francese Eva Green, ci sarebbe del tenero da sei anni, ma nessuno dei due l’ha mai dichiarato pubblicamente. Lui 60 anni, lei 38, si conoscono nel 2012, quando Burton scelse la Green per il ruolo di protagonista del suo film Dark Shadows. Ai tempi, Burton era fidanzato con un’altra diva del cinema, la londinese Helena Bonham Carter, sua musa ispiratrice dal 2001 al 2014 e madre dei suoi due figli Billy Ray e Nell. Si dice, inoltre, che il regista e Helena vivano ancora sotto lo stesso tetto, ma da sei anni avrebbero diviso in due la loro residenza londinese.

CRISTIANO RONALDO IL POTERE È NELLE MUTANDE

Il calciatore della Juve Cristiano Ronaldo, 34 anni, ha presentato la nuova linea di intimo su Instagram, scrivendo: «I miei superpoteri? Potenza, forza, fede, e certamente, le mie mutande CR7. Quali sono i vostri?», chiede il campione ai suoi 163 milioni di fan social.

SIRENETTI RAP

Alessandro cassaghi per novella 2000

È uscito Calipso - come la sirena di Ulisse - il nuovo singolo del produttore Charlie Charles, che ha riunito una grande squadra di artisti rap, trap e anche... un vincitore del Festival di Sanremo! Infatti hanno collaborato con Charlie, Fabri Fibra (grande rapper degli anni duemila) Sfera Ebbasta (uno dei trapper più apprezzati) e Mamhood, il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo con Soldi. A chiudere il quintetto, Dardust, musicista e produttore. Charlie ha prodotto la stessa Soldi di Mahmood, l’album di esordio di Sfera XDVR e ha lavorato anche con Ghali, Gué Pequeno e la Dark Polo Gang.

MILANO CONFIDENTIAL

Ivan Rota per Dagospia

Cristiano Malgioglio ha festeggiato il compleanno la scorsa settimana ed é al settimo cielo per il successo personale che sta riscuotendo come opinionista al "Grande Fratello". Inoltre ha inciso il remix di "DolceAmaro" con Barbara D'Urso che la lanciò decenni orsono e che divenne un tormentone. A completare l'idilliaco quadretto, il cantautore ci dice che si é fidanzato con un ragazzo turco e scherzando dichiara: "sono la sua turca."

Andrea Zelletta, ha 25 anni ed è un modello ed ex calciatore. Per i più curiosi segnaliamo che il tronista Andrea è alto 1,87 cm e pesa circa 70 kg. La sua carriera inizia nel mondo del calcio, gioca in varie squadre tra cui Noto, Acireale e Vigor Lamezia.Poi decide di abbandonare il pallone per dedicarsi ad un nuovo lavoronel mondo della moda. Ha posato per alcuni dei brand fashion più famosi al mondo tra cui Giorgio Armani, Dolce & Gabbana, Chopard e Guess. Da inizio 2019 è all’interno del cast di "Uomini e Donne" come tronista e su Instagram ha 150.000 seguaci. Nel programma di Maria De Filippi vuole trovare il grande amore, ma ora qualcuno insinua che l'abbia già trovato: sarebbe una ragazza milanese che lavora nella moda.

Il risultato, in termini di share, di The Voice Of Italy ha confermato le previsioni. In una puntata si é presentata tale Eliza G che in Italia é sconosciuta, ma non all'estero: in America Latina vanta numerose collaborazioni con vari rapper tra cui, guarda caso, una con Afrojack , fidanzato di Elettra Lamborghini, giurata del programma.

Nella splendida cornice del castello di Grinzane Cavour sede dell'Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba è stata costituita la nuova delegazione di Dubai voluta dal Cav. Davide Bertellini e dal neo Cav. Giovanni Bozzetti, nella foto, insieme ad altri sei prestigiosi neo cavalieri habitué o residenti degli Emirati Arabi Uniti.

“Sono Francesco Montanari: attore e motociclista” questo è l'incipit del messaggio che l'attore romano ha pubblicato oggi sul proprio account Instragram (https://www.instagram.com/p/Bwb3N3_AWDd/). Il trentraquattrenne, noto ai più per il ruolo del “Libanese” nella serie tv “Romanzo Criminale”, nonché attualmente nella sale cinematografiche italiane con il lungometraggio “Dolceroma”, ha scelto un video sul social network, per invitare tutti i moticiclisti a MOARD: il salone di moto design in programma da venerdì 3 maggio, presso lo storico Palazzo del Ghiaccio di Milano. L'interprete di cinema e teatro, nonché marito di Andrea Delogu, è un motociclista praticante e chiama a raccolta a MOARD coloro che amano salire in sella ai più romantici veicoli stradali: le motociclette.

Un appuntamento efferato al Comicon alla Mostra d'Oltremare di Napoli. A presentare sul palco la graphic horror novel Bloody Park non ci sarà un noto disegnatore, ma un'autore che è anche un personaggio d'eccezione:Franco Trentalance, l'ex-pornoattore e volto noto in TV, che dopo oltre 445 film e 20 anni di carriera nell’intrattenimento per adulti, ha trasformato le proprie passioni in lavoro: oggi è un prolifico scrittore, che ha pubblicato 5 libri in 4 anni, tra cui 3 romanzi Thriller. Franco Trentalance, classe 1967, è infatti un autore avezzo al genere e una penna apprezzata dai fan del brivido:Bloody Park è la trasposizione a fumetti della sconcertante trama composta a 4 mani con il regista Marco Limberti.. La storia è contenuta ne:“Il Guardiano del Parco” che è il secondo romanzo dell'ex pornodivo bolognese. Una sceneggiatura spietata e politicamente scorretta, con protagonista un sanguinario assassino che ha letteralmente il volto di Franco Trentalance.

Alla famosa cantante é stata regalata una quantità impressionante di cioccolato perché gli amici sanno che ne é golosa. Felicissima, ha detto che ne avrebbe regalato una grande quantità ai poveri, ma, visto che ormai la sua testa non va di pari passo con il cervello, é stata trovata dalla colf sotto il tavolo, in quanto voleva nascondersi, mente finiva l'ultimo gigantesco uovo di Pasqua.

