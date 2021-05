Ivan Damiano Rota per Novella 2000 – www.novella2000.it

Akash Kumar appena entrato nello studio dell’Isola dei Famosi dopo aver scritto che non sarebbe più stato ospite per lasciare spazio «a persone che creano più dinamiche»(?) Ilary Blasi lo ha immediatamente preso in giro: «Akash aveva detto che non sarebbe più venuto e invece è attaccato a quella poltrona come le extension di Vera Gemma». «Io non sarei più venuto - ha detto “occhi di gatto” - perché non c’è rispetto per me e lo dico qui in faccia a tutti». Akash ha poi di nuovo minacciato di andarsene ,ma la conduttrice, che comunque non ha mai preso troppo seriamente i suoi annunci, l’ha invitato a restare…e lui cosa ha fatto? É rimasto...

Tutti a chiedersi chi ha salvato Roberto Ciufoli. Eliminato dal pubblico a casa é arrivato a Playa Imboscadissima dove da settimane vivono Beatrice Marchetti, la mistica dei costumi da bagno con Francesca Lodo e ha scelto di tentare la sorte. Il pubblico che lo aveva eliminato, lo ha salvato. I tre si sono andati al televoto e a farne le spese é stata Francesca Lodo disperata per l’eliminazione e perché sperava di rivedere Ignazio Moser...

Stravagante sfida all’Isola dei Famosi, e nessuno avrebbe scommesso su di lui: Awed ha deciso di sfidare la granitica ( e antipatica a tutti) Isolde Kostner.Ha avuto come personal trainer Angela Melillo e Ignazio Moser:Awed ha dovuto tenere in braccio Isolde per due minuti e ha vinto un panino farcito gigante e poi ha affrontato con lei la sfida leader, è pur essendo ormai scheletrico, ce l’ha fatta: ha sconfitto la campionessa olimpionica. «Lo scriveranno sulla mia pagina di Wikipedia» ha scherzato lui. Al televoto subito Isolde con la logorroica Fariba e. Rosaria Cannavó famosa per essere una ex di Antonio Cassano.

Pochissimi sanno che Sofia Loren a Roma ha un cuoco personale. Durante i suoi lunghissimi soggiorni romani la diva soggiorna a Palazzo Naiadi in una suite che porta il suo nome e qui da tredici lunghi anni cucina per lei lo chef executive Niko Sinisgalli del ristorante Tazio all’interno dell’hotel. Sofia ama i piatti semplici e quello che ama é la pasta Don Mario con una composta di pomodoro e ricotta fredda. E poi il minestrone che lo chef definisce un piatto armonico. Quando é all’ estero le vengono regolarmente spediti.

Sono questi giorni davvero fantastici per Giulia Stabile, la ballerina vincitrice di questa edizione di Amici Di Maria De Filippi. La ragazza con il suo straordinario talento è riuscita a conquistare il cuore dei telespettatori. La ballerina è arrivata in finalissima ed è riuscita a vincere contro uno dei favoriti, San Giovanni, con il quale Giulia ha una storia d’amore. Pochi sanno che Giulia partecipó quando aveva undici anni al programma per bimbi prodigio “Ti lascio una canzone” condotto da Antonella Clerici.

Cristiano Malgioglio splendido e “arty” nel primo dell’ Eurosong Contest con i Maneskin. Il cantautore lo presenta con Gabriele Corsi il

22 Maggio su Rai Uno: coppia inedita e scoppiettante. Inoltre Malgioglio ieri é caduto nella rete di Scherzi a Parte: con uno stratagemma lo hanno portato a Cernobbio sul lago dove gli hanno fatto prendere un gran freddo. La Malgy era furiosa.

Raffaele Renda, ex allievo di Amici di Maria De Filippi, ha deciso di raccontare i rapporti oggi con l’ex ballerina di latino americano, Martina Miliddi famosa anche come la ballerina che non sa ballare. La ragazza ha fatto molto parlare di sé nella scuola, sia per il lato artistico che sentimentale. Prima stava con Aka7even e ora con Renda che peró mette le mani avanti: “ È una situazione un po’ strana. Se son rose fioriranno, non lo so. Sì, ci sentiamo, stiamo imparando a conoscerci fuori dalle telecamere“

Volano stracci nello studio di Uomini e Donne. Secondo le testimonianze di un nutrito gruppo di fan del dating show due delle icone del programma stanno per finire nei guai. Al centro del mirino ci sono le mitologiche Gemma Galgani e Tina Cipollari. Sembrerebbe che le famosissime liti tra loro, che da anni animano lo studio e attirano i fan, sarebbero in realtà tutte quante studiate a tavolino.

Iva Zanicchi (senza peli sulla lingua) vs Maria De Filippi: “Io stimo Maria, come tutti perché se non lo dici poi…”. A quel punto c’è stata la reazione del padrone di casa di Tv Talk Massimo Bernardini che ironizzando ha detto: “Insomma, è da contratto dirlo“. Reazione che ha scatenato le risate dei presenti in studio. Dunque, l’opinionista de L’Isola dei Famosi 15 ha proseguito così: “A parte gli scherzi, la stimo ma non l’ho osannata, è una donna importante, famosa, di potere, ma non l’ho mai osannata”.

Dopo circa un mes chiude il programma condotto da Tommaso Zorzi Il Punto Z. L’annuncio della chiusura è stato fatto da Mediaset. In particolar modo, l’azienda ha mostrato entusiasmo per la prima esperienza televisiva del vincitore del GF Vip. Ma, se da un lato l’ex gieffino dice con un coraggio da leoni che la chiusura del programma sia dovuta ad una sua scelta, per quasi tutto l’interruzione è stata dettata dai flop degli ascolti. E pensare che Alfonso Signorini gli aveva consigliato di prendersi una pausa dopo il GF Vip...

Matrimonio per la conduttrice Camila Raznovich. Il noto volto del Kilimangiaro, infatti, ha sposato l’imprenditore francese Loic Fleury. La coppia sta insieme dal 2016 e la cerimonia è stata piuttosto riservata, non solo per le norme anti-covid ma anche perché la conduttrice meno nazional-popolare della tv non voleva rivelare un molti dettagli riguardo il lieto evento Boom di vendite.

Acquistare o affittare una casa, finanza, bollette, assicurazioni, mutui, risparmio. Come capirci qualcosa? Come pianificare per la propria famiglia? Esiste un manuale che aiuta a far Quadrare i conti: è il volume di Monica Setta, giornalista Rai, al suo dodicesimo libro, nato dall’omonima rubrica a Unomattina in famiglia. E proprio di un «manuale di economia per famiglie» si tratta.

Dal prossimo 3 luglio, fino al 12 settembre, nei fine settimana (il sabato dalle 8,30 alle 10,30 e la domenica dalle 8,20 alle 9,30) Beppe Convertini , in viaggio con grande successo di pubblico tutte le Domeniche a mezzogiorno con Linea Verde su Rai1, vi terrà compagnia insieme ad Anna Falchi con il programma Uno Weekend. Beppe e Anna racconteranno come era, come è e come sarà il fine settimana degli italiani. Il sabato protagoniste le storie delle persone che vanno a fare la spesa nei mercati.

