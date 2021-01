Ivan Rota per "Novella 2000"

Con tutte le foto che si fa , Belen Rodriguez ne ruba da Instagram. La modella e showgirl argentina, infatti, ha pubblicato una foto di un paio di piedi con delle scarpe col tacco molto eleganti. Fin qui nulla di strano, se non fosse che quello scatto, proprio lo stesso, era stato pubblicato da una influencer russa.

Si chiama Maya Zaboshta ed ha 263mila follower, molti in meno rispetto a Bélen che ne ha otto milioni.Eppure molti sono riusciti a ricollegare quello scatto del 2020 con quello postato il 9 gennaio dalla ex moglie di Stefano De Martino.

Chiamami col mio nome: cannibale. L’attore protagonista del fortunatissimo film premio Oscar per la sceneggiatura “Chiamami col tuo nome”, Armie Hammerless , è stato accusato di cannibalismo. La vicenda sarebbe saltata fuori dopo la pubblicazione di alcune chat molto crude in cui lo stesso attore avrebbe rivelato di voler mangiare carne umana e di essere «cannibale al 100%»I messaggi sarebbero stati indirizzati a una donna a cui Hammer avrebbe fatto tali confidenze. A pubblicare le chat è stato il sito americano «Just Jared».

Ennesima gaffe per Giulia De Lellis. Ultimamente insieme ai suoi fan ha parlato di una serie che le sta piacendo molto: Bridgerton. Riferendosi alla protagonista della serie tv in questione, ha dichiarato: “Brava, brava, così si fa“. Questo quando la protagonista della serie tv viene mollata dal “bono”, ma lei poi corre dal principe. Il fidanzato Carlo Beretta pare ci sia rimasto male cogliendo un riferimento a Andrea Damante, ex della De Lellis

Dayane Mello caso umano internazionale. Il caso è finito anche in un tg brasiliano e nel servizio a lei dedicato sono state riportate frasi come “Non deve mettere piede in Italia, è la vergogna”, “Spero che non rappresenta le donne italiane”, “A casa sua deve tornare, fuori dall’Italia”. Secondo le tv brasiliane queste affermazioni sono molto gravi e lesive nei confronti di Dayane. Il fatto è che queste dichiarazioni non sono mai state dette all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ma sono state opera di alcuni haters sui social. Con questa notizia Dayane è diventata nelle ultime ore una vera e propria star nel suo paese di nascita. La trasmissione ‘Fantastico‘ ha realizzato un reportage su lei andando ad intervistare amici d’infanzia e gente che la conosce.

Terminata la sua permanenza nella Casa più spiata dagli italiani, la bellissima Elisabetta Gregoraci potrebbe davvero approdare in quel di Uomini e Donne? La voce è da choc, e, se davvero corrispondesse al vero, i fan ne sarebbero felicissimi. A esprimersi sulla sua eventuale presenza nel dating show di Maria De Filippi è il marito Maurizio Costanzo. Dice che se è in cerca del principe é ben accetta.

Appena finita la diretta del GF Vip, Cecilia Capriotti corre da Maria Teresa Ruta e ci va giù pesante: “Te lo dico in faccia, non sei sincera e non ti credo. La tua motivazione non è vera, facevi più bella figura a dire che era per esclusione. Sei bugiarda, bugiarda. Non è per la nomination ovviamente, ma per il concetto. Sei diversa da come credevo. Sei falsa”. La Ruta ha tentato di spiegare che alcuni suoi comportamenti le sfuggivano: “Io non ti capisco, è un mio limite, c’è qualcosa che mi sfugge di te. Una, due, tre volte le cose non mi sono tornate. Anche sulla lite di Tommaso e Stefania avevi riferito male. Te ne vai? Non ti interessa la mia risposta? Parti dal presupposto che hai ragione solo tu. Ok?” Donne sempre più unite...

Il 7, un numero da sempre speciale per Ligabue, diventa protagonista di questa doppia uscita discografica (pubblicata da Warner Music Italy) per celebrare i 30 anni di carriera del Liga: il disco di inediti “7”, acquistabile anche nell’esclusiva versione vinile (con vinile blu o con vinile rosso), contiene 7 brani, spunti che Luciano ha ritrovato, riscritto e prodotto ricavandone 7 nuove eccezionali canzoni, e la raccolta “77+7”, che contiene i 77 singoli che hanno fatto la storia del Liga, rimasterizzati nel 2020, e il disco di inediti “7”.

Elisabetta Gregoraci diffida Giulia Salemi? Sembra proprio di sì. L’ex moglie di Flavio Briatore, intervenuta, in diretta al GF Vip anche nella puntata di ieri sera, dopo il faccia a faccia poco interessante con Pierpaolo Pretelli, è stata chiamata dal programma di Canale 5 a confrontarsi con l’ex fidanzata di Francesco Monte, ora alle prese con nuovi sentimenti per l’ex velino di Striscia la notizia. La chiamo sa che fa ridere é che la Salemi e la Gregoraci hanno lo stesso avvocato

Tra Antonella Elia e Samantha De Grenet gli insulti ci sono stati, molto violenti é fuori luogo, e ieri seraAlfonso Signorini al GF Vip si è scusato. Al punto che, il conduttore del fortunato reality show di Canale 5 si è preso un lungo spazio per ammettere l’errore in video e fare in buona sostanza mea culpa.

Chi é l’affermato regista che si é innamorato di un attore troppo bello? Non é la prima volta...

