LA BUONA "NOVELLA" - MICHELLE HUNZIKER SI DA' ALLA TRAP CON J-AX, LA NUOVA HIT DELLA BERTE' CON I PREZZEMOLINI CALCUTTA E TOMMASO PARADISO – FABRIZIO MORO E' TORNATO SINGLE, MARIANO DI VAIO PRENDE IN AFFITTO UN PAESE PER I SUOI 30 ANNI - E PER LA VIGNALI I PROBLEMI CONTINUANO

Ivan Rota per Novella 2000-www.novella2000.it

Michelle Hunziker come non l’avete mai vista. È uscito su tutte le piattaforme digitali il singolo Michkere prodotto da J-Ax. Una canzone che mostra un lato inedito della showgirl svizzera, che si è calata alla perfezione nei panni di una trapper. Tutto è partito come un gioco.

«Zia, scommettiamo che ti faccio diventare una regina della trap, cioè una trap-queen?», le ha chiesto J-Ax. Michelle, senza pensarci un attimo, ha accettato la sfida. Pochi giorni dopo i due erano nello studio di J-Ax a Milano per registrare il brano accompagnato da un videoclip scritto da Pedar, diretto da Samuel Pascuma e prodotto da Dj Enzo. Un video corale in cui vediamo anche Aurora Ramazzotti, Timothy Cavicchini, Tomaso Trussardi e Fabio Rovazzi.

La Bertè non si ferma più: ecco la nuova hit

E chi la ferma più? Si intitola Tequila e San Miguel, la nuova hit di Loredana Bertè ora disponibile su tutte le piattaforme digitali. Un’uscita importante che si preannuncia come uno dei tormentoni della prossima estate. Accanto a lei, davanti al microfono, ci sono Calcutta e Tommaso Paradiso, che ormai stanno facendo il pieno di featuringe che sono amatissimi dai giovani.

Alla sua età, la Berté continua a conquistare anche i ragazzini. Per la produzione del brano sono stati chiamati Takagi & Ketra, il duo che trasforma qualsiasi cosa sulle quali metta le mani in puro materiale da zona alta della classifica, e sono specializzati proprio nelle collaborazioni tra artisti.

Anche Ivana Spagna esce col nuovo singolo

Un grande ritorno: possiamo sentire in radio e in digital download Cartagena di Jay Santos e Ivana Spagna, scritto insieme a Valenzuela Garzon, German Felipe e Giorgio “Theo” Spagna. Il singolo sarà accompagnato dal videoclip, in uscita a breve. Ivana Spagna racconta così come è nata la canzone: «Un giorno mio fratello Theo, mentre stavamo lavorando all’album nuovo che uscirà a ottobre o novembre, mi dice “Ho una base da farti sentire che mi sembra forte”. L’abbiamo sentita insieme, ed effettivamente funzionava. Gli ho detto che ci avremmo dovuto lavorare (...).

Un giorno ci siamo messi e abbiamo buttato giù la melodia, che è l’inciso proprio di Cartagena. Lo faccio sentire al mio manager Ugo Cerruti che mi conferma la forza del brano, e mi consiglia la persona giusta a cui farlo ascoltare: Davide Ippolito, dj e produttore milanese.

Abbiamo preso un appuntamento e siamo andati da Davide, una persona con un’energia pazzesca (...), e gli è subito piaciuto il pezzo. Mi ha detto che sarebbe stato bello se lo avessi cantato in coppia con Jay Santos, e che ci avrebbe pensato lui a farci incontrare. Davide ha organizzato tutto, ci siamo trovati a Milano sempre nel suo studio con Jay Santos e il suo manager Stefano Pugnali. Jay ha sentito il pezzo e gli è piaciuto, tanto da volerci lavorare su. Jay è pazzesco, un grande professionista, cura tutto fino all’ultimo, ha un grande energia e voglia di fare. Insomma, abbiamo fatto il pezzo, adesso abbiamo appena finito il video, mi sono divertita tantissimo».

Gaetano prima bacia Erica poi sparla di lei

Al Grande Fratello una nuova improbabile coppia è quella formata da Erica Piamonte e Gaetano Arena che, dopo aver ricevuto il due di picche rispettivamente da Gennaro Lillio e Martina Nasoni, si sono consolati fra loro. I ragazzi si sono baciati durante la notte, come confessato da Erica a Gianmarco. «Mi ha sbaciucchiato stanotte, tutti baci a stampo, voleva infilarmi la lingua, ma mi sono allontanata. Eravamo sotto la coperta. Gennaro non mi piace più, mi piaceva solo fisicamente perché a me piacciono alti e pieni, ma non mi piace mentalmente. Gaetano mi piace fisicamente per lo sguardo e la voce, però mi fa inca****e perché non mi capisce». Ma Erica non sa che Gaetano, dopo averla baciata, ha sparlato di lei come ha fatto Michael Terlizzi: «Ha un potenziale molto alto e potrebbe essere la più sexy della casa, ma il suo atteggiamento e come si pone le fa perdere molto».

Daniela Missaglia:un libro da conservare

Si è tenuta in Corso Magenta da Raw & Co. la presentazione dell’ultimo libro dell’Avvocato Daniela Missaglia Crimini d’amore (a lato, la copertina) edito da Cairo, e alla presentazione c’erano anche l’ex sindaco di Milano Gabriele Albertini e il giornalista e scrittore Maurizio Tortorella (sopra, con Daniela Missaglia)

A Capri L'anema e core fa bomm...dabash

Il cantante dei Boomdabash, Biggie Bash, ha cantato la hit Per un milione nella storica taverna Anema e Core, in un duetto con Gianluigi Lembo che ha fatto cantare e ballare tutti.

Mariano Di Vaio:un paese in affitto per i 30 anni

Mariano Di Vaio, l’influencer italiano più famoso del mondo, ha compiuto 30 anni e ha organizzato una festa di compleanno esagerata. Infatti ha “preso in affitto” un intero paesino in provincia di Caserta. Segreto il nome della location, così come lo è la lista dei 150 invitati. Un nome lo sappiamo: quello di sua moglie Eleonora Brunacci, 31

Fabrizio Moro: donne, é single

Fabrizio Moro, 44 anni, è single: è finita con Giada, con cui ha avuto i figli Anita e Libero. L’ha confermato a Vanity Fair. «La mia donna ideale deve essere forte e deve sapersi prendere cura di me, ma è complicato. Quando una donna è carina con me, non so mai se sia perché le interesso o perché sono famoso».

Luis, ti va di ballare?

Luis Capasso debutta nel mondo della canzone con Baila con migo, che sarà il tormentone della prossima estate. Il giovane napoletano ha le idee chiare : «Dopo Ricky Martin, Enrique Iglesias, Alvaro Soler, è arrivato il mio momento». Nel videoclip i ballerini Marco Basile, Marco Alimenti, Mario Uzzi e Alessio Genova.

Carla Tolomeo:più che sedie, opere d'arte

«La sedia per me è un ritratto, e può diventare persino un autoritratto». Parola di Carla Tolomeo, artista internazionale che ha fatto delle sedie oggetti d’arte. Dal primo giugno al 28 luglio potete vedere le sue opere a Venezia, nello spazio della Galleria di Piazza San Marco 71/c, grazie alla Fondazione Bevilacqua La Masa in collaborazione con la Galleria d’Arte Contini. Il titolo della mostra? Never Rest, mai riposarsi!

MILANO CONFIDENTIAL

Ivan Rota per Dagospia

Striscia la vista. Con un elegante cocktail, Ottica Romani presenterà, alla presenza di Jimmy Ghione, inviato di Striscia la Notizia, in veste di testimonial, il nuovissimo modello di occhiali “TRENDY Hand Free”,che segna un deciso passo in avanti sul fronte della sicurezza nella vita di tutti i giorni. grazie ai suoi importanti contenuti tecnologici che permettono di usare lo smartphone, compagno ormai inseparabile delle nostre giornate, senza correre rischi in tutte le situazioni quotidiane

E' diventata virale la frase detta da Ivana Icardi a Valentina Vignali: "Sei più falsa delle tue foto su Instagram. Ma per la Vignali i problemi continuano: Francesca Brambilla l'ha querelata e Stefano Laudoni. Al Grande Fratello dice cose gravi delle quali non si rende conto, cose che rasentano il bullismo: sentire le sue parole contro Mila Suarez e Francesca De André per credere. Ecco cosa ha postato Laudoni su Instagram:"“Mi vedo costretto ad intervenire pubblicamente per smentire le gravissime dichiarazioni rilasciate dalla Sig.ra Valentina Vignali nei miei confronti nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello. Avevo già provveduto a diffidare la Sig.ra Vignali, per il tramite dei miei legali, ad astenersi da ogni comportamento lesivo dell’onore e della reputazione del sottoscritto.

Purtroppo a questo punto, soprattutto in considerazione della gravità delle affermazioni assolutamente calunniose e diffamatorie pronunciate pubblicamente dalla stessa, mi vedo costretto a procedere giudizialmente per la tutela dei miei interessi e della mia immagine professionale. A tal fine, ho già dato mandato al mio avvocato affinché ponga in essere tutte le formalità necessarie per agire in giudizio in sede civile e penale.” Anche Soleil Sorge, come ha detto Cristiano Malgioglio, potrebbe querelare la Vignali in quanto ha detto che si sarebbe "diverita" con un'intera squadra di calcio.Ci starebbe pensando Jeremias Rodriguez, attuale compagno di Soleil.

ivana icardi vs valentina vignali e gianmarco onestini se ne sbatte

Si è conclusa ieri la prima edizione di MOARD, il salone di moto design che ha animato il Palazzo del Ghiaccio d Milano Il capoluogo meneghino ha risposto con entusiasmo al debutto dell'inedita esposizione disegnata sulla motocicletta.MOARDsi è infatti concretizzato, sia in un atteso palcoscenico per il mondo delle due ruote, che in una desiderata esposizione da parte del pubblico a Milano. I risultati, la cui crescita è risultata esponenziale durante i 3 giorni della manifestazione, mettono in evidenza il riscontro e l'interesse da parte di operatori del settore e mezzi di informazione, nonché l'attiva partecipazione di un pubblico eterogeneo:oltre 2.500 visitatori hanno percorso la prima edizione di MOARD,“Motorcycle Arts & Designers", dal pomeriggio di venerdì 3, fino alla sera di domenica 5 maggio 2019.Guest star Franceco Montanari, marito della conduttrice Andrea Delogu.

“Buongiorno amici, ecco una news che sono davvero contento di condividere con vo! Farò parte del Muro di 100 giurati di “All Together Now”, il nuovo show musicale con Michelle Hunziker e J-Ax che andrà in onda dal 16 maggio su Canale 5…” Ecco come Ben Dj, dj producer ormai milanese d'adozione, ha raccontato sui suoi social la sua nuova avventura televisiva. Ben dj, 51enne, è un dj italiano d'origine tunisina conosciuto a livello internazionale e parteciperà ad All Together Now, programma in onda su Canale 5.E' un altro passo di una carriera ormai consolidata, e sempre in crescita, visto che Ben Dj da tempo fa scatenare alcuni dei party più esclusivi, ad esempio quelli di Bullona a Milano, quelli legati al Calendario Pirelli e tanti altri. La carica e l'energia di questo artista sono davvero uniche, per cui in tv si può star certi che si troverà benissimo.Una calendario di dj set che si susseguono portano Ben Dj sempre in giro per il mondo da Miami ad Ibiza, dall'Europa all'Asia, passando dall'Arabia Saudita e, ovviamente, per le console dei top club italiani. Qual è il segreto di Ben Dj? E' semplice: dischi come il suo recente Ben Dj - "Back & Gucci" (EGO) piacciono molto e suona in locali ed eventi molto frequentati da personaggi noti (& non).

Al Baglioni Hotel Carlton di via Senato, nella rinnovata cornice del Caffè Baglioni, si è tenuta la terza edizione dei CHI E’ CHI SPRING AWARDS i premi che Cristiana Schieppati, direttore del CHI E’ CHI assegna in occasione di Milano Food City.L’evento, patrocinato dal Comune di Milano, ha la media partnership de La Cucina Italiana che per l’occasione ha ricevuto un particolare riconoscimento per il 90° anniversario.Maddalena Fossati Dondero direttore del brand La Cucina Italiana è stata premiata da Cristina Tajani, Assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività Produttive, Moda e Design del Comune di Milano e dallo chef Davide Oldani. Per festeggiare questa ricorrenza tutti i vincitori hanno ricevuto in omaggio un corso di cucina presso La Scuola de La Cucina Italiana.La premiazione ha visto protagonisti gli ambasciatori dello “spring mood” che lavorano con passione, entusiasmo ed energia e che con la loro positività trasmettono empatia in diversi settori.

Living Earth: Contemporary Philippine Art introduc al pubblico italiano e internazionale i lavori di 26 artisti contemporanei filippini. La mostra intende creare un ponte tra le storie di due nazioni, Filippine e Italia, distinte ma interconnesse, favorendo un dialogo artistico su alcuni temi universali: patria, migrazione, identità. La mostra sarà visibile dal 6 al 12 maggio presso l'organizzazione culturale milanese MACin collaborazione con la Fondazione Maimeri, ed è co-curata da Luca Beatrice, curatore del Padiglione Italiano 2009 della Biennale di Venezia, e Patrick D.

Flores, direttore artistico della Biennale di Singapore 2019 e precedentemente curatore del Padiglione delle Filippine 2015 della Biennale di Venezia.La mostra prende come punto di partenza il lavoro di Leon Pacunayen (nato nel 1934), un artista filippino immigrato in Italia negli anni '60 e tuttora residente a Perugia. Alla cena che ne é seguita a casa dei Direttori della Fondazione Maimeri: Gianni Maimeri e Silvia Basta, c'erano l'Executive della Fondazione Maimeri: Francesca Martire, il Direttore Pinto Art: Luca Parolari e la grande Ornella Vanoni nella foto, con Gianni Maimeri, che ha cantato Lavezzi.

Alla riunione semestrale di numerose amiche, una ha dato di matto. Ha sentito una signora dire che si sarebbe fatta suo marito. E , nell'ambiente ovattato di una signorile casa milanese, é successo il finimondo. Sono volati starcci e non solo....

